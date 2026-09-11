Giá bạc hôm nay 11/9 trong nước giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 11/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.217.000 đồng/lượng mua vào và 2.286.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội. So với mức giá 2.238.000 đồng/lượng mua vào và 2.307.000 đồng/lượng bán ra được ghi nhận trước đó, giá bạc tại Phú Quý đã giảm 21.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá bạc hôm nay 11/9: Bạc lao dốc, Fed và CPI Mỹ phủ bóng thị trường

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết quanh mức 1.914.000 đồng/lượng mua vào và 1.981.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch ở mức 1.917.000 đồng/lượng mua vào và 1.985.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang có sự chênh lệch đáng kể giữa Phú Quý và các điểm giao dịch khác. Đây là đặc điểm thường thấy trên thị trường bạc vật chất khi mỗi đơn vị có mức giá mua - bán, phí gia công, chi phí phân phối và biên độ kinh doanh khác nhau.

Diễn biến giảm của giá bạc trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế vừa trải qua một phiên biến động mạnh. Theo Reuters, giá bạc giao ngay giảm khoảng 4,6%, xuống 64,19 USD/ounce trong phiên 10/9, cùng chiều với nhiều kim loại quý khác. Giá vàng cũng giảm hơn 1% khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Áp lực bán đối với bạc gia tăng sau khi thị trường Mỹ đón nhận dữ liệu lạm phát tại khâu sản xuất. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tháng 7 được điều chỉnh tăng 0,1%. Tính theo năm, PPI tăng tới 5,4%, cao hơn mức 4,8% của tháng 7 sau điều chỉnh.

Điểm đáng chú ý là mức tăng 5,4% của PPI theo năm cho thấy áp lực giá tại khu vực sản xuất vẫn tương đối cao. Đặc biệt, giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông khiến chi phí đầu vào gia tăng, qua đó làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể dai dẳng hơn.

Giá bạc hôm nay 11/9 trên thế giới chịu sức ép từ kỳ vọng Fed

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối giá bạc hôm nay là sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Sau báo cáo PPI tháng 8, thị trường tài chính Mỹ đã nâng đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9. Reuters cho biết xác suất này đã tăng lên khoảng 70%, từ khoảng 62% trước khi dữ liệu PPI được công bố.

Đây là diễn biến bất lợi đối với bạc, bởi bạc vừa được xem là kim loại quý vừa có đặc tính của một kim loại công nghiệp. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, sức hấp dẫn tương đối của những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc thường suy giảm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đang ở vùng cao. Sau khi có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, lợi suất kỳ hạn 10 năm đã lùi về khoảng 4,79% sau khi dữ liệu PPI được công bố. Dù giảm trong phiên, mặt bằng lợi suất vẫn đủ cao để tạo sức ép đối với các kim loại quý.

Bên cạnh PPI, thị trường lao động Mỹ cũng chưa phát đi tín hiệu đủ yếu để buộc Fed phải nhanh chóng nới lỏng chính sách. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần gần nhất giảm xuống 206.000, từ mức 207.000 sau điều chỉnh.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ trước đó cũng cho thấy nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,1%. Đây là những con số cho thấy thị trường lao động vẫn có sức chống chịu nhất định.

Khi lạm phát chưa hạ đủ nhanh trong khi thị trường lao động vẫn tương đối vững, Fed có thêm lý do để duy trì lập trường thận trọng. Với bạc, điều này tạo ra một môi trường không thuận lợi trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng PPI không phải là dữ liệu duy nhất quyết định chính sách của Fed. Nhà đầu tư hiện đặc biệt chờ báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ. Đây sẽ là một trong những thông tin quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách ngày 15-16/9.

Nếu CPI cao hơn dự báo, thị trường có thể tiếp tục nâng kỳ vọng về một Fed cứng rắn, qua đó gây thêm sức ép lên giá bạc. Ngược lại, nếu CPI cho thấy lạm phát tiêu dùng hạ nhiệt rõ rệt, kỳ vọng chính sách có thể đảo chiều và tạo điều kiện cho bạc phục hồi.

Giá bạc hôm nay 11/9 và triển vọng những phiên tới

Không chỉ Mỹ, diễn biến chính sách tiền tệ tại châu Âu cũng đang tạo thêm áp lực cho thị trường kim loại quý.

Ngày 10/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định tăng ba lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản. Lãi suất tiền gửi được nâng lên 2,50%, lãi suất tái cấp vốn chính lên 2,65% và lãi suất cho vay cận biên lên 2,90%, có hiệu lực từ ngày 16/9. ECB cho biết xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lạm phát, đặc biệt thông qua giá năng lượng.

Theo dự báo mới của ECB, lạm phát toàn phần tại khu vực đồng euro có thể ở mức trung bình 3% trong năm 2026, trước khi giảm dần về 2,1% vào năm 2028. Ngân hàng trung ương này cũng cảnh báo tác động của cú sốc năng lượng có thể tiếp tục lan sang lạm phát hàng hóa và dịch vụ.

Việc cả Fed và ECB đều phải duy trì hoặc tăng cường sự thận trọng đối với lạm phát cho thấy môi trường lãi suất toàn cầu chưa thực sự thuận lợi đối với bạc. Trong bối cảnh đó, mỗi dữ liệu kinh tế mới đều có thể khiến giá bạc biến động mạnh.

Tuy nhiên, bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ về dài hạn. Khác với vàng, nhu cầu bạc không chỉ đến từ đầu tư và trang sức mà còn gắn với hoạt động sản xuất công nghiệp. Bạc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và các ứng dụng công nghệ. Vì vậy, triển vọng nhu cầu công nghiệp vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ giá khi thị trường vượt qua giai đoạn biến động do chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, vùng 64 USD/ounce đang trở thành khu vực đáng chú ý sau cú giảm mạnh của phiên 10/9. Nếu giá bạc thế giới tiếp tục mất các vùng hỗ trợ quan trọng, áp lực điều chỉnh có thể lan sang thị trường bạc trong nước. Ngược lại, nếu bạc giữ được vùng giá hiện tại và CPI Mỹ thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Đối với nhà đầu tư bạc vật chất, diễn biến ngày 11/9 vì vậy cần được theo dõi sát, đặc biệt là phản ứng của giá bạc sau khi Mỹ công bố CPI. Trong trường hợp dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể chịu áp lực, tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi. Ngược lại, CPI cao sẽ củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn và có thể tiếp tục gây sức ép lên bạc.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 11/9 đang đứng trước một phiên giao dịch nhạy cảm khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ PPI, lợi suất trái phiếu, kỳ vọng Fed và dữ liệu CPI sắp được công bố. Sau cú giảm mạnh của bạc thế giới trong phiên 10/9, khả năng xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật là có thể xảy ra, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào dữ liệu lạm phát Mỹ và thông điệp chính sách của Fed trong cuộc họp giữa tháng 9.