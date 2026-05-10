Giá bạc hôm nay 10/5 ở trong nước duy trì ở vùng cao

Khép lại tuần giao dịch, thị trường bạc trong nước tiếp tục giữ mặt bằng giá cao sau chuỗi phiên biến động mạnh trước đó. Dù chưa xuất hiện các cú bứt phá quá mạnh như vàng, bạc vẫn đang được hưởng lợi từ xu hướng tăng chung của nhóm kim loại quý toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 10/5: Bạc thế giới tăng dựng đứng, trong nước duy trì giá cao

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc ghi nhận lực mua tích trữ vẫn duy trì ổn định, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Nhà đầu tư cá nhân có xu hướng quan tâm đến bạc miếng và bạc thỏi trong bối cảnh giá vàng neo quá cao, khiến chi phí đầu tư vàng trở nên đắt đỏ hơn.

Theo giới phân tích, bạc đang trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn khi vừa mang tính trú ẩn tương đối giống vàng, vừa có dư địa tăng giá lớn hơn trong chu kỳ hàng hóa hiện tại. Ngoài yếu tố đầu tư, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp cũng là lực đỡ quan trọng cho giá kim loại này.

Trong tuần qua, diễn biến giá bạc trong nước nhìn chung đồng pha với xu hướng quốc tế. Các phiên tăng chủ yếu xuất hiện khi thị trường phản ứng với thông tin địa chính trị tại Trung Đông và biến động của đồng USD.

Giá bạc hôm nay 10/5 trên thế giới được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục được hỗ trợ sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế cho thấy bức tranh tăng trưởng còn nhiều mâu thuẫn.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm mới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%. Động lực tăng việc làm chủ yếu đến từ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vận tải, kho bãi và bán lẻ.

Tuy nhiên, chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 5 lại giảm từ 49,8 xuống còn 48,2 điểm, phản ánh tâm lý người dân Mỹ vẫn khá thận trọng trước nguy cơ lạm phát và tăng trưởng chậm lại.

Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát của người dân Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Kỳ vọng lạm phát một năm giảm từ 4,7% xuống 4,5%, còn kỳ vọng dài hạn giảm nhẹ còn 3,4%.

Các dữ liệu này khiến giới đầu tư tiếp tục tranh luận về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn chưa có tín hiệu đủ mạnh để khẳng định Fed sớm đảo chiều chính sách tiền tệ.

Đối với bạc, môi trường lãi suất cao thường gây áp lực do làm tăng chi phí nắm giữ tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, việc đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ chưa tăng quá mạnh đang tạo điều kiện để bạc duy trì sức hấp dẫn.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục nâng đỡ kim loại quý

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc hôm nay 10/5 là tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại trên danh nghĩa, nhiều diễn biến mới cho thấy căng thẳng vẫn ở mức rất cao. Mỹ được cho là đã tấn công một số mục tiêu quân sự của Iran và vô hiệu hóa các tàu chở dầu Iran gần khu vực eo biển Hormuz.

Trong khi đó, eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới – vẫn rơi vào trạng thái bị hạn chế nghiêm trọng. Điều này làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Dù giá dầu đã điều chỉnh giảm nhờ kỳ vọng đạt được các thỏa thuận ngoại giao, thị trường vẫn trong trạng thái nhạy cảm. Giá dầu WTI hiện dao động quanh 95,42 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức hơn 101 USD/thùng.

Khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, dòng tiền thường tìm đến các tài sản an toàn như vàng và bạc. Đây là lý do giúp nhóm kim loại quý giữ được mặt bằng giá cao trong suốt thời gian qua.

Đồng USD suy yếu tạo lợi thế cho giá bạc

Chỉ số đồng USD giảm trong phiên cuối tuần cũng góp phần hỗ trợ giá bạc thế giới. Khi đồng bạc xanh mất giá, các kim loại được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh vùng 4,4%, chưa tạo áp lực quá lớn lên thị trường kim loại quý.

Theo nhiều chuyên gia, bạc đang có lợi thế hơn vàng ở một số khía cạnh nhờ vừa được xem là tài sản trú ẩn, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, pin mặt trời và điện tử.

Trong dài hạn, nhu cầu bạc công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng mạnh khi xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh diễn ra trên toàn cầu.

Dự báo giá bạc: Thị trường chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed

Giới phân tích cho rằng xu hướng của bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến địa chính trị toàn cầu.

Ông Ole Hansen nhận định tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi khi thị trường bớt lo ngại về nguy cơ xung đột Trung Đông leo thang toàn diện. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều bất ổn nên nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý phòng thủ.

Trong khi đó, Nick Cawley cho rằng nếu tiến trình đàm phán hòa bình có tín hiệu tích cực hơn, giá dầu và kỳ vọng lạm phát toàn cầu có thể giảm xuống, qua đó tác động tích cực tới kim loại quý.

Nhiều chuyên gia nhận định bạc hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, lực mua bắt đáy vẫn tương đối mạnh mỗi khi giá giảm sâu.

Thị trường hiện tập trung theo dõi các tín hiệu kỹ thuật và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố để xác định xu hướng mới. Nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn về lãi suất trong thời gian tới, bạc có thể tiếp tục mở rộng đà tăng.



Dù triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động mạnh trong ngắn hạn.

Giá bạc thường có biên độ dao động lớn hơn vàng do thanh khoản thấp hơn và chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả yếu tố trú ẩn lẫn nhu cầu công nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro, tránh sử dụng đòn bẩy cao và theo dõi sát các biến động liên quan đến chính sách lãi suất của Mỹ, giá dầu cũng như tình hình Trung Đông.

Với những yếu tố hiện tại, giá bạc hôm nay 10/5 được đánh giá vẫn đang có nền tảng hỗ trợ tương đối tích cực. Tuy nhiên, xu hướng tăng mạnh hay điều chỉnh sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến kinh tế Mỹ và căng thẳng địa chính trị trong những ngày tới.