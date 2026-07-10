Giá bạc hôm nay 10/7 trong nước đồng loạt tăng

Thị trường giá bạc hôm nay 10/7 ghi nhận diễn biến khởi sắc sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp. Các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết, phản ánh diễn biến tích cực của thị trường kim loại quý thế giới cũng như nhu cầu mua vào của nhà đầu tư trong nước.

Giá bạc hôm nay 10/7 bật tăng trở lại sau chuỗi giảm, thị trường kỳ vọng lực mua bắt đáy

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.227.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.296.000 đồng/lượng (bán ra). Đây tiếp tục là một trong những mức giá bạc bán ra cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng điều chỉnh giá bạc lên mức 2.222.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.296.000 đồng/lượng (bán ra), ngang với giá bán của Phú Quý.

Khảo sát tại thị trường Hà Nội cho thấy giá bạc giao dịch phổ biến ở mức 1.961.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.995.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.963.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.008.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn nhẹ so với khu vực Hà Nội ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tăng đồng loạt của thị trường trong nước cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định hơn sau chuỗi ngày giá bạc liên tục điều chỉnh. Dù mức tăng chưa lớn nhưng việc giá đảo chiều sau nhiều phiên giảm đã giúp cải thiện kỳ vọng về khả năng hình thành vùng cân bằng mới.

Giá bạc hôm nay 10/7 trên thế giới tăng nhẹ sau giai đoạn giảm sâu

Song song với diễn biến trong nước, giá bạc hôm nay 10/7 trên thị trường quốc tế cũng ghi nhận sự hồi phục.

Theo cập nhật mới nhất, giá bạc quy đổi hiện ở mức 1.578.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.584.000 đồng/ounce (bán ra).

Trên sàn giao dịch quốc tế, bạc giao ngay được niêm yết quanh mức 58,29 USD/ounce, tăng so với các phiên trước sau khi lực mua bắt đáy xuất hiện mạnh hơn.

Mặc dù mức tăng chưa quá lớn, nhưng việc giá bạc lấy lại sắc xanh sau chuỗi giảm liên tục được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đánh giá giá bạc đã lùi về vùng hấp dẫn hơn, dòng tiền bắt đáy bắt đầu quay trở lại giúp thị trường cân bằng.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng xu hướng tăng hiện nay vẫn cần thêm các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để có thể xác lập một chu kỳ tăng bền vững.

Vì sao giá bạc vừa trải qua tuần giảm mạnh?

Tuần vừa qua là giai đoạn khá khó khăn đối với thị trường bạc khi giá liên tục suy yếu dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi trên thị trường tài chính toàn cầu.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đến từ việc giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Giá năng lượng đi lên khiến lo ngại lạm phát kéo dài quay trở lại, kéo theo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên.

Khi lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD cũng được hưởng lợi nhờ dòng tiền tìm đến các tài sản có mức sinh lời cao hơn. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cơ quan này vẫn khá thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở vùng cao lâu hơn dự kiến tiếp tục tạo áp lực lên nhóm tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc.

Không chỉ chịu sức ép từ yếu tố vĩ mô, giá bạc còn chịu áp lực chốt lời sau khi thị trường từng tăng mạnh nhờ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ được công bố trong tuần trước.

Sau giai đoạn tăng nhanh, nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận khiến lực bán gia tăng đáng kể. Điều này khiến giá bạc liên tiếp xuyên thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện, giúp thị trường phục hồi trong phiên gần đây.

Đồng USD và lãi suất Fed vẫn là yếu tố quyết định xu hướng giá bạc

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD và chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp tục là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường bạc.

Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế duy trì sức chống chịu tốt, Fed nhiều khả năng sẽ chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này đồng nghĩa mặt bằng lãi suất cao có thể kéo dài hơn, tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý.

Ngược lại, nếu lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến hoặc thị trường lao động bắt đầu suy yếu rõ rệt, khả năng Fed giảm lãi suất sẽ tăng lên. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với bạc khi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý giảm xuống.

Ngoài ra, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, biến động của giá dầu cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý của giới đầu tư trong thời gian tới.

Triển vọng giá bạc vẫn tích cực trong trung và dài hạn

Dù trải qua nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn đánh giá triển vọng của bạc trong trung và dài hạn tương đối khả quan.

Khác với vàng chủ yếu mang tính chất tài sản trú ẩn, bạc còn là kim loại công nghiệp có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử, chất bán dẫn và các công nghệ xanh.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc trong nhiều năm tới. Đây được xem là nền tảng quan trọng hỗ trợ giá bạc ngay cả khi thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể vẫn xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen do chịu ảnh hưởng từ thông tin kinh tế và chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, việc lực cầu bắt đáy xuất hiện sau chuỗi giảm sâu cho thấy thị trường vẫn đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư.

Đối với nhà đầu tư trong nước, các chuyên gia khuyến nghị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các tín hiệu từ Fed cũng như biến động của thị trường hàng hóa quốc tế trước khi đưa ra quyết định mua bán.

Với diễn biến hiện tại, giá bạc hôm nay 10/7 đang phát đi tín hiệu tích cực hơn khi cả thị trường trong nước và quốc tế cùng phục hồi sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Dù xu hướng tăng vẫn cần thêm thời gian để được xác nhận, nhưng sự trở lại của lực mua bắt đáy cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với kim loại quý này vẫn chưa suy giảm. Nếu các yếu tố vĩ mô trở nên thuận lợi hơn trong thời gian tới, giá bạc hoàn toàn có thể tiếp tục mở rộng đà phục hồi trong các phiên giao dịch tiếp theo.