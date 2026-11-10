Giá bạc hôm nay 10/11 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,629 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 10/11 tiếp tục duy trì mặt bằng giá trên 1,5 triệu đồng/lượng. Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc cho thấy giá mua vào và bán ra có sự chênh lệch nhất định giữa các đơn vị, trong đó mức giá tại Phú Quý thấp hơn một số địa điểm giao dịch khác ở cả hai chiều.

Giá bạc hôm nay 10/11: Bạc thế giới tăng 1,5 USD/ounce, trong nước vượt 1,6 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.629.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở TP. Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.592.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.660.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc hiện đứng ở mức 1.596.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.663.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, so với mặt bằng giá khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc Phú Quý đang thấp hơn 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc mua vào cao hơn Hà Nội 4.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra cao hơn 3.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa các khu vực và doanh nghiệp cho thấy người mua cần quan tâm đến bảng giá cụ thể tại từng địa điểm thay vì chỉ căn cứ vào diễn biến giá bạc thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện được niêm yết ở mức 53,31 USD/ounce, tăng 1,50 USD/ounce so với mức giá trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá và mức quy đổi tham khảo, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.344.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.349.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến phục hồi của bạc quốc tế đang tạo thêm lực đỡ cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, mức giá giao dịch thực tế tại các doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, chi phí kinh doanh, nguồn cung và chênh lệch mua - bán.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá bạc liên tục biến động mạnh thời gian qua, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra vẫn là yếu tố nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý. Nếu mua bạc ở mức giá cao nhưng thị trường nhanh chóng đảo chiều, người nắm giữ có thể chịu thiệt hại đáng kể ngay cả khi giá bạc thế giới chỉ giảm nhẹ.

Giá bạc hôm nay 10/11 thế giới phục hồi, bất chấp áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý sau những phiên chịu sức ép từ đồng USD và triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Theo dữ liệu thị trường được Trading Economics cập nhật ngày 9/11, giá bạc đã tăng lên khoảng 53,43 USD/ounce, tăng gần 3% so với phiên trước đó. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của giá dầu, những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng thủ của giới đầu tư. Trading Economics+1

Tuy nhiên, thị trường bạc vẫn đang phải đối mặt với những yếu tố bất lợi đến từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một trong những thông tin quan trọng tác động đến tâm lý nhà đầu tư là báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với dự báo 65.000 việc làm của giới chuyên gia.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cũng giảm xuống 4,1%. Đáng chú ý, số liệu việc làm của hai tháng trước đó được điều chỉnh tăng tổng cộng 84.000 việc làm. Thu nhập bình quân theo giờ của người lao động tăng 0,4% trong tháng 10 so với tháng trước, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt. AP News

Những con số này có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Trong bối cảnh thị trường lao động chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt, Fed có thể có thêm dư địa để duy trì lãi suất ở mức cao hoặc cân nhắc tăng lãi suất nhằm kiểm soát áp lực lạm phát.

Theo thông tin được hãng tin Associated Press (AP) dẫn từ công cụ CME FedWatch, sau báo cáo việc làm tháng 10, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã tăng lên khoảng 77%, cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với trước khi báo cáo được công bố. Một số dữ liệu cập nhật sau đó cho thấy kỳ vọng này tiếp tục tăng lên khoảng 80%. AP News+1

Thông thường, kỳ vọng lãi suất tăng sẽ tạo áp lực đối với thị trường kim loại quý, trong đó có bạc.

Nguyên nhân là bạc không mang lại lợi suất định kỳ như tiền gửi hoặc trái phiếu. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, nhà đầu tư có xu hướng cân nhắc chuyển một phần dòng tiền sang những tài sản có khả năng sinh lời tốt hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, diễn biến phiên giao dịch ngày 9/11 cho thấy giá bạc không hoàn toàn đi theo chiều hướng bất lợi này.

Theo bản tin thị trường của Kitco ngày 9/11, giá vàng và bạc tăng trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ nhờ đồng USD suy yếu, giá dầu giảm và triển vọng cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Giá bạc giao ngay được ghi nhận quanh 52,759 USD/ounce, tăng 0,815 USD, tương đương 1,57% tại thời điểm bản tin được cập nhật. Kitco News

Điều này cho thấy thị trường bạc đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Trong khi triển vọng Fed tăng lãi suất tạo sức ép, sự suy yếu của đồng USD và những thay đổi trong tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư lại góp phần hỗ trợ giá kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 10/11 chờ dữ liệu CPI Mỹ, triển vọng tăng giá còn nhiều biến số

Một trong những yếu tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong ngày 10/11 là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ.

Theo lịch công bố của Cục Thống kê Lao động Mỹ, dữ liệu CPI tháng 10 dự kiến được công bố vào 8h30 ngày 10/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 20h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây là thông tin quan trọng giúp thị trường đánh giá diễn biến lạm phát và dự báo bước đi tiếp theo của Fed. 2026 M09 Results

CPI phản ánh mức thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng phải chi trả. Khi chỉ số này tăng cao hơn dự báo, thị trường có thể gia tăng lo ngại rằng lạm phát vẫn chưa được kiểm soát như mong muốn.

Trong kịch bản đó, Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất nếu áp lực giá cả kéo dài. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ khi đó có thể được hỗ trợ, qua đó gây sức ép lên giá bạc.

Ngược lại, nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, triển vọng lạm phát hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực buộc Fed phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này có thể khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các kim loại quý phục hồi.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá bạc vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh, những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất có thể khiến thị trường xuất hiện các nhịp biến động mạnh. Nhà đầu tư vì vậy cần theo dõi không chỉ con số CPI tổng thể mà còn cả diễn biến lạm phát lõi, vốn loại trừ giá thực phẩm và năng lượng có mức biến động lớn.

Ngoài yếu tố tiền tệ, diễn biến địa chính trị cũng đang góp phần định hình tâm lý thị trường.

Theo Kitco, những kỳ vọng về tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã góp phần kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm dịu bớt lo ngại về áp lực lạm phát từ năng lượng. Đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc phục hồi trong phiên đầu tuần. Kitco News

Về dài hạn, bạc còn có đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Nhu cầu sử dụng bạc trong lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời, thiết bị điện và công nghệ có thể ảnh hưởng đến cán cân cung - cầu trên thị trường.

Do đó, diễn biến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Mỹ mà còn chịu tác động từ triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sản xuất công nghiệp và tình hình nguồn cung toàn cầu.

Với thị trường trong nước, việc giá bạc tiếp tục duy trì trên ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng cho thấy mặt bằng giá vẫn ở mức đáng chú ý. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào một phiên tăng giá để đưa ra quyết định mua vào.

Trong ngắn hạn, báo cáo CPI Mỹ công bố tối 10/11 theo giờ Việt Nam có thể trở thành chất xúc tác quan trọng đối với giá bạc. Nếu dữ liệu lạm phát hỗ trợ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, kim loại quý có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi. Ngược lại, một báo cáo CPI cao hơn dự báo có thể khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 10/11 đang đứng trước những tác động trái chiều: lực mua hỗ trợ giá phục hồi, trong khi triển vọng lãi suất cao tại Mỹ vẫn là yếu tố cản trở. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và đặc biệt là dữ liệu CPI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.