Giá bạc hôm nay 13/6 trong nước: Nơi giảm mạnh, nơi tiếp tục tăng

Khép lại phiên giao dịch ngày 12/6, thị trường bạc trong nước chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 13/6: Dự báo sẽ tăng mạnh

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,544 - 2,622 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với thời điểm mở cửa.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, SBJ điều chỉnh giảm mạnh 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, đưa giá giao dịch về mức 67,84 - 69,92 triệu đồng/kg. Đây là mức giảm đáng chú ý trong bối cảnh thị trường bạc quốc tế đang xuất hiện những tín hiệu trái chiều.

Trong khi đó, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,512 - 2,59 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên, mỗi lượng bạc giảm nhẹ 7.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng điều chỉnh giảm 180.000 đồng/kg, chốt phiên ở mức 66,99 - 69,07 triệu đồng/kg.

Trái ngược với xu hướng giảm tại SBJ và Ancarat, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục ghi nhận đà tăng giá.

Theo đó, bạc miếng loại 1 lượng tại Phú Quý được giao dịch ở mức 2,536 - 2,614 triệu đồng/lượng, tăng 14.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với thời điểm mở cửa.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, giá cũng tăng thêm 380.000 đồng/kg, lên mức 67,63 - 69,71 triệu đồng/kg.

Diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu cho thấy thị trường bạc trong nước đang phản ứng khác nhau trước những biến động của thị trường quốc tế. Trong khi một số doanh nghiệp lựa chọn điều chỉnh giảm để bám sát xu hướng thế giới, một số đơn vị khác vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này.

Giá bạc hôm nay 13/6 trên thế giới giảm nhẹ nhưng hợp đồng tương lai tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, cập nhật lúc 20h25 ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 66,87 USD/ounce, giảm 0,48 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,72% so với phiên trước.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai lại hoàn toàn trái ngược.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 tăng tới 2,97 USD/ounce, tương đương 4,64%, lên mức 66,97 USD/ounce. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch có thời điểm giá bạc tương lai vượt ngưỡng 68 USD/ounce, cho thấy lực mua đầu cơ vẫn đang hiện diện khá mạnh.

Sự khác biệt giữa giá bạc giao ngay và giá bạc tương lai phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn đầy kỳ vọng của giới đầu tư. Nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng giá bạc sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, dù ngắn hạn vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất định.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc giao ngay hiện vẫn dao động quanh vùng 67 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá quan trọng khi thị trường đang cân nhắc giữa hai yếu tố đối nghịch: kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran và nguy cơ mặt bằng lãi suất toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục chi phối tâm lý thị trường

Một trong những yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao hiện nay là diễn biến quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết một thỏa thuận giữa hai bên có thể đạt được ngay trong cuối tuần này. Tuy nhiên, phía Iran đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về quyết định cuối cùng.

Nếu một thỏa thuận được ký kết, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể giảm bớt, từ đó làm dịu áp lực lạm phát và khiến nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như bạc suy giảm.

Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả như kỳ vọng, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể tiếp tục leo thang, kéo theo biến động mạnh trên thị trường năng lượng và kim loại quý.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran gia tăng, thị trường bạc liên tục đối mặt với những đợt dao động mạnh. Nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao sẽ thúc đẩy lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến.

Môi trường lãi suất cao thường không có lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá bạc nhiều thời điểm chịu áp lực điều chỉnh dù nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn hiện hữu.

Chuyên gia dự báo giá bạc có thể hướng tới 80 USD/ounce

Theo chuyên gia phân tích tài chính Muhammad Umair trên FX Empire, diễn biến kỹ thuật hiện nay của giá bạc vẫn đang phát đi những tín hiệu tích cực.

Ông cho biết biểu đồ giá bạc giao ngay đã xuất hiện mô hình nến Bullish Hammer (búa tăng giá). Đây là tín hiệu kỹ thuật thường xuất hiện khi lực mua bắt đầu quay trở lại thị trường sau một nhịp điều chỉnh.

Theo đánh giá của vị chuyên gia này, xu hướng tăng dài hạn của bạc vẫn chưa bị phá vỡ.

Để xác nhận một chu kỳ tăng giá mới, bạc cần vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 72 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công mốc này, giá bạc có thể tiếp tục mở rộng đà tăng và hướng tới vùng mục tiêu 80 USD/ounce trong các tháng tới.

Ngược lại, trường hợp giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng 60 USD/ounce có thể kích hoạt áp lực bán mạnh hơn, khiến kim loại quý này lùi về khu vực 50 USD/ounce.

Theo ông Muhammad Umair, vùng giá từ 50 - 60 USD/ounce hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ chiến lược của thị trường. Đây cũng là khu vực được nhiều nhà đầu tư dài hạn xem là cơ hội hấp dẫn để tích lũy thêm bạc.

Triển vọng giá bạc vẫn tích cực trong dài hạn

Mặc dù đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động của đồng USD, chính sách lãi suất toàn cầu và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá khả quan.

Bên cạnh vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và bán dẫn.

Nhu cầu công nghiệp gia tăng trong khi nguồn cung chưa có sự cải thiện đáng kể đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung và dài hạn.

Với diễn biến hiện tại, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát các thông tin liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn và khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 50 - 60 USD/ounce. Đây được xem là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 13/6 vì vậy vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường kim loại quý khi những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro cho nhà đầu tư.