Giá bạc hôm nay 10/9 trong nước: Phú Quý vượt 2,3 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 10/9 tại thị trường trong nước duy trì ở vùng cao. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.248.000 đồng/lượng mua vào và 2.318.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

So với mặt bằng giá tại nhiều địa điểm giao dịch khác, giá bạc Phú Quý đang cao hơn đáng kể. Điều này cho thấy giá bạc trong nước vẫn có sự phân hóa giữa các thương hiệu và khu vực, bên cạnh tác động của giá bạc thế giới và tỷ giá.

Giá bạc hôm nay 10/9: Bạc Phú Quý vượt 2,3 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 2.006.000 đồng/lượng mua vào và 2.074.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 2.010.000 đồng/lượng mua vào và 2.078.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, chênh lệch giữa giá bạc Phú Quý và mặt bằng giá khảo sát tại Hà Nội cũng như TP.HCM vẫn tương đối lớn. Nhà đầu tư vì thế cần lưu ý rằng giá bạc thực tế khi giao dịch có thể khác nhau tùy thương hiệu, sản phẩm, thời điểm cập nhật và mức chênh lệch mua - bán.

Ở chiều quốc tế, giá bạc thế giới hiện được niêm yết ở mức 66,68 USD/ounce, tăng 0,68 USD/ounce. Việc bạc lấy lại đà tăng sau những phiên chịu sức ép cho thấy lực mua vẫn hiện diện, dù thị trường kim loại quý đang đứng trước nhiều biến số.

Đáng chú ý, diễn biến mới nhất trên thị trường quốc tế cho thấy bạc có lúc tăng mạnh hơn trong phiên 9/9. Reuters cho biết giá bạc giao ngay tăng 3,3%, lên 67,91 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Điều này cho thấy vùng 66-68 USD/ounce đang trở thành khu vực được thị trường đặc biệt quan tâm. Nếu bạc tiếp tục duy trì trên vùng 66 USD/ounce, tâm lý trên thị trường có thể được cải thiện. Ngược lại, nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, kim loại quý có thể nhanh chóng chịu áp lực.

Giá bạc hôm nay 10/9 chịu tác động từ dữ liệu việc làm Mỹ

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với giá bạc hôm nay là sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8, cao hơn đáng kể so với mức dự báo khoảng 56.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở 4,1%. BLS cho biết mức tăng việc làm tháng 8 cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân 31.000 việc làm mỗi tháng trong 12 tháng trước đó.

Đây cũng là mức tăng việc làm mạnh nhất trong vòng 5 tháng. Việc làm tăng đáng kể tại các lĩnh vực dịch vụ ăn uống và giáo dục chính quyền địa phương, trong khi ngành thông tin ghi nhận mức giảm việc làm. Riêng lĩnh vực dịch vụ ăn uống và đồ uống tăng 59.000 việc làm, còn giáo dục chính quyền địa phương tăng 42.000 việc làm trong tháng 8.

Số liệu việc làm mạnh hơn dự kiến đã khiến thị trường điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về đường hướng lãi suất của Fed. Reuters cho biết xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng lên sau báo cáo việc làm, trong khi một số tổ chức tài chính bắt đầu nâng dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay.

UBS thậm chí đã chuyển sang dự báo Fed có thể tăng lãi suất hai lần trong năm 2026, với một lần vào tháng 9 và một lần vào tháng 12. Theo Reuters, thị trường đã nâng xác suất cho một đợt tăng lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9 lên khoảng 58% sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến.

Đây là thông tin không thực sự thuận lợi đối với bạc trong ngắn hạn.

Bạc là tài sản không tạo ra dòng tiền cố định như trái phiếu hay tiền gửi. Khi lãi suất tăng hoặc thị trường dự báo lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý sẽ tăng. Điều này có thể khiến một bộ phận dòng tiền chuyển sang các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn.

Lãi suất cao cũng thường tạo điều kiện để đồng USD duy trì sức mạnh. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc và các hàng hóa được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể gây sức ép lên nhu cầu.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 8 không hoàn toàn mang tín hiệu bất lợi cho kim loại quý.

