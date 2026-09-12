Giá bạc hôm nay 12/9 trong nước duy trì ở mức cao

Thị trường bạc trong nước hôm nay 12/9 tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá tương đối cao tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mức niêm yết giữa các đơn vị, khu vực có sự chênh lệch khá rõ, cho thấy giá bạc vật chất trong nước không hoàn toàn vận động đồng nhất với giá bạc thế giới.

Giá bạc hôm nay 12/9: Bạc trong nước neo cao, thị trường quốc tế chịu sức ép từ Fed

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tại Hà Nội được niêm yết ở mức 2,181 triệu đồng/lượng mua vào và 2,248 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc đang được mua vào khoảng 1,929 triệu đồng/lượng và bán ra 1,996 triệu đồng/lượng.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện được niêm yết ở mức khoảng 1,933 triệu đồng/lượng mua vào và 2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc Phú Quý đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt về thương hiệu, sản phẩm, nguồn cung, chi phí kinh doanh cũng như cách thức niêm yết của từng đơn vị.

Với nhà đầu tư hoặc người mua bạc vật chất, việc theo dõi giá niêm yết tại nhiều đơn vị là cần thiết bởi cùng một thời điểm nhưng giá mua vào, bán ra có thể khác nhau khá lớn. Đặc biệt, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán cũng là yếu tố cần tính đến khi đánh giá khả năng sinh lời trong ngắn hạn.

Ở góc độ thị trường, giá bạc trong nước vẫn đang ở vùng cao so với nhiều giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, diễn biến hiện tại cho thấy kim loại quý này đang chịu sự giằng co giữa lực hỗ trợ từ nhu cầu đầu tư và công nghiệp với sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 12/9 trên thế giới quanh 63 USD/ounce, chịu sức ép từ lạm phát Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện được cung cấp ở mức khoảng 63,37 USD/ounce. Quy đổi theo mức giá này, bạc thế giới tương đương khoảng 1,686 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,691 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến thực tế trên thị trường quốc tế trong những phiên gần đây cho thấy bạc đang có những nhịp biến động mạnh. Theo Reuters, trong phiên 11/9, giá bạc giao ngay có thời điểm tăng 1,6% lên 64,54 USD/ounce, nhưng tính chung cả tuần vẫn giảm khoảng 2,6%.

Điểm đáng chú ý là áp lực lên kim loại quý đang gia tăng sau khi các dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng, cao hơn mức mà nhiều chuyên gia kỳ vọng.

Trước đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng cho thấy áp lực giá tại nền kinh tế Mỹ chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Những dữ liệu này khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc cũng như các kim loại quý nói chung. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc và vàng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn tương đối.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng là biến số quan trọng. Một đồng USD mạnh thường khiến kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó gây sức ép lên nhu cầu và giá.

Thị trường hiện đặc biệt chú ý tới cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào ngày 15–16/9. Theo lịch chính thức của Fed, đây là cuộc họp có công bố các dự báo kinh tế mới.

Khả năng Fed điều chỉnh lãi suất đang trở thành tâm điểm của thị trường. Reuters ngày 11/9 cho biết các dữ liệu lạm phát mới đã làm tăng đáng kể kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, với thị trường định giá xác suất tăng lãi suất ở mức khoảng 85%.

Trước khi có các dữ liệu mới, quan điểm trong Fed vẫn chưa hoàn toàn đồng nhất. Thống đốc Fed Christopher Waller từng cho rằng nếu dữ liệu tháng 8 tiếp tục cho thấy quá trình giảm lạm phát, ông có thể ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất; nhưng nếu xu hướng này không bền vững, việc tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15–16/9 có thể được cân nhắc.

Điều này khiến giá bạc trong những ngày tới có thể tiếp tục biến động mạnh theo từng dữ liệu kinh tế và phát biểu từ các quan chức Fed.

Nhu cầu công nghiệp vẫn là điểm tựa của giá bạc

Dù chịu sức ép từ lãi suất và USD, triển vọng dài hạn của bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý nhờ vai trò kép: vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp.

Bạc có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ, điện tử, ô tô, cơ sở hạ tầng điện và năng lượng sạch. Silver Institute nhận định nhu cầu bạc công nghiệp trong những năm tới tiếp tục được hỗ trợ bởi các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu công nghiệp năm 2026 không hoàn toàn tích cực. Theo World Silver Survey 2026, nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu được dự báo giảm khoảng 3% trong năm nay, xuống 639,6 triệu ounce. Nguyên nhân quan trọng là lượng bạc sử dụng trong lĩnh vực quang điện mặt trời giảm khi các nhà sản xuất đẩy mạnh tiết kiệm và thay thế bạc trong pin mặt trời.

Dù vậy, sự suy giảm từ lĩnh vực năng lượng mặt trời được dự báo phần nào được bù đắp bởi nhu cầu từ cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, ô tô và đầu tư vào lưới điện.

Đáng chú ý hơn, Silver Institute dự báo thị trường bạc toàn cầu tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp. Đầu tư bạc vật chất được dự báo tăng 20%, lên khoảng 227 triệu ounce, mức cao nhất trong 3 năm.

Đây là một trong những yếu tố khiến triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực, dù giá có thể trải qua các đợt điều chỉnh đáng kể trong ngắn hạn.

Giá bạc có thể tiếp tục giằng co trước cuộc họp Fed

Ở thời điểm hiện tại, thị trường bạc đang đứng giữa hai nhóm yếu tố trái chiều.

Một bên là lãi suất Mỹ, USD và lợi suất trái phiếu - những biến số đang tạo sức ép lên kim loại quý. Dữ liệu CPI tháng 8 cao hơn kỳ vọng và PPI tăng đang khiến thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Nếu Fed phát đi tín hiệu cứng rắn, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nhu cầu vật chất, đầu tư bạc và nhu cầu từ các ngành công nghệ vẫn tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường. Việc thị trường bạc được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026 cũng là yếu tố mà nhà đầu tư dài hạn không thể bỏ qua.

Vì vậy, giá bạc hôm nay 12/9 có thể chưa phải là chỉ báo cho một xu hướng tăng hoặc giảm mới hoàn toàn. Thay vào đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong vùng giá hiện tại, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed.

Đối với thị trường trong nước, ngoài giá bạc thế giới, tỷ giá USD/VND, nguồn cung và mức chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá bạc niêm yết.

Đặc biệt, cuộc họp Fed ngày 15–16/9 sẽ là sự kiện quan trọng đối với kim loại quý. Nếu Fed thể hiện quan điểm cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát, USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng, gây sức ép lên bạc. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed sẵn sàng nới lỏng chính sách đều có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi diễn biến USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và phản ứng của bạc sau quyết định chính sách của Fed thay vì chỉ dựa vào biến động giá trong một phiên giao dịch.