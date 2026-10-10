Giá bạc hôm nay 10/10 trong nước: Phú Quý bán ra 2,165 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 10/10 ghi nhận mức giá niêm yết có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tại Hà Nội được niêm yết ở mức 2,1 triệu đồng/lượng mua vào và 2,165 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 10/10: Bạc Phú Quý bán ra 2,165 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến ở mức 1,794 triệu đồng/lượng mua vào và 1,861 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá bạc được ghi nhận ở mức 1,798 triệu đồng/lượng mua vào và 1,865 triệu đồng/lượng bán ra.



Giá bạc bán ra tại Phú Quý cao hơn khoảng 304.000 đồng/lượng so với mức giá khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội. So với giá bán ra tại TP.HCM, mức niêm yết của Phú Quý cũng cao hơn khoảng 300.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này cho thấy người mua bạc không nên chỉ nhìn vào diễn biến tăng hoặc giảm của thị trường thế giới để quyết định giao dịch. Giá bán thực tế còn phụ thuộc vào thương hiệu, loại bạc, hàm lượng, quy cách sản phẩm và chính sách kinh doanh của từng đơn vị.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các địa điểm được khảo sát đang ở mức 65.000-67.000 đồng/lượng. Với người mua bạc để đầu tư ngắn hạn, đây là khoản chi phí cần tính đến bởi giá bạc phải tăng đủ để bù đắp chênh lệch mới có thể tạo ra lợi nhuận khi bán lại, chưa kể những chi phí phát sinh khác nếu có.

Vì vậy, trước khi giao dịch, người mua nên kiểm tra bảng giá mới nhất, điều kiện mua lại, hóa đơn và các quy định liên quan đến sản phẩm. Việc so sánh giá giữa các doanh nghiệp cũng cần được thực hiện trên cùng loại bạc và cùng quy cách để tránh đưa ra quyết định dựa trên những mức giá không tương đương.

Giá bạc hôm nay 10/10 thế giới phục hồi lên 59,97 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 59,97 USD/ounce, tăng 1,54% so với phiên trước. Theo dữ liệu được cung cấp, giá bạc thế giới quy đổi tương đương khoảng 1,573 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,579 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy giá bạc đang có nhịp phục hồi sau những phiên chịu sức ép giảm. Tuy nhiên, mức tăng trong một phiên chưa đủ để xác nhận thị trường đã hình thành xu hướng đi lên bền vững, nhất là khi các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn có thể tạo ra những đợt biến động mạnh đối với kim loại quý.

Thông tin thị trường quốc tế ngày 9/10 cho thấy bạc đã phục hồi cùng vàng khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Theo Reuters, giá bạc giao ngay tăng 1,5%, lên 60,22 USD/ounce trong phiên được hãng tin này cập nhật, trong khi giá vàng cũng đi lên nhờ đồng USD giảm sức mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trong hai phiên liên tiếp. Diễn biến này góp phần củng cố nhận định rằng sự thay đổi của thị trường tiền tệ và trái phiếu đang đóng vai trò quan trọng đối với giá kim loại quý.

Sự khác biệt giữa mức 59,97 USD/ounce trong dữ liệu cập nhật ngày 10/10 và mức giá Reuters ghi nhận trong phiên 9/10 có thể xuất phát từ thời điểm chốt dữ liệu hoặc phương pháp cập nhật khác nhau. Do đó, khi theo dõi giá bạc, nhà đầu tư cần đối chiếu thời gian ghi nhận và loại giá được công bố thay vì so sánh trực tiếp các số liệu không cùng thời điểm.

Trong ngắn hạn, một trong những yếu tố tác động lớn nhất đến giá bạc là diễn biến của đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm suy giảm nhu cầu đầu tư và gây áp lực lên giá kim loại quý.

Ngược lại, nếu USD suy yếu, bạc có thể được hỗ trợ nhờ điều kiện mua thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng diễn ra theo một chiều bởi giá bạc còn chịu ảnh hưởng của nhu cầu công nghiệp, dòng tiền đầu tư và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng là biến số đáng chú ý. Bạc không tạo ra dòng thu nhập định kỳ như tiền gửi hay trái phiếu, vì vậy khi lợi suất trái phiếu tăng cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể tăng lên. Ngược lại, lợi suất hạ nhiệt có thể giúp kim loại quý lấy lại sức hấp dẫn trong mắt một bộ phận nhà đầu tư.

Theo các thông tin thị trường được Reuters công bố trong những ngày đầu tháng 10, nhà đầu tư đang theo dõi sát triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến lạm phát và sức mạnh đồng USD. Những yếu tố này có thể tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch trên thị trường kim loại quý trong thời gian tới.

Giá bạc phục hồi nhưng triển vọng vẫn phụ thuộc vào Fed và nhu cầu công nghiệp

Dù giá bạc thế giới phục hồi trong phiên cập nhật ngày 10/10, thị trường vẫn đứng trước nhiều yếu tố có thể khiến đà tăng bị gián đoạn. Trước hết là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Nếu lạm phát Mỹ tiếp tục dai dẳng và cơ quan này duy trì quan điểm thắt chặt, đồng USD cùng lợi suất trái phiếu có thể chịu áp lực tăng trở lại, qua đó ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bạc.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát hạ nhiệt và áp lực tăng lãi suất giảm bớt, thị trường kim loại quý có thể được hỗ trợ. Nhà đầu tư hiện đặc biệt quan tâm đến các số liệu lạm phát Mỹ sắp công bố bởi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá hướng đi của chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh yếu tố tài chính, nhu cầu công nghiệp cũng tạo nên đặc điểm riêng của bạc so với vàng. Bạc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, trong đó có điện tử, thiết bị điện và công nghệ năng lượng mặt trời. Khi hoạt động sản xuất và đầu tư công nghiệp tăng trưởng, nhu cầu bạc có thể được cải thiện. Ngược lại, triển vọng kinh tế suy yếu có thể khiến nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất chịu sức ép.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc còn chịu tác động từ tỷ giá và mức chênh lệch giữa giá bạc quốc tế với giá niêm yết của từng doanh nghiệp. Vì vậy, ngay cả khi giá bạc thế giới tăng, mức tăng tại các điểm giao dịch trong nước cũng không nhất thiết tương ứng hoàn toàn.

Trong bối cảnh giá bạc biến động, người có nhu cầu mua tích lũy nên xác định rõ mục tiêu nắm giữ và khả năng chấp nhận rủi ro. Việc chia nhỏ thời điểm mua có thể giúp hạn chế rủi ro phải giải ngân toàn bộ vốn tại một mức giá bất lợi, nhưng không bảo đảm lợi nhuận nếu thị trường tiếp tục giảm.

Với người giao dịch ngắn hạn, cần đặc biệt chú ý đến chênh lệch mua vào - bán ra. Mức chênh lệch này có thể khiến khoản đầu tư chưa có lãi ngay cả khi giá bạc trên thị trường thế giới tăng nhẹ. Đồng thời, nhà đầu tư nên tránh sử dụng vốn vay hoặc chạy theo các nhịp tăng giảm trong ngày khi chưa đánh giá đầy đủ rủi ro.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 10/10 ghi nhận tín hiệu phục hồi trên thị trường thế giới, trong khi giá bạc trong nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các đơn vị kinh doanh. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và triển vọng nhu cầu công nghiệp. Người mua cần theo dõi giá cập nhật, so sánh mức niêm yết và tính toán chênh lệch mua vào - bán ra trước khi quyết định giao dịch.