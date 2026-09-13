Giá bạc hôm nay 13/9 trong nước duy trì quanh 2 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 13/9 tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá cao tại các địa điểm giao dịch lớn. Trong khi giá bạc thế giới đang chịu sức ép từ những thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, giá bạc trong nước vẫn giữ quanh ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu và khu vực.

Giá bạc hôm nay 13/9: Bạc trong nước neo cao, thị trường thế giới giằng co trước cuộc họp Fed

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc hôm nay 13/9 được niêm yết ở mức 2,181 triệu đồng/lượng mua vào và 2,248 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức giá này cũng phù hợp với bảng giá bạc được Phú Quý công bố gần nhất, trong đó bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết 2,181 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,248 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện ở mức 1,913 triệu đồng/lượng mua vào và 1,980 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết ở mức 1,916 triệu đồng/lượng mua vào và 1,984 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, nếu so sánh giữa các khu vực, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng được niêm yết tại một số địa điểm giao dịch khác. Đây là diễn biến không quá bất thường trên thị trường bạc trong nước, bởi giá bán lẻ còn phụ thuộc vào thương hiệu, sản phẩm, chi phí gia công, nguồn cung và mức chênh lệch mua - bán của từng đơn vị.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện tương đương khoảng 1,672 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,677 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra theo mức quy đổi được cập nhật.

Đáng chú ý, giá bạc trong nước hiện vẫn có độ chênh khá lớn so với giá bạc thế giới quy đổi. Người mua bạc vật chất vì vậy cần lưu ý rằng mức giá trong nước không chỉ đơn thuần phản ánh giá bạc giao ngay quốc tế mà còn bao gồm tỷ giá, thuế, chi phí nhập khẩu, phí vận chuyển, premium và các chi phí kinh doanh khác. Chính Phú Quý cũng lưu ý giá bạc thế giới quy đổi chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và premium.

Diễn biến trên cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang giữ được mặt bằng giá tương đối cao, dù giá quốc tế đã có một tuần biến động mạnh. Với nhà đầu tư bạc vật chất, việc theo dõi riêng giá mua vào và bán ra là cần thiết bởi biên độ chênh lệch giữa hai mức giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 13/9 trên thế giới giằng co trước quyết định lãi suất của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang giao dịch quanh vùng 64 USD/ounce. Theo Reuters, giá bạc giao ngay tăng 1,6% trong phiên cuối tuần lên khoảng 64,54 USD/ounce, nhưng vẫn giảm 2,6% trong cả tuần.

Diễn biến này cho thấy giá bạc đang trong trạng thái giằng co rõ rệt. Một mặt, kim loại quý vẫn nhận được lực mua khi giá giảm về vùng thấp hơn; mặt khác, triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ đang trở thành yếu tố gây sức ép đáng kể lên nhóm tài sản không sinh lãi như bạc.

Tâm điểm của thị trường hiện là cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 15-16/9. Theo lịch chính thức của Fed, cuộc họp FOMC tháng 9 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16/9, với cuộc họp báo được tổ chức ngày 16/9.

Trước đó, công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã tăng mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát mới. Reuters cho biết đến cuối tuần, xác suất cho một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới đã lên khoảng 85-87%.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn trước khi các dữ liệu lạm phát mới được công bố. Kỳ vọng lãi suất tăng thường tạo sức ép đối với bạc bởi khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc cũng tăng lên.

Dữ liệu PPI tháng 8 của Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến kỳ vọng này thay đổi nhanh. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá sản xuất (PPI) đối với nhu cầu cuối cùng tăng 0,4% trong tháng 8 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá hàng hóa trong nhu cầu cuối cùng tăng 1,1%, trong đó giá năng lượng tăng 4,2%.

Mức tăng PPI 5,4% cao hơn đáng kể mức 4,8% của tháng 7, cho thấy áp lực giá tại khu vực sản xuất chưa thực sự hạ nhiệt. Đặc biệt, BLS cho biết hơn 80% mức tăng của nhóm hàng hóa trong nhu cầu cuối cùng tháng 8 đến từ năng lượng, trong khi giá diesel tăng tới 24,1%.

Không chỉ PPI, dữ liệu CPI tháng 8 được công bố ngày 11/9 cũng tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách. Theo Reuters, CPI của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; CPI lõi tăng 0,3% trong tháng. Những con số này khiến thị trường nâng mạnh khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới.

Đối với giá bạc, tác động của những dữ liệu này khá rõ. Nếu lạm phát duy trì ở mức cao, Fed có thể ưu tiên kiểm soát giá cả thay vì nới lỏng chính sách. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục biến động theo hướng gây bất lợi cho kim loại quý.

Tuy nhiên, diễn biến của bạc không hoàn toàn giống vàng. Bạc vừa mang tính chất của một kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong công nghiệp. Do đó, triển vọng nhu cầu công nghiệp, sản xuất công nghệ, năng lượng và hoạt động kinh tế toàn cầu cũng có thể tạo lực đỡ cho giá bạc trong những giai đoạn nhất định.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, thị trường còn phải theo dõi giá dầu và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Giá dầu Brent từng tăng lên gần 110 USD/thùng trong tuần qua trước khi giảm trở lại khoảng 104,49 USD/thùng vào cuối tuần. Reuters cho biết giá dầu vẫn tăng hơn 8% trong cả tuần, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực và những lo ngại về nguồn cung.

Giá năng lượng tăng có hai tác động trái chiều đối với bạc. Một mặt, dầu đắt đỏ có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó gây sức ép lên kỳ vọng lãi suất và giá kim loại quý. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị và nguy cơ lạm phát kéo dài có thể thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng vệ, qua đó hỗ trợ bạc khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu.

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 13/9 nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và kỳ vọng về quyết định của Fed. Đặc biệt, thị trường sẽ phản ứng mạnh với thông điệp của Fed sau cuộc họp ngày 15-16/9, bởi không chỉ quyết định lãi suất mà cả triển vọng chính sách trong các tháng tiếp theo đều có thể tác động tới giá bạc.

Sau một tuần giảm 2,6% dù đã phục hồi trong phiên cuối tuần, giá bạc đang đứng trước một vùng thử thách quan trọng. Nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất được củng cố, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu quyết định và thông điệp của Fed bớt cứng rắn hơn dự kiến, kim loại quý có thể tìm được động lực hồi phục.

Với thị trường trong nước, mặt bằng giá bạc hôm nay 13/9 quanh 2 triệu đồng/lượng tại nhiều địa điểm cho thấy giá vẫn ở vùng cao. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá mua và giá bán cũng là yếu tố nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh giá thế giới biến động mạnh, việc mua đuổi khi giá tăng hoặc chỉ dựa vào kỳ vọng bạc tiếp tục tăng có thể làm gia tăng rủi ro nếu thị trường quốc tế đảo chiều.

Do đó, trong những phiên tới, diễn biến của giá bạc thế giới quanh vùng 64 USD/ounce, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và quyết định chính sách của Fed sẽ là những tín hiệu quan trọng nhất để đánh giá xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.