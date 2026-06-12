Giá bạc hôm nay 12/6 trong nước biến động trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, thị trường bạc trong nước tiếp tục chứng kiến những diễn biến không đồng nhất giữa các thương hiệu lớn.

Giá bạc hôm nay 12/6: Rơi về mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,42 - 2,495 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên, mỗi lượng bạc giảm nhẹ 15.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý niêm yết giá mua vào 64,53 triệu đồng/kg và bán ra 66,53 triệu đồng/kg. Mức giá này thấp hơn 400.000 đồng/kg so với thời điểm mở cửa.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat. Kết phiên, giá bạc miếng loại 1 lượng được giao dịch ở mức 2,407 - 2,482 triệu đồng/lượng. So với đầu ngày, giá mua giảm 31.000 đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 32.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi 1kg tại Ancarat giảm mạnh hơn khi lùi về mức 64,19 - 66,19 triệu đồng/kg. Mức giảm ghi nhận lên tới 820.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 850.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Trái ngược với xu hướng trên, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ) lại điều chỉnh tăng giá bạc trong phiên giao dịch ngày 11/6.

Theo đó, bạc miếng loại 1 lượng được SBJ niêm yết ở mức 2,475 - 2,553 triệu đồng/lượng, tăng thêm 33.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với đầu phiên.

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của doanh nghiệp này sau 17 lần điều chỉnh trong ngày đã chốt phiên tại mức 66 - 68,08 triệu đồng/kg, tăng 880.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Sự trái chiều trong điều chỉnh giá cho thấy các doanh nghiệp đang có cách tiếp cận khác nhau trước những biến động mạnh của thị trường bạc quốc tế. Điều này cũng phản ánh tâm lý thận trọng của giới kinh doanh trong bối cảnh giá bạc thế giới liên tục xuất hiện các nhịp tăng giảm mạnh trong thời gian ngắn.

Giá bạc hôm nay 12/6 trên thế giới rơi xuống đáy 6 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 12/6 ghi nhận tín hiệu phục hồi đáng chú ý.

Lúc 20h40 ngày 11/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay tăng gần 0,8 USD/ounce so với phiên trước, tiến sát mốc 63,49 USD/ounce. Đây được xem là nhịp hồi kỹ thuật sau khi giá bạc liên tục chịu áp lực bán trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai lại không mấy tích cực. Giá bạc giao tháng 7 giảm 1,2 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,86%, xuống còn 63,54 USD/ounce.

Trước đó trong phiên, giá bạc thế giới từng giảm về khu vực 63 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Đây là vùng giá khiến nhiều nhà đầu tư chú ý bởi nó đánh dấu sự điều chỉnh mạnh của bạc sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Theo các chuyên gia phân tích, áp lực giảm giá xuất phát từ tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu. Nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng trung ương lớn tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.

Áp lực lạm phát và lãi suất tiếp tục chi phối thị trường bạc

Một trong những yếu tố tác động mạnh tới giá bạc hiện nay là các số liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ.

Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt mức dự báo 6,4% của thị trường và đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Diễn biến trên phản ánh áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt, đặc biệt khi nguồn cung năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi những gián đoạn liên quan đến khu vực eo biển Hormuz.

Không chỉ vậy, lạm phát tiêu dùng tại Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng ba năm. Điều này làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong năm 2026.

Thông thường, môi trường lãi suất cao sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây là nguyên nhân khiến nhiều quỹ đầu tư và nhà giao dịch ngắn hạn gia tăng hoạt động chốt lời đối với kim loại quý.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng vừa thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023. Đồng thời, cơ quan này nâng dự báo lạm phát cho giai đoạn 2026 - 2027, cho thấy áp lực giá cả vẫn là vấn đề đáng lo ngại đối với các nền kinh tế lớn.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục tạo biến động cho giá bạc

Ngoài yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường bạc còn chịu tác động từ các rủi ro địa chính trị đang leo thang tại Trung Đông.

Những căng thẳng liên quan đến khu vực eo biển Hormuz tiếp tục khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn như vàng và bạc thường có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, thị trường hiện đang chứng kiến sự giằng co mạnh giữa nhu cầu phòng thủ rủi ro và áp lực từ lãi suất cao.

Chính vì vậy, giá bạc đang xuất hiện các nhịp biến động mạnh trong biên độ rộng, khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó dự đoán hơn.

Dự báo giá bạc: Cuộc chiến giữa phe mua và phe bán vẫn chưa ngã ngũ

Các chuyên gia kỹ thuật nhận định thị trường bạc hiện đang bước vào giai đoạn quyết định.

Đối với phe mua, mục tiêu quan trọng là đưa giá bạc quay trở lại vùng kháng cự từ 66 - 68,54 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này, giá bạc có thể tiếp tục hướng tới các mốc cao hơn là 70,5 USD/ounce và thậm chí 72 USD/ounce.

Ngược lại, phe bán đang tập trung vào mục tiêu kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 62,15 USD/ounce. Nếu mốc này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn về vùng 61 USD/ounce, thậm chí là 60 USD/ounce.

Hiện tại, ngưỡng kháng cự gần nhất của bạc được xác định tại 66 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng nằm ở 62,15 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá bạc sẽ tiếp tục chịu tác động mạnh từ các dữ liệu lạm phát, chính sách lãi suất của Fed cũng như diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Giá bạc hôm nay 12/6: Nhà đầu tư nên thận trọng trước biến động mạnh

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 12/6 đang cho thấy những tín hiệu phục hồi nhất định trên thị trường quốc tế sau khi rơi xuống vùng đáy thấp nhất trong khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, các yếu tố bất lợi như lạm phát cao, lãi suất tăng và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn đang tạo áp lực lớn lên kim loại quý này.

Tại thị trường trong nước, diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp cho thấy xu hướng giá chưa thực sự rõ ràng. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là các quyết định chính sách từ Fed và ECB, trước khi đưa ra các quyết định mua bán trong giai đoạn hiện nay.