Theo BLS, tiền lương bình quân theo giờ của người lao động Mỹ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,2% trong tháng 7. Diễn biến này cho thấy áp lực từ tiền lương đối với lạm phát có phần hạ nhiệt.

Nói cách khác, nền kinh tế Mỹ đang cho thấy sức chống chịu tương đối tốt, nhưng một số chỉ báo về áp lực lạm phát lại chưa tăng tương ứng. Đây là lý do thị trường chưa thể chỉ dựa vào báo cáo việc làm để xác định chắc chắn hướng đi của Fed.

Reuters cho biết giới đầu tư hiện tiếp tục hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát mới, đặc biệt là chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), để đánh giá khả năng Fed thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Bên cạnh lãi suất, đồng USD cũng là biến số quan trọng đối với giá bạc thế giới. Trong phiên 9/9, đồng USD suy yếu đã hỗ trợ kim loại quý. Reuters ghi nhận giá vàng tăng hơn 1% khi đồng USD lùi xuống gần mức thấp nhất trong hai tuần, trong khi giá dầu vượt 100 USD/thùng giữa lúc căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá dầu tăng lại tạo ra một bài toán phức tạp cho Fed. Một mặt, giá năng lượng cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách. Mặt khác, nếu chi phí năng lượng cao gây sức ép lên hoạt động kinh tế, triển vọng tăng trưởng có thể yếu đi. Vì vậy, thị trường sẽ cần thêm dữ liệu để đánh giá cán cân giữa lạm phát và tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, việc giá bạc hôm nay 10/9 giữ được trên 66 USD/ounce có ý nghĩa đáng chú ý. Đây là dấu hiệu cho thấy lực cầu đối với bạc chưa suy yếu hoàn toàn, bất chấp những áp lực đến từ triển vọng lãi suất.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào một phiên tăng giá để kết luận bạc đã bước vào một chu kỳ tăng mới. Thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh nếu dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến hoặc đồng USD tăng trở lại.

Theo khảo sát của Reuters được công bố ngày 9/9, đa số các nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 và duy trì mức lãi suất hiện tại trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, mức độ chắc chắn của dự báo này đã giảm khi một số nhà kinh tế bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng lãi suất do kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu và rủi ro lạm phát gia tăng.

Điều này tạo ra trạng thái giằng co đối với thị trường bạc. Một bên là kỳ vọng nhu cầu trú ẩn và triển vọng đồng USD suy yếu có thể hỗ trợ giá; bên còn lại là khả năng lãi suất cao hơn và lợi suất trái phiếu tăng có thể hạn chế đà phục hồi.

Với thị trường trong nước, bên cạnh diễn biến của giá bạc quốc tế, tỷ giá USD/VND và mức chênh lệch mua - bán tại từng đơn vị cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá bạc quy đổi. Do đó, giá bạc trong nước có thể không biến động hoàn toàn cùng chiều hoặc cùng biên độ với giá bạc thế giới.

Trong ngắn hạn, vùng giá 66 USD/ounce đang là mốc cần theo dõi. Việc duy trì trên vùng này có thể giúp bạc củng cố đà phục hồi, trong khi khả năng vượt các vùng giá cao hơn sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh, lợi suất trái phiếu đi lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất được củng cố, giá bạc có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh trở lại.

Với người mua bạc vật chất, khoảng cách khá lớn giữa giá mua vào và bán ra tại các điểm giao dịch cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Trong trường hợp giá bạc chỉ tăng trong thời gian ngắn rồi điều chỉnh, mức chênh lệch này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư.

Nhìn tổng thể, giá bạc hôm nay 10/9 đang cho thấy tín hiệu phục hồi nhưng chưa thoát khỏi trạng thái giằng co. Bạc thế giới giữ trên 66 USD/ounce, trong khi thị trường quốc tế đang phản ứng với sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Fed. Những dữ liệu về CPI, PPI, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ trong những ngày tới sẽ có vai trò quan trọng trong việc xác định liệu đà phục hồi của bạc có thể được duy trì hay không.