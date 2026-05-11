Giá bạc hôm nay 11/5 ở trong nước tăng mạnh sau một tuần bùng nổ

Tuần qua, thị trường bạc trong nước chứng kiến đà tăng ấn tượng của kim loại quý này khi liên tiếp lập các vùng giá cao mới. Động lực đi lên của giá bạc chủ yếu đến từ diễn biến tích cực của thị trường thế giới, cùng với tâm lý đầu tư đang quay trở lại nhóm kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 11/5: Bạc tăng dựng đứng, giới đầu tư kỳ vọng sóng tăng mới

Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc miếng loại 1 lượng tại Ancarat được niêm yết ở mức 3,028 - 3,122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg được giao dịch quanh ngưỡng 80,75 - 83,25 triệu đồng/kg.

So với thời điểm đóng cửa tuần trước, giá bạc miếng tại doanh nghiệp này đã tăng thêm 179.000 - 185.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, bạc thỏi tăng tới 4,78 - 4,93 triệu đồng/kg chỉ sau một tuần giao dịch, phản ánh lực cầu đang tăng rất mạnh trên thị trường.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng chốt tuần ở mức 3,037 - 3,131 triệu đồng/lượng. So với tuần liền trước, giá mua tăng 182.000 đồng/lượng còn giá bán tăng 188.000 đồng/lượng.

Không chỉ bạc miếng, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng tăng mạnh lên mức 80,99 - 83,49 triệu đồng/kg. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, mỗi kg bạc đã tăng thêm khoảng 4,86 - 5,01 triệu đồng.

Trong khi đó, Sacombank - SBJ cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Giá bạc miếng loại 1 lượng tại đây chốt tuần ở mức 2,97 - 3,06 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi giao dịch quanh ngưỡng 79,2 - 81,6 triệu đồng/kg.

So với tuần trước đó, giá bạc miếng của Sacombank tăng đồng loạt 216.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Riêng bạc thỏi tăng tới 5,76 triệu đồng/kg, mức tăng thuộc nhóm cao nhất thị trường trong tuần qua.

Giới phân tích nhận định, đà tăng của bạc trong nước đang được hỗ trợ mạnh từ thị trường quốc tế khi giá bạc thế giới vượt mốc tâm lý quan trọng 80 USD/ounce. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn dòng tiền vào kim loại quý cũng gia tăng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Giá bạc hôm nay 11/5 trên thế giới vượt mốc 80 USD/ounce, cao nhất gần 2 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay chốt tuần ở mức 80,35 USD/ounce, tăng tới 6,62% chỉ trong một tuần. Đây là vùng giá cao nhất của bạc kể từ giữa tháng 3 tới nay.



Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai cũng tăng mạnh lên gần 80,87 USD/ounce, tương ứng mức tăng khoảng 5,8% trong tuần.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng mạnh sau khi thị trường xuất hiện kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đạt tiến triển tích cực. Diễn biến này giúp tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính cải thiện, đồng thời gây áp lực khiến đồng USD suy yếu, từ đó hỗ trợ giá các kim loại quý đi lên.

Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư còn được củng cố sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm mới nhất với kết quả tích cực hơn dự báo. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng vừa qua, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 62.000 việc làm mà thị trường đưa ra trước đó.

Các dữ liệu trên cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang duy trì được sự ổn định nhất định, bất chấp nhiều lo ngại liên quan đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường bạc vẫn đối mặt không ít rủi ro trong thời gian tới. Kể từ khi xung đột địa chính trị bùng phát vào cuối tháng 2, giá bạc hiện vẫn giảm gần 14% nếu so với vùng đỉnh trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá dầu duy trì ở mức cao, khiến áp lực lạm phát tăng trở lại. Điều này khiến triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên khó đoán hơn.

Chuyên gia dự báo bạc có thể bước vào sóng tăng mới

Trả lời trên Kitco News, ông Sean Lusk - đồng Giám đốc phụ trách phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cho rằng thị trường kim loại quý có thể khởi sắc hơn khi triển vọng kinh tế toàn cầu và tình hình tại Iran trở nên rõ ràng hơn.

Theo ông Lusk, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ nhìn chung tích cực hơn kỳ vọng và phản ứng ban đầu của thị trường là khá lạc quan. Dù vậy, chuyên gia này cũng cảnh báo rằng mặt bằng giá năng lượng cao cùng những bất ổn địa chính trị hiện nay có thể khiến Fed khó sớm cắt giảm lãi suất vì lo ngại lạm phát quay trở lại.

Điều này đồng nghĩa thị trường vàng và bạc vẫn có khả năng chịu áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông Sean Lusk cho rằng điểm tích cực là cả hai kim loại quý đều đang liên tục tìm được lực mua hỗ trợ sau mỗi nhịp điều chỉnh.

Đối với bạc, chuyên gia này đánh giá đây vẫn là vùng giá hấp dẫn để mua vào trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn và đầu tư tài sản an toàn còn khá lớn.

Ông cũng dự báo thị trường kim loại quý có thể bước vào một nhịp tăng mới từ giữa đến cuối mùa hè năm nay trước khi xuất hiện điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ vào cuối năm.

Đáng chú ý, mục tiêu tiếp theo mà phe mua đang hướng tới trên thị trường bạc giao ngay là vùng 85 USD/ounce và sau đó là 86 USD/ounce.



Giá bạc hôm nay 11/5 còn dư địa tăng?

Nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của giá bạc hiện vẫn chưa kết thúc khi hàng loạt yếu tố hỗ trợ đang xuất hiện cùng lúc, từ đồng USD suy yếu, kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tương lai cho tới nhu cầu phòng ngừa rủi ro lạm phát.

Ngoài yếu tố tài chính, bạc còn được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, pin lưu trữ và sản xuất linh kiện điện tử. Đây được xem là nền tảng giúp giá bạc duy trì sức hấp dẫn trong dài hạn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn biến động mạnh nếu giá dầu tiếp tục leo thang hoặc Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ. Vì vậy, giới đầu tư được khuyến nghị cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu cũng như xu hướng đồng USD trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, nếu bạc tiếp tục giữ vững vùng giá trên 80 USD/ounce, khả năng thị trường hướng tới mốc 85 USD là hoàn toàn có thể xảy ra.