Giá bạc hôm nay 13/7: Bạc Phú Quý giữ vùng giá cao

Giá bạc hôm nay 13/7 trong nước biến động nhẹ

Giá bạc hôm nay 13/7 tiếp tục nhận được sự quan tâm của giới đầu tư khi thị trường kim loại quý duy trì diễn biến ổn định sau nhiều phiên phục hồi. Trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm giảm lãi suất đang gia tăng, giá bạc thế giới tiếp tục neo ở vùng cao, tạo lực đỡ cho thị trường trong nước.

Giá bạc hôm nay 13/7 ghi nhận diễn biến tích cực khi giá bạc thế giới tiến sát mốc 60 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất.

Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý cho thấy giá bạc trong nước không có nhiều biến động so với phiên trước. Tâm lý giao dịch vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư chờ thêm các tín hiệu rõ ràng từ thị trường tài chính quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,26 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,33 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây vẫn là vùng giá cao so với mặt bằng chung trên thị trường, phản ánh nhu cầu nắm giữ bạc vật chất của nhiều nhà đầu tư.

Đối với bạc thỏi Phú Quý loại 1kg, doanh nghiệp niêm yết giá mua vào 60,27 triệu đồng và bán ra 62,13 triệu đồng, tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa giá mua và bán nhằm đảm bảo thanh khoản cho khách hàng.

Tại thị trường Hà Nội, bạc 99,9 được giao dịch ở mức 1,954 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,988 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, bạc 99,99 được niêm yết ở mức 1,962 triệu đồng/lượng mua vào và 1,996 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở khu vực TP.HCM, giá bạc cũng chỉ biến động nhẹ. Bạc 99,9 được giao dịch quanh mức 1,956 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,001 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đối với bạc 99,99, giá niêm yết lần lượt là 1,963 triệu đồng/lượng mua vào và 1,997 triệu đồng/lượng bán ra.

Có thể thấy, khoảng cách giá giữa hai thị trường Hà Nội và TP.HCM không quá lớn. Điều này phản ánh nguồn cung bạc trên thị trường vẫn tương đối ổn định, trong khi nhu cầu giao dịch chưa xuất hiện những biến động đột biến.

Giá bạc hôm nay 13/7 trên thế giới tiến sát mốc tâm lý 60 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh mức 59,76 USD/ounce, tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi mạnh sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Trong nhiều phiên gần đây, giá bạc biến động trong vùng 57,47-60,62 USD/ounce, cho thấy lực cầu vẫn đang được duy trì khá tốt. Đáng chú ý, kim loại quý này đang tiến rất gần ngưỡng kháng cự tâm lý 61 USD/ounce, một mốc được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Theo giới phân tích, diễn biến tích cực của giá bạc thời gian gần đây đến từ nhiều yếu tố hỗ trợ cùng lúc. Trước hết là sự suy yếu của đồng USD, giúp bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm cũng góp phần làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây là yếu tố quan trọng giúp dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý sau thời gian dài chịu áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Một động lực khác đến từ kỳ vọng Fed sẽ sớm chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn khi áp lực lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu kịch bản cắt giảm lãi suất diễn ra trong những tháng tới, bạc có thể tiếp tục hưởng lợi nhờ chi phí vốn giảm và nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng.

Theo quy đổi từ tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,896 triệu đồng/lượng chiều mua vào và khoảng 1,902 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với giá bạc trong nước, mức quy đổi này vẫn thấp hơn, cho thấy thị trường nội địa đang duy trì mức chênh lệch nhất định do chi phí nhập khẩu, gia công, phân phối cũng như cung - cầu thực tế.

Chuyên gia: Giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức dù xu hướng phục hồi được duy trì

Mặc dù xu hướng phục hồi đang chiếm ưu thế, giới phân tích cho rằng thị trường bạc vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro trong ngắn hạn. Những biến động của kinh tế Mỹ, đặc biệt là các dữ liệu về lạm phát, việc làm và tăng trưởng, sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó tác động trực tiếp đến diễn biến của kim loại quý.

Nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát các báo cáo kinh tế sắp được công bố nhằm đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp tới. Nếu các số liệu cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại, kỳ vọng giảm lãi suất sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho giá bạc.

Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế vẫn duy trì tích cực hoặc lạm phát bất ngờ tăng trở lại, Fed có thể kéo dài chính sách lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng trở lại, tạo áp lực không nhỏ lên thị trường kim loại quý.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, mặt bằng lãi suất cao vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất gây sức ép lên giá bạc. Trong môi trường lãi suất cao, dòng tiền thường có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản mang lại lợi suất hấp dẫn hơn, khiến nhu cầu đầu tư vào bạc và các kim loại quý suy giảm.

Ông Lewis cho rằng vùng 57 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Nếu giá bạc đánh mất mốc này, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá lùi về khu vực 50 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu lực mua đủ mạnh để giúp bạc vượt thành công vùng kháng cự 64,2 USD/ounce, xu hướng tăng có thể được xác lập rõ ràng hơn. Khi đó, giá bạc hoàn toàn có khả năng hướng tới vùng 70 USD/ounce trong trung hạn nếu các điều kiện vĩ mô tiếp tục thuận lợi.

Đồng USD và chính sách của Fed tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng giá bạc

Các chuyên gia nhận định diễn biến của đồng USD vẫn sẽ là biến số quan trọng nhất đối với thị trường bạc trong thời gian tới. Thông thường, khi đồng bạc xanh suy yếu, giá các kim loại quý được định giá bằng USD sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó hỗ trợ đà tăng của giá bạc.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng là chỉ báo được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Việc lợi suất giảm sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc, trong khi lợi suất tăng thường tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi.

Ngoài những yếu tố trên, các dữ liệu lạm phát của Mỹ, báo cáo việc làm, doanh số bán lẻ cũng như phát biểu của các quan chức Fed sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Mỗi thông tin mới đều có thể khiến giá bạc biến động đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát các thông tin kinh tế vĩ mô thay vì chỉ quan sát diễn biến giá hằng ngày. Điều này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 13/7 tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực khi thị trường quốc tế duy trì quanh ngưỡng 59,76 USD/ounce, tiến sát mốc tâm lý 60 USD/ounce. Trong nước, giá bạc tại Hà Nội, TP.HCM và hệ thống Phú Quý chỉ biến động nhẹ, phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng của nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, triển vọng của bạc vẫn phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và định hướng chính sách của Fed. Nếu kỳ vọng hạ lãi suất tiếp tục được củng cố, giá bạc có thể duy trì đà phục hồi và hướng tới những mốc cao hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn những nhịp điều chỉnh khi các dữ liệu kinh tế Mỹ xuất hiện những tín hiệu trái chiều, vì vậy nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến vĩ mô để có chiến lược giao dịch phù hợp.