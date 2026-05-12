Giá bạc hôm nay 12/5 ở trong nước giảm sâu tại nhiều thương hiệu

Khép lại phiên giao dịch ngày 11/5, thị trường bạc trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn. Mức giảm dao động từ vài nghìn đồng mỗi lượng đến hơn 400.000 đồng/kg đối với bạc thỏi.

Giá bạc hôm nay 12/5: Bạc thế giới tăng dựng đứng hơn 6%

Tại Sacombank, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ), giá bạc hôm nay 12/5, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,958-3,048 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi, Sacombank điều chỉnh giảm tới 240.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 78,88-81,28 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, giá bạc hôm nay 12/5 tại Phu Quy Jewelry cũng điều chỉnh giảm giá bạc miếng loại 1 lượng xuống còn 3,029-3,123 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn 8.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá bạc thỏi loại 1kg tại doanh nghiệp này cũng giảm hơn 200.000 đồng/kg ở mỗi chiều giao dịch, hiện dao động quanh ngưỡng 80,773-83,279 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, Ancarat là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong ngày. Theo đó, bạc miếng 1 lượng tại đây được niêm yết ở mức 3,013-3,106 triệu đồng/lượng, giảm từ 15.000-16.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Không chỉ bạc miếng, giá bạc thỏi Ancarat cũng lao dốc mạnh. Cụ thể, chiều mua vào giảm 403.000 đồng/kg, trong khi chiều bán ra giảm tới 423.000 đồng/kg, xuống còn 80,347-82,827 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn

Theo giới phân tích, việc giá bạc trong nước đi xuống trong bối cảnh giá bạc thế giới tăng mạnh chủ yếu xuất phát từ độ trễ điều chỉnh của thị trường nội địa, cùng với hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Ngoài ra, thanh khoản trên thị trường bạc vật chất trong nước vẫn chưa thực sự bùng nổ như vàng, khiến biến động giá thường có độ trễ nhất định so với thị trường quốc tế.

Một số chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh bạc đang chủ động điều chỉnh biên độ mua - bán nhằm hạn chế rủi ro trước những biến động quá mạnh của giá bạc toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 11/5 trên thế giới tăng mạnh nhất nhiều tuần

Trái ngược diễn biến trong nước, giá bạc thế giới ngày 12/5 tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Vào lúc 21h ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh ngưỡng 85,55-85,8 USD/ounce. So với đầu ngày giao dịch, mức giá này đã tăng tới 5,33 USD/ounce, tương đương mức tăng 6,64%.

Theo Trading Economics, giá bạc hiện đã leo lên mức cao nhất trong gần 2 tháng qua.

Giới đầu tư toàn cầu đang đặc biệt quan tâm tới các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhất là các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình từ Iran và cho rằng đề xuất này “hoàn toàn không thể chấp nhận”, nguy cơ xung đột tái bùng phát đang gia tăng mạnh.

Các cuộc tấn công cuối tuần qua tại Trung Đông tiếp tục đe dọa lệnh ngừng bắn vốn rất mong manh được thiết lập từ tháng 4. Điều này khiến tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu gia tăng đáng kể.

Eo biển Hormuz bị chặn gây áp lực lạm phát toàn cầu

Một trong những yếu tố quan trọng đẩy giá bạc đi lên là việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, khiến giá dầu duy trì ở vùng cao.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể làm gia tăng chi phí năng lượng và đẩy áp lực lạm phát toàn cầu lên cao.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư bắt đầu giảm kỳ vọng về khả năng Federal Reserve (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Hiện thị trường đang chia rẽ giữa hai kịch bản: Fed có thể cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hoặc tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát.

Dữ liệu CPI và PPI của Mỹ sẽ quyết định xu hướng giá bạc

Theo đánh giá từ Mercantile Exchange of Vietnam (MXV), thị trường kim loại quý nói chung và bạc nói riêng vẫn chưa thực sự bước vào một xu hướng tăng dài hạn bền vững.

Nguyên nhân là bởi dữ liệu lao động Mỹ tháng 4 tiếp tục cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt. Điều này khiến Fed có thêm lý do để duy trì lập trường thận trọng với lạm phát.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ hướng tới các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ gồm CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (chỉ số giá sản xuất).

Đây được xem là “bài kiểm tra” quan trọng nhằm đánh giá xem cú sốc giá năng lượng thời gian qua đã lan rộng sang lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất hay chưa.

Nếu CPI và PPI tiếp tục tăng cao, khả năng Fed giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn sẽ gia tăng. Khi đó, đồng USD có thể mạnh lên và gây áp lực lên nhóm kim loại quý.

Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng giảm lãi suất sẽ quay trở lại và tiếp tục hỗ trợ giá bạc tăng.

Nguồn cung bạc toàn cầu tiếp tục thiếu hụt

Một yếu tố nền tảng khác đang hỗ trợ đà tăng của giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài trên toàn cầu.

Theo các số liệu thị trường, sản lượng khai thác bạc toàn cầu năm 2024 chỉ tăng khoảng 0,9% so với năm trước, đạt khoảng 819,7 triệu ounce. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp phần thiếu hụt nhu cầu đang lên tới hàng trăm triệu ounce.

Điểm đáng chú ý là hơn 70% sản lượng bạc toàn cầu hiện được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ trong quá trình khai thác các kim loại cơ bản như đồng, chì và kẽm.

Điều đó đồng nghĩa với việc sản lượng bạc không phụ thuộc trực tiếp vào giá bạc, mà chịu tác động bởi chu kỳ sản xuất của các kim loại công nghiệp khác.

Hiện nay, số lượng các mỏ bạc thuần túy trên thế giới tương đối hiếm. Trong khi đó, quá trình phát triển một mỏ bạc mới từ giai đoạn phát hiện đến khai thác thương mại thường kéo dài hơn 10 năm.

Quy trình này bao gồm nhiều công đoạn như khoan thăm dò, đánh giá tài nguyên, nghiên cứu khả thi, xin giấy phép môi trường, huy động tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa mỏ vào vận hành.

Do đó, ngay cả khi giá bạc tăng mạnh trong thời gian dài, nguồn cung mới cũng khó có thể bổ sung nhanh chóng như kỳ vọng của thị trường.

Mexico tiếp tục giữ vai trò “ông vua bạc” của thế giới

Hiện Mexico vẫn là quốc gia sản xuất bạc lớn nhất toàn cầu với sản lượng khoảng 200 triệu ounce mỗi năm.

Điều này khiến thị trường bạc thế giới phụ thuộc đáng kể vào hoạt động khai thác tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Các chuyên gia nhận định rằng bất kỳ biến động nào liên quan tới chính sách thương mại, bất ổn địa chính trị hoặc gián đoạn khai thác tại Mexico đều có thể tạo ra áp lực lớn lên nguồn cung bạc toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu bạc cho công nghiệp, năng lượng sạch và đầu tư tài chính vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho giá bạc thế giới trong thời gian tới.