Giá bạc hôm nay 11/11 trong nước duy trì trên 1,5 triệu đồng/lượng

Khảo sát thị trường sáng 11/11 cho thấy, giá bạc trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, dù thị trường thế giới xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ. Mặt bằng giá tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn và những địa điểm giao dịch ở hai thành phố lớn vẫn phổ biến trên 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 11/11: Bạc thế giới giảm nhẹ, áp lực lãi suất Mỹ đè nặng thị trường

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.631.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở TP. Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết phổ biến ở mức 1.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.640.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc giao dịch ở mức 1.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang có mức mua vào cao hơn 10.000 đồng/lượng so với mặt bằng khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội. Tuy nhiên, chiều bán ra của doanh nghiệp này lại thấp hơn 9.000 đồng/lượng so với mức giá phổ biến tại các điểm khảo sát.

Tại TP.HCM, giá bạc bán ra đang cao hơn mức niêm yết tại Phú Quý 13.000 đồng/lượng. Sự khác biệt này cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn tồn tại những khoảng chênh lệch nhất định giữa các doanh nghiệp và khu vực giao dịch.

Đối với người mua bạc, ngoài việc theo dõi giá niêm yết, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố đáng quan tâm. Chẳng hạn, tại Phú Quý, mức chênh lệch giữa hai chiều giao dịch hiện là 49.000 đồng/lượng. Trong khi đó, tại các địa điểm khảo sát khác ở Hà Nội, mức chênh lệch lên tới 68.000 đồng/lượng và tại TP.HCM là 68.000 đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch này đồng nghĩa với việc người mua có thể phải đối mặt với khoản lỗ nhất định nếu bán lại ngay sau khi giao dịch, ngay cả trong trường hợp giá bạc thế giới không biến động quá mạnh.

Vì vậy, diễn biến giá bạc hôm nay 11/11 không chỉ được quan tâm ở mức tăng hay giảm, mà còn cần đặt trong tương quan giữa giá mua vào, bán ra và chi phí giao dịch tại từng đơn vị kinh doanh.

Giá bạc hôm nay 11/11 trên thế giới giảm về 53,11 USD/ounce, lãi suất Mỹ gây sức ép

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện được niêm yết ở ngưỡng 53,11 USD/ounce, giảm 0,20 USD/ounce so với mức trước đó.

Quy đổi theo mức giá tham khảo được cung cấp, giá bạc thế giới hiện tương ứng khoảng 1.327.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.333.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc quốc tế đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi. Sau những phiên tăng giá nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý nhà đầu tư cải thiện, kim loại quý này nhanh chóng đối diện áp lực mới từ các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Đáng chú ý, ngày 10/11, thị trường tài chính Mỹ chịu tác động đáng kể từ báo cáo lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới kinh tế, dù đã chậm lại so với mức tăng 0,6% của tháng 9.

Dữ liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng khiến giới đầu tư gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Reuters cho biết, sau báo cáo CPI, thị trường đã định giá đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm cũng tăng lên 10%, từ mức 0% trước khi dữ liệu được công bố.

Thông tin này tạo sức ép lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, các tài sản không mang lại dòng tiền định kỳ như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt một bộ phận nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác, qua đó có thể hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Thực tế, phiên giao dịch ngày 10/11 ghi nhận áp lực bán mạnh trên thị trường kim loại quý. Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm gần 2,7%, xuống 4.028,39 USD/ounce, trong khi các kim loại quý khác, bao gồm bạc, cũng đi xuống.

Trước đó, trong phiên 9/11, bạc từng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và giá dầu giảm, giúp thị trường kim loại quý phục hồi. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực này chưa đủ tạo nền tảng vững chắc cho một xu hướng tăng mới khi triển vọng lãi suất Mỹ vẫn còn nhiều bất định.

