Giá bạc hôm nay 11/7 trong nước tiếp tục tăng tại nhiều hệ thống

Giá bạc hôm nay 11/7 trên thị trường trong nước tiếp tục duy trì xu hướng đi lên sau nhiều phiên biến động, phản ánh diễn biến tích cực của thị trường bạc quốc tế cũng như tâm lý lạc quan của giới đầu tư đối với nhóm kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 11/7: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng, tiến sát mốc 61 USD/ounce

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,243 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,312 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, mức giá này tiếp tục được điều chỉnh tăng, cho thấy nhu cầu giao dịch bạc vẫn khá ổn định.

Ở khu vực Hà Nội, bạc 99,9 được giao dịch ở mức 1,95 triệu đồng/lượng mua vào và 1,984 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, bạc 99,99 có giá cao hơn, đạt 1,958 triệu đồng/lượng mua vào và 1,992 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, mặt bằng giá bạc cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Bạc 99,9 dao động quanh 1,952 - 1,997 triệu đồng/lượng, còn bạc 99,99 được giao dịch ở mức 1,959 - 1,994 triệu đồng/lượng.

Đối với giao dịch theo kilogram, bạc 99,99 tại Hà Nội hiện được niêm yết khoảng 52,211 - 53,115 triệu đồng/kg, trong khi tại TP.HCM dao động từ 52,253 - 53,166 triệu đồng/kg.

Diễn biến đồng loạt tăng ở hầu hết các dòng bạc cho thấy thị trường trong nước đang phản ánh khá sát xu hướng đi lên của giá bạc thế giới. Mặc dù mức tăng chưa quá mạnh nhưng đây là tín hiệu tích cực sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Giá bạc hôm nay 11/7 trên thế giới tăng mạnh nhờ đồng USD suy yếu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 11/7 tăng lên 60,2 USD/ounce, cao hơn 1,91 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng:

1,569 triệu đồng/ounce (mua vào).

1,575 triệu đồng/ounce (bán ra).

Khoảng 1,892 - 1,898 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô đồng thời hỗ trợ nhóm kim loại quý.

Đầu tiên là sự suy yếu của đồng USD. Khi đồng bạc xanh giảm giá, bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó góp phần thúc đẩy lực mua trên thị trường.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp kim loại quý phục hồi mạnh trong những phiên gần đây.

Ngoài ra, giá năng lượng hạ nhiệt góp phần làm dịu bớt áp lực lạm phát, trong khi những tín hiệu từ biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng cơ quan này sẽ sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Song song với các yếu tố kinh tế, những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn khiến nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn duy trì ở mức cao, qua đó tạo thêm động lực cho giá bạc.

Giá bạc tiến sát mốc 61 USD/ounce nhưng áp lực cản vẫn rất lớn

Sau khi phục hồi mạnh, giá bạc quốc tế hiện đang dao động trong vùng 57,47 - 60,62 USD/ounce, tiến sát mốc tâm lý quan trọng 61 USD/ounce.

Theo giới phân tích, việc bạc nhanh chóng lấy lại đà tăng sau phiên điều chỉnh cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, khu vực 61 - 62 USD/ounce vẫn được đánh giá là vùng kháng cự rất mạnh.

Nếu không đủ động lực để vượt qua vùng giá này, bạc hoàn toàn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi nhà đầu tư chốt lời.

Mặt khác, nếu giá bạc chinh phục thành công vùng kháng cự trên, xu hướng tăng có thể được củng cố và mở ra dư địa hướng tới những vùng giá cao hơn trong thời gian tới.

Điều này khiến diễn biến của bạc trong ngắn hạn được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh, đặc biệt khi thị trường đang rất nhạy cảm với các thông tin kinh tế từ Mỹ.

Chuyên gia cảnh báo bạc vẫn là tài sản có biến động rất cao

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý, cho rằng bạc vẫn là một trong những loại hàng hóa có mức biến động lớn nhất trên thị trường tài chính.

Theo ông, việc nhiều ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng đã bị phá vỡ trong thời gian gần đây khiến giá bạc trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin kinh tế vĩ mô, đặc biệt là dữ liệu lạm phát, thị trường lao động và chính sách của Fed.

Chuyên gia này nhận định nếu giá bạc giảm xuống dưới 57 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể và kéo kim loại quý này lùi về vùng 50 USD/ounce.

Ngược lại, các nhịp tăng hiện nay vẫn được xem chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các tín hiệu mới thay vì kỳ vọng giá sẽ tăng liên tục.

Theo ông Christopher Lewis, vùng 50 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ dài hạn rất quan trọng và có thể trở thành vùng giá hấp dẫn đối với những nhà đầu tư dài hạn nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu.

Chính sách lãi suất của Fed tiếp tục quyết định xu hướng giá bạc

Giới phân tích nhận định triển vọng của giá bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tới, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho nhóm kim loại quý, bao gồm cả vàng và bạc.

Không chỉ vậy, mặt bằng lãi suất thấp hơn còn giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc, qua đó khuyến khích dòng vốn quay trở lại thị trường kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, nếu Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát, giá bạc có thể chịu áp lực khi nhà đầu tư ưu tiên các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi.

Do đó, mọi phát biểu của các quan chức Fed cũng như các số liệu kinh tế Mỹ trong thời gian tới sẽ tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Dự báo giá bạc trong thời gian tới

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 11/7 đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ từ môi trường kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự suy yếu của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, vùng 61-62 USD/ounce vẫn được xem là "bài kiểm tra" quan trọng đối với xu hướng tăng hiện nay. Nếu vượt qua được ngưỡng này, giá bạc có thể bước vào một nhịp tăng mới. Ngược lại, áp lực chốt lời và các yếu tố kỹ thuật có thể khiến thị trường xuất hiện những phiên điều chỉnh trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các dữ liệu kinh tế quan trọng cũng như quyết định chính sách từ Fed để có chiến lược giao dịch phù hợp, hạn chế rủi ro trong ngắn hạn.