Giá bạc hôm nay 13/11 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,61 triệu đồng/lượng

Khảo sát thị trường sáng 13/11 cho thấy, giá bạc trong nước tiếp tục duy trì quanh vùng 1,54-1,61 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.562.000 đồng/lượng mua vào và 1.610.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 13/11: Bạc thế giới giảm mạnh, áp lực từ đồng USD và kỳ vọng lãi suất Fed

Như vậy, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý hiện là 48.000 đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch mà nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch, bởi người mua bạc có thể phải đối mặt với khoản lỗ ngay khi bán lại nếu giá thị trường không tăng đủ để bù đắp khoảng cách này.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1.543.000 đồng/lượng mua vào và 1.610.000 đồng/lượng bán ra. So với Phú Quý, giá mua vào thấp hơn 19.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tương đương.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 1.547.000 đồng/lượng mua vào và 1.614.000 đồng/lượng bán ra. So với Hà Nội, giá mua vào cao hơn 4.000 đồng/lượng, giá bán ra cao hơn 4.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 13/11 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 51,67 USD/ounce, giảm 0,54 USD/ounce so với mức tham chiếu trước đó. Diễn biến này phản ánh áp lực bán gia tăng đối với kim loại quý trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một trong những nguyên nhân quan trọng tác động đến giá bạc là báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo tăng 0,3% của giới chuyên gia. Trước đó, CPI tháng 9 tăng 0,6%.

Đáng chú ý, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,3% trong tháng 10, cao hơn dự báo 0,2%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng 0,3%, cho thấy áp lực giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa thực sự được kiểm soát như kỳ vọng.



Dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo đã khiến giới đầu tư điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thay vì kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường bắt đầu tính đến khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo thông tin thị trường được Trading Economics dẫn lại ngày 12/11, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 được định giá ở mức khoảng 91%. Một số quan chức Fed cũng đưa ra quan điểm cứng rắn hơn trước diễn biến lạm phát dai dẳng. Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 có thể cần được cân nhắc.



Kỳ vọng lãi suất tăng thường gây bất lợi cho bạc và các kim loại quý khác. Khác với những tài sản sinh lãi như trái phiếu hay tiền gửi, bạc không tạo ra dòng thu nhập định kỳ. Khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý trở nên lớn hơn, khiến một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng chuyển dòng tiền sang các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm sức ép đối với giá bạc. Do bạc được định giá chủ yếu bằng đồng USD trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tăng giá sẽ khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm sức mua và hạn chế nhu cầu trên thị trường toàn cầu.

Theo Reuters ngày 12/11, đồng USD đã tiến lên vùng cao nhất trong khoảng 19 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại. Những diễn biến này góp phần kéo giá vàng và bạc đi xuống, khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất trước áp lực lạm phát mới.



Diễn biến trên cũng cho thấy giá bạc đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố vĩ mô, thay vì chỉ phản ánh cung cầu vật chất. Trong ngắn hạn, những thay đổi về kỳ vọng chính sách tiền tệ, biến động tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch.

Giá bạc trong nước có thể biến động ra sao trong thời gian tới?

Mặc dù giá bạc thế giới đang chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng lãi suất, thị trường trong nước vẫn cần được theo dõi trên nhiều phương diện. Diễn biến giá bạc tại Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào giá bạc quốc tế mà còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá USD/VND, chi phí nhập khẩu, nguồn cung và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Đáng chú ý, mức giá bán ra tại Phú Quý và các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cùng đạt 1.610.000 đồng/lượng, trong khi TP.HCM cao hơn, ở mức 1.614.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các điểm khảo sát dao động từ 48.000-67.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này cho thấy nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến chi phí giao dịch. Trong trường hợp mua bạc ở mức giá bán ra rồi nhanh chóng bán lại theo giá mua vào, người nắm giữ có thể chịu khoản lỗ đáng kể nếu thị trường chưa xuất hiện nhịp tăng đủ mạnh.

Ở góc độ dài hạn, bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ riêng nhờ nhu cầu công nghiệp. Kim loại này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thiết bị điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện và các ứng dụng công nghệ. Vì vậy, triển vọng tiêu thụ bạc không chỉ phụ thuộc vào hoạt động đầu tư tài chính mà còn gắn với tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp sử dụng bạc.

Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ dài hạn không đồng nghĩa với việc giá bạc sẽ sớm phục hồi. Khi chính sách tiền tệ của Mỹ có xu hướng thắt chặt, dòng tiền đầu tư vào kim loại quý có thể tiếp tục chịu sức ép. Nếu đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, bạc sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành một xu hướng phục hồi bền vững.

Theo Kitco, trong phiên giao dịch ngày 12/11, giá bạc giao ngay có thời điểm giảm xuống quanh 50,186 USD/ounce, mất khoảng 2,8%. Thị trường cũng đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp theo, đặc biệt là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10, dự kiến công bố ngày 13/11 theo lịch kinh tế Mỹ. Đây là dữ liệu có thể cung cấp thêm tín hiệu về áp lực chi phí đầu vào và triển vọng lạm phát.



Với thị trường bạc trong nước, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời diễn biến giá bạc quốc tế và tỷ giá, thay vì chỉ căn cứ vào mức tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch. Việc mua bạc khi giá biến động mạnh cũng cần được cân nhắc kỹ, nhất là khi chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn ở mức tương đối lớn.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 13/11 đang đứng trước sức ép từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo, đồng USD mạnh lên và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất là những yếu tố khiến triển vọng ngắn hạn của kim loại quý trở nên kém thuận lợi.

Trong những phiên tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các dữ liệu kinh tế mới sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá bạc. Nhà đầu tư cần thận trọng trước các nhịp phục hồi ngắn hạn, đồng thời tránh tâm lý mua đuổi khi thị trường chưa xác lập được xu hướng rõ ràng.