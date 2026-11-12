Giá bạc hôm nay 12/11 trong nước: Phú Quý giữ giá trên 1,6 triệu đồng/lượng

Khảo sát thị trường sáng 12/11 cho thấy, giá bạc trong nước đang duy trì ở vùng giá cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng 11, mặc dù thị trường quốc tế vừa trải qua một đợt biến động mạnh.

Giá bạc hôm nay 12/11: Bạc Phú Quý duy trì trên 1,6 triệu đồng/lượng, thị trường thế giới phục hồi

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bảng giá bạc được công bố gần nhất lúc 18h17 ngày 11/11 cho thấy bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.613.000 đồng/lượng mua vào và 1.663.000 đồng/lượng bán ra.

Đối với bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng, mức giá cũng tương ứng 1.613.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.663.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Như vậy, khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 50.000 đồng/lượng.



Với bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg, giá mua vào được niêm yết ở mức 43.013.226 đồng/kg, trong khi giá bán ra là 44.346.556 đồng/kg.

Đáng chú ý, đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có mức giá bán ra lên tới 1.898.000 đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với bạc miếng và bạc thỏi cùng thương hiệu. Đây là sự khác biệt cần lưu ý khi người mua lựa chọn sản phẩm bạc để tích trữ thay vì mua bạc phục vụ mục đích sưu tầm hoặc mỹ nghệ.



Trong khi đó, tại một số thương hiệu khác, giá bạc cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Theo bảng giá cập nhật sáng 12/11, bạc DOJI 999 (miếng, thanh, thỏi) được niêm yết giá bán ra khoảng 1.789.000 đồng/lượng, giá mua lại 1.709.000 đồng/lượng. Mức giá bán ra này đã giảm 12.000 đồng/lượng so với lần điều chỉnh trước đó.

Đối với bạc DOJI 99,9 loại 1 lượng, giá bán ra được ghi nhận ở mức 1.819.000 đồng/lượng, trong khi giá mua lại là 1.754.000 đồng/lượng.



Tại Bảo Tín Minh Châu, bạc thỏi Rồng Thăng Long và các sản phẩm bạc miếng cũng có mức giá khác biệt tùy theo trọng lượng, dòng sản phẩm và chính sách thu mua. Vì vậy, người mua cần kiểm tra đúng chủng loại bạc trước khi so sánh giá giữa các thương hiệu.

Nhìn chung, thị trường bạc trong nước ngày 12/11 chưa xuất hiện một mặt bằng giá đồng nhất. Bên cạnh diễn biến của giá bạc quốc tế, mức chênh lệch còn chịu ảnh hưởng bởi thương hiệu, chi phí sản xuất, gia công, thuế và chính sách kinh doanh của từng đơn vị.



Giá bạc hôm nay 12/11 trên thế giới phục hồi sau cú giảm mạnh vì lạm phát Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang chịu tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất của Fed, sức mạnh đồng USD và những bất ổn địa chính trị.

Theo dữ liệu trên bảng giá bạc của Phú Quý, giá bạc thế giới được ghi nhận quanh mức 52,33 USD/ounce trong sáng 12/11, tương đương khoảng 43,47 triệu đồng/kg theo tỷ giá quy đổi của doanh nghiệp. Mức quy đổi này chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và các khoản phụ phí liên quan.



Diễn biến này xuất hiện sau khi kim loại quý trải qua một phiên giảm mạnh vì dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo.

Theo Kitco News ngày 10/11, giá bạc giao ngay có thời điểm xuống quanh 51,410 USD/ounce, giảm 1,894 USD/ounce, tương đương 3,55%. Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay giảm 2,6%, xuống khoảng 4.031,80 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ. Cụ thể, CPI tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới chuyên gia. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cũng cao hơn dự báo 0,2%.

Những con số này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn chưa thực sự được kiểm soát, khiến thị trường gia tăng dự đoán Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí nâng lãi suất trong tháng 12.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc và vàng bởi đây là những tài sản không mang lại lợi suất định kỳ. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD cùng tăng, sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý có xu hướng suy giảm.

Kitco cho biết, sau báo cáo lạm phát, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt 5%, trong khi chỉ số USD Index cũng tăng mạnh. Đây là những yếu tố tạo thêm áp lực đối với thị trường kim loại quý.



