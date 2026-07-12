Giá bạc hôm nay 12/7 trong nước đồng loạt tăng

Khảo sát sáng 12/7 cho thấy giá bạc tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trong nước duy trì đà tăng so với những phiên trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 12/7: Bạc trong nước tăng, thế giới tiến sát mốc 61 USD/ounce

Trong khi đó, theo khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.954.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.988.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc đang giao dịch ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.001.000 đồng/lượng (bán ra).

Đối với bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc đang ở mức 1.573.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.578.000 đồng/ounce (bán ra).

Diễn biến tích cực của thị trường thế giới đã góp phần hỗ trợ giá bạc trong nước duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh tại thị trường nội địa vẫn thấp hơn so với biến động của giá bạc quốc tế do còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá và chính sách giá của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 12/7 trên thế giới tiến sát ngưỡng kháng cự 61 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 12/7 được niêm yết ở mức 60,02 USD/ounce, tiếp tục dao động ở vùng giá cao sau khi phục hồi mạnh từ nhịp điều chỉnh trước đó.

Trong nhiều phiên gần đây, bạc giao dịch chủ yếu trong vùng 57,47 - 60,62 USD/ounce, tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 61 USD/ounce.

Theo giới phân tích, việc giá bạc nhanh chóng lấy lại đà tăng cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn khá vững chắc. Nhà đầu tư vẫn duy trì sự quan tâm đối với kim loại quý này trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Mỹ đang có nhiều thay đổi.

Bên cạnh vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro, bạc còn được hưởng lợi từ nhu cầu sử dụng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, ô tô điện và nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Đây là yếu tố giúp bạc có nền tảng tăng trưởng dài hạn tốt hơn so với nhiều loại tài sản khác.

Tuy nhiên, vùng 61 - 62 USD/ounce vẫn được đánh giá là ngưỡng kháng cự rất mạnh. Nếu vượt thành công vùng giá này, bạc có thể mở ra một xu hướng tăng mới với mục tiêu hướng đến các mốc cao hơn trong thời gian tới.

Đồng USD suy yếu tiếp tục hỗ trợ kim loại quý

Một trong những động lực lớn nhất giúp giá bạc tăng trong thời gian gần đây là sự suy yếu của đồng USD.

Khi đồng bạc xanh giảm giá, chi phí sở hữu các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Điều này góp phần kích thích nhu cầu mua bạc trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng có xu hướng giảm sau khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ sớm chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Mặt bằng lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây là nguyên nhân khiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm kim loại quý.

Ngoài các yếu tố tiền tệ, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cũng đang cải thiện khi nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này làm tăng kỳ vọng Fed sẽ có thêm dư địa để điều chỉnh chính sách trong những tháng tới.

Chuyên gia cảnh báo biến động vẫn rất lớn

Dù triển vọng ngắn hạn đang tích cực, nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng vì bạc là một trong những kim loại có biên độ dao động mạnh nhất trên thị trường hàng hóa.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý, nhận định bạc vẫn là mặt hàng có mức biến động rất lớn và phản ứng mạnh trước các thông tin kinh tế từ Mỹ.

Theo ông, việc hàng loạt ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng bị xuyên thủng trong thời gian qua khiến giá bạc trở nên nhạy cảm hơn với các dữ liệu kinh tế vĩ mô như lạm phát, thị trường lao động cũng như định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Chuyên gia này cho rằng các nhịp tăng gần đây chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó. Vì vậy, thị trường vẫn cần thêm những yếu tố hỗ trợ mới để duy trì xu hướng tăng bền vững.

Nếu giá bạc không thể vượt vùng 61 - 62 USD/ounce, hoạt động chốt lời có thể xuất hiện khiến thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn.

Mốc 57 USD/ounce sẽ quyết định xu hướng tiếp theo

Theo ông Christopher Lewis, vùng giá 57 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Nếu giá bạc giảm xuống dưới mốc này, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể, kéo kim loại quý lùi về khu vực 50 USD/ounce.

Ngược lại, nếu lực mua đủ mạnh để giúp bạc duy trì trên vùng hỗ trợ hiện tại và vượt thành công ngưỡng kháng cự phía trên, triển vọng tăng giá sẽ tiếp tục được củng cố.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng vùng 50 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng. Nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu, đây có thể trở thành vùng tích lũy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào các nhịp tăng ngắn hạn mà cần theo dõi sát các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Fed và các dữ liệu kinh tế Mỹ trong thời gian tới.

Dự báo giá bạc còn nhiều dư địa nhưng sẽ biến động mạnh

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh do thị trường đang rất nhạy cảm với mọi thông tin liên quan đến nền kinh tế Mỹ.

Nếu đồng USD tiếp tục suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và Fed phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ rõ ràng hơn, giá bạc hoàn toàn có cơ hội chinh phục thành công mốc 61 USD/ounce, thậm chí hướng tới những vùng giá cao hơn.

Ngược lại, bất kỳ thông tin nào cho thấy lạm phát Mỹ tăng trở lại hoặc Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến đều có thể khiến bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng hay giảm còn phụ thuộc vào tỷ giá USD/VND, nhu cầu giao dịch trong nước cũng như chính sách điều chỉnh giá của từng doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Trong bối cảnh thị trường vẫn biến động mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô, hạn chế tâm lý mua đuổi ở vùng giá cao và cân nhắc chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Với triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng, bạc tiếp tục là một trong những kim loại quý đáng chú ý trên thị trường tài chính toàn cầu.