Điều này cho thấy giá bạc đang nhạy cảm với các thông tin kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát, lợi suất trái phiếu và những phát biểu liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Triển vọng giá bạc: Nhu cầu công nghiệp là yếu tố quyết định đà phục hồi

Khác với vàng, bạc có đặc điểm đặc biệt khi vừa được xem là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện, công nghệ năng lượng mặt trời, thiết bị điện và nhiều ứng dụng công nghệ khác. Do có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, kim loại này giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Chính đặc điểm này khiến diễn biến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ, đồng USD hay lợi suất trái phiếu Mỹ, mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu của các nhà máy.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý gần đây là hoạt động sản xuất công nghiệp tại Mỹ có dấu hiệu cải thiện.

Theo báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) công bố đầu tháng 11, chỉ số PMI sản xuất tháng 10 tăng lên 55,5 điểm, từ mức 54,5 điểm trong tháng 9. Đây là tín hiệu cho thấy lĩnh vực sản xuất Mỹ tiếp tục mở rộng, với sự cải thiện ở các đơn hàng mới và hoạt động sản xuất.

Đáng chú ý, chỉ số sản lượng sản xuất trong báo cáo ISM đạt 59 điểm trong tháng 10, tăng 2,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Sản lượng tăng ở một số ngành như kim loại cơ bản, sản phẩm điện tử, máy móc và thiết bị vận tải.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của lĩnh vực sản xuất vẫn cần được theo dõi thêm, bởi một chỉ số PMI tích cực chưa đồng nghĩa với việc nhu cầu bạc sẽ tăng mạnh ngay lập tức.

Báo cáo sản xuất công nghiệp của Fed công bố ngày 16/10 cũng cho thấy sản lượng công nghiệp Mỹ tăng 0,7% trong tháng 9, sau khi chỉ tăng 0,1% trong tháng 8. Riêng sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3% trong tháng 9 và tăng với tốc độ thường niên 0,7% trong quý III.

Dù vậy, tỷ lệ sử dụng công suất của ngành chế tạo chỉ đạt 75,9%, thấp hơn 2,3 điểm phần trăm so với mức bình quân dài hạn. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất vẫn còn dư địa phục hồi, nhưng chưa thể khẳng định nhu cầu nguyên liệu công nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh và bền vững.

Đối với thị trường bạc, đây là yếu tố cần đặc biệt quan tâm. Nếu hoạt động sản xuất, đầu tư công nghệ và nhu cầu thiết bị năng lượng tiếp tục cải thiện, nhu cầu tiêu thụ bạc có thể được hỗ trợ trong trung và dài hạn.

Ngược lại, nếu lãi suất thực tế tại Mỹ duy trì ở mức cao, chi phí vốn tăng và triển vọng kinh tế suy yếu, áp lực lên giá bạc có thể tiếp tục kéo dài.

Một báo cáo phân tích được Business Standard đăng tải ngày 6/11 dẫn nhận định của ông Praveen Singh, phụ trách lĩnh vực hàng hóa tại Mirae Asset Sharekhan, cho rằng bạc vẫn chịu áp lực giảm sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ quanh 54,50 USD/ounce. Theo chuyên gia này, thị trường cần lấy lại mốc 55 USD/ounce một cách bền vững để giảm bớt áp lực bán.

Nhận định trên cho thấy, dù bạc có thể xuất hiện những nhịp hồi phục ngắn hạn, việc xác lập một xu hướng tăng mới vẫn cần thêm các yếu tố hỗ trợ rõ ràng từ cả thị trường tài chính và nhu cầu công nghiệp.

Trong những phiên tới, nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi diễn biến lạm phát Mỹ, lợi suất trái phiếu, sức mạnh đồng USD và các tín hiệu chính sách từ Fed. Đây là những yếu tố có khả năng tạo ra biến động đáng kể đối với thị trường kim loại quý.

Với thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 11/11 vẫn duy trì trên ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng, nhưng diễn biến quốc tế cho thấy rủi ro điều chỉnh chưa hoàn toàn được loại bỏ. Trong bối cảnh giá bạc chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, việc theo dõi chênh lệch mua - bán và diễn biến giá thế giới là điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định giao dịch.