Tuy nhiên, lực mua bắt đáy đã xuất hiện sau đợt giảm sâu. Trong bản tin thị trường ngày 11/11, Kitco ghi nhận giá bạc giao ngay phục hồi lên quanh 52,690 USD/ounce, tăng 1,270 USD/ounce, tương đương 2,47%.

Theo phân tích của Kitco, hoạt động mua vào khi giá giảm và việc các nhà đầu tư đóng trạng thái bán khống đã hỗ trợ thị trường phục hồi. Bên cạnh đó, những lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ.

Dù vậy, sự phục hồi này chưa đủ để khẳng định bạc đã bước vào một chu kỳ tăng giá mới. Áp lực từ lạm phát, lợi suất trái phiếu và triển vọng lãi suất vẫn là những yếu tố có thể khiến giá bạc biến động mạnh trong các phiên tiếp theo.



Triển vọng giá bạc: Nhà đầu tư cần thận trọng trước áp lực từ Fed

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối xu hướng giá bạc trong thời gian tới là quyết định chính sách tiền tệ của Fed.

Sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững và lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang được thị trường quan tâm.

Theo bản tin Kitco ngày 11/11, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất đã phản ánh khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 88%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm vào khoảng 12%.

Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đề cập khả năng cần có một đợt điều chỉnh lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát lõi tiếp tục duy trì ở mức cao.

Điều này khiến triển vọng của bạc trở nên phức tạp. Một mặt, bạc được hưởng lợi khi nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng thủ gia tăng trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị. Mặt khác, đồng USD mạnh và lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Ngoài yếu tố đầu tư, bạc còn có đặc điểm khác biệt so với vàng là nhu cầu sử dụng trong công nghiệp. Kim loại này được ứng dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều lĩnh vực công nghệ khác. Vì vậy, triển vọng tiêu thụ công nghiệp cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến giá bạc trong trung và dài hạn.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư cần theo dõi thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá sản xuất (PPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và những phát biểu mới từ các quan chức Fed.

Theo Kitco, báo cáo PPI tháng 10 và dữ liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là những thông tin đáng chú ý có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến kim loại quý trong các phiên tiếp theo.



Về phân tích kỹ thuật, Kitco xác định vùng 53,107–53,710 USD/ounce là khu vực kháng cự gần đối với giá bạc. Nếu vượt qua vùng này một cách thuyết phục, kim loại quý có thể hướng tới các mốc cao hơn là 54,617 USD/ounce và 55,360 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng 52,120 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ gần. Nếu áp lực bán gia tăng khiến giá xuyên thủng vùng này, bạc có thể tiếp tục lùi về khu vực 51,090 USD/ounce. Đây là các mốc tham khảo kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn về diễn biến giá.



Đối với thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các thương hiệu cũng là vấn đề nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm. Chẳng hạn, tại Phú Quý, mức chênh lệch mua – bán bạc miếng và bạc thỏi tiêu chuẩn đang là 50.000 đồng/lượng. Trong khi đó, một số dòng bạc khác có khoảng cách lớn hơn đáng kể.

Điều này đồng nghĩa người mua có thể chịu khoản lỗ nhất định nếu bán lại ngay sau khi mua, ngay cả khi giá bạc thế giới không biến động nhiều.

Trong bối cảnh thị trường đang chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ Mỹ, biến động tỷ giá và nhu cầu công nghiệp, việc mua bạc theo tâm lý đám đông hoặc kỳ vọng giá nhanh chóng phục hồi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhà đầu tư nên theo dõi giá niêm yết thực tế tại thời điểm giao dịch, phân biệt rõ giá mua vào và bán ra, đồng thời cân nhắc mức chênh lệch của từng thương hiệu trước khi quyết định xuống tiền.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 12/11 đang cho thấy nỗ lực phục hồi sau cú giảm mạnh do dữ liệu lạm phát Mỹ, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng. Những diễn biến mới về lãi suất Fed, sức mạnh đồng USD và các chỉ báo kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục quyết định hướng đi của kim loại quý trong những phiên giao dịch sắp tới.