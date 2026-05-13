Giá bạc hôm nay 13/5 ở trong nước đồng loạt đi lên

Khảo sát thị trường sáng ngày 13/5 cho thấy giá bạc trong nước tiếp tục neo ở vùng cao sau nhiều phiên tăng liên tiếp.

Giá bạc hôm nay 13/5: Tăng dựng đứng, chuyên gia dự báo có thể tiến sát mốc 90 USD/ounce

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 3.107.000 đồng/lượng chiều mua vào và 3.187.000 đồng/lượng chiều bán ra tại Hà Nội. Đây vẫn là mức giá thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được giao dịch quanh ngưỡng 2.740.000 đồng/lượng mua vào và 2.770.000 đồng/lượng bán ra.

Tại thị trường TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 2.742.000 đồng/lượng chiều mua vào và 2.776.000 đồng/lượng chiều bán ra. So với cuối tuần trước, mặt bằng giá bạc đang duy trì xu hướng tăng khá rõ nét.

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Giá bạc quốc tế hiện quy đổi ở mức khoảng 2.234.000 đồng/ounce mua vào và 2.239.000 đồng/ounce bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay niêm yết ở ngưỡng 86,03 USD/ounce, tăng mạnh 4,59 USD/ounce so với phiên trước đó. Đây được xem là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang đón nhận nhiều tín hiệu hỗ trợ tích cực.

Giá bạc hôm nay 13/5 trên thế giới bứt phá mạnh đầu tuần

Theo giới phân tích, thị trường bạc đang trải qua giai đoạn khởi sắc khi lực mua tăng mạnh ngay từ những phiên giao dịch đầu tuần.

Ông Christopher Lewis nhận định tâm lý lạc quan hiện vẫn đang chi phối thị trường bạc. Nhà đầu tư đặc biệt theo dõi sát xu hướng lãi suất toàn cầu cũng như khẩu vị rủi ro của dòng tiền, bởi đây là những yếu tố có tác động lớn đến biến động giá bạc trong thời gian tới.

Theo chuyên gia của FX Empire, giá bạc đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến này giúp củng cố kỳ vọng rằng kim loại quý này có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Ông Lewis cho rằng bạc hoàn toàn có khả năng tiến tới vùng 90 USD/ounce – ngưỡng giá được xem là cột mốc tâm lý rất quan trọng đối với thị trường kim loại quý toàn cầu.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng mặt bằng lãi suất thế giới hiện vẫn ở mức cao và điều này có thể tạo ra áp lực nhất định lên đà tăng của bạc cũng như nhiều loại tài sản khác.

Nguồn cung thiếu hụt tiếp tục hỗ trợ giá bạc

Một trong những yếu tố đang hỗ trợ mạnh cho giá bạc hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất công nghiệp liên tục gia tăng, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và sản xuất xe điện. Bạc là kim loại có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt nên được ứng dụng rộng rãi trong các tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, tốc độ mở rộng nguồn cung bạc lại chưa theo kịp. Hoạt động khai thác tại nhiều quốc gia vẫn gặp khó khăn do chi phí sản xuất cao, áp lực môi trường và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính sự mất cân đối giữa cung và cầu đang tạo ra lực đỡ quan trọng cho giá bạc quốc tế.

Nhiều chuyên gia cho rằng nếu xu hướng thiếu hụt nguồn cung tiếp tục kéo dài, giá bạc hoàn toàn có thể duy trì ở vùng cao trong thời gian tới.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi giá bạc tăng mạnh?

Việc giá bạc liên tục tăng đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động mạnh của thị trường.

Theo các chuyên gia tài chính, giá bạc thường có biên độ dao động lớn hơn vàng do vừa chịu ảnh hưởng từ yếu tố trú ẩn an toàn, vừa phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, các yếu tố như chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, biến động đồng USD, căng thẳng địa chính trị hay triển vọng kinh tế toàn cầu đều có thể tác động trực tiếp tới giá bạc.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, xét về xu hướng dài hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn đánh giá tích cực đối với kim loại quý này nhờ nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.

Dự báo xu hướng giá bạc thời gian tới

Giới phân tích cho rằng triển vọng của thị trường bạc vẫn tương đối khả quan trong bối cảnh dòng tiền đầu tư đang quay trở lại nhóm kim loại quý.

Nếu giá bạc tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng hiện nay, khả năng chinh phục mốc 90 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra trong các tháng tới.

Ngoài yếu tố đầu tư, nhu cầu bạc trong lĩnh vực năng lượng sạch được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nhiều quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và phương tiện giao thông xanh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro từ chính sách tiền tệ toàn cầu. Nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, dòng tiền đầu tư vào kim loại quý có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Dù vậy, với bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu công nghiệp tăng trưởng mạnh, bạc vẫn đang được đánh giá là một trong những kim loại quý có tiềm năng tăng giá đáng chú ý trong năm 2026.

Giá bạc hôm nay 13/5 vẫn duy trì đà tăng tích cực trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư đối với triển vọng của kim loại quý này trong thời gian tới.