Giá bạc hôm nay 14/11 trong nước duy trì trên 1,5 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 14/11 ghi nhận mặt bằng giá tương đối cao, với giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn tiếp tục duy trì trên ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức niêm yết giữa các khu vực và thương hiệu vẫn có sự chênh lệch nhất định.

Giá bạc hôm nay 14/11: Bạc trong nước tiếp tục trên 1,5 triệu đồng/lượng, thế giới chịu sức ép giảm

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.525.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.572.000 đồng/lượng chiều bán ra. So với mặt bằng chung, mức giá này cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang duy trì vùng giao dịch cao, dù giá kim loại quý trên thị trường quốc tế xuất hiện áp lực điều chỉnh.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy, giá bạc phổ biến ở mức 1.524.000 đồng/lượng mua vào và 1.591.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.528.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.595.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy, giá bạc bán ra tại các điểm giao dịch được khảo sát ở TP.HCM cao hơn khoảng 4.000 đồng/lượng so với một số địa điểm tại Hà Nội. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các đơn vị kinh doanh cũng tương đối đáng kể.

Cụ thể, tại Phú Quý, khoảng cách giữa hai chiều mua và bán là 47.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 67.000 đồng/lượng. Đây là yếu tố người mua cần đặc biệt lưu ý khi cân nhắc giao dịch bạc vật chất.

Khoảng cách mua - bán phản ánh chi phí giao dịch mà nhà đầu tư phải đối mặt. Nếu mua bạc ở giá bán ra và bán lại ngay theo giá mua vào, người giao dịch sẽ chịu khoản chênh lệch tương ứng. Do đó, trong bối cảnh thị trường biến động, việc chỉ nhìn vào xu hướng tăng hoặc giảm của giá niêm yết là chưa đủ để đánh giá hiệu quả đầu tư.

Đáng chú ý, giá bạc trong nước không phải lúc nào cũng biến động đồng nhịp với giá bạc quốc tế. Ngoài diễn biến giá nguyên liệu trên thị trường thế giới, giá bán trong nước còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, chi phí kinh doanh, nguồn cung bạc vật chất và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 14/11 trên thế giới chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc trong phiên giao dịch ngày 13/11 tiếp tục biến động mạnh. Dữ liệu từ Kitco cho thấy, giá bạc giao ngay có thời điểm giảm xuống 48,85 USD/ounce, mất 1,10 USD/ounce, tương đương khoảng 2,2%. Đến cuối phiên, giá được ghi nhận quanh 49,92 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu sau những nhịp phục hồi trước đó.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá bạc là sức mạnh của đồng USD. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này có thể làm suy giảm nhu cầu mua kim loại quý trên thị trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư đang cân nhắc lại danh mục tài sản.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng là biến số quan trọng đối với thị trường bạc. Khác với trái phiếu hay tiền gửi, bạc không mang lại dòng thu nhập cố định. Vì vậy, khi lợi suất của các tài sản sinh lãi duy trì ở mức hấp dẫn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc tăng lên, khiến dòng tiền đầu tư có thể dịch chuyển sang những kênh khác.

Đáng chú ý, thị trường bạc còn đang chịu tác động từ triển vọng cung - cầu vật chất. Theo thông tin Reuters công bố ngày 13/11, nhu cầu bạc toàn cầu năm 2026 được dự báo giảm khoảng 5%, xuống 1,08 tỷ ounce. Nhu cầu công nghiệp được dự báo giảm 3%, trong khi nhu cầu trang sức và đồ bạc có thể giảm lần lượt 22% và 17%.

Một trong những nguyên nhân là giá bạc ở mức cao trong thời gian trước đã thúc đẩy quá trình thay thế bạc bằng vật liệu khác trong một số ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất pin mặt trời. Nhu cầu trang sức cũng chịu ảnh hưởng bởi giá kim loại quý cao và sức mua suy yếu tại một số thị trường tiêu thụ lớn.

Reuters cũng dẫn dự báo của Metals Focus cho thấy nhu cầu bạc thỏi và tiền xu trong năm 2026 có thể giảm 2%. Trong khi đó, dòng vốn rút khỏi các sản phẩm đầu tư bạc giao dịch trên sàn (ETP) và lượng tồn kho trên các sàn giao dịch đã góp phần làm giảm tình trạng thắt chặt nguồn cung vật chất.

Những thông tin này cho thấy triển vọng giá bạc không chỉ phụ thuộc vào yếu tố đầu cơ hay chính sách tiền tệ, mà còn chịu tác động đáng kể từ nhu cầu sử dụng thực tế. Đây là điểm khác biệt quan trọng của bạc so với vàng, bởi bạc vừa được xem là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp.

Triển vọng giá bạc: Nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Trong thời gian tới, chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là yếu tố có khả năng chi phối mạnh diễn biến giá bạc. Đặc biệt, các dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động đang khiến giới đầu tư phải cân nhắc kỹ hơn về thời điểm Fed có thể điều chỉnh lãi suất.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,4% so với tháng trước, sau mức tăng 0,6% trong tháng 9. Diễn biến này cho thấy áp lực giá cả vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, qua đó có thể khiến Fed thận trọng trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, số liệu công bố ngày 12/11 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 7/11 tăng 9.000 đơn, lên 200.000 đơn. Con số này cao hơn dự báo 195.000 đơn của giới phân tích. Tuy nhiên, số đơn vẫn ở mức thấp so với lịch sử, phản ánh thị trường lao động Mỹ chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Hai nhóm dữ liệu trên đang tạo ra những tín hiệu đan xen đối với thị trường kim loại quý. Lạm phát dai dẳng có thể khiến Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, gây bất lợi cho bạc. Ngược lại, nếu thị trường lao động suy yếu rõ rệt trong thời gian tới, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Theo lịch công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc họp chính sách tiếp theo của cơ quan này dự kiến diễn ra trong hai ngày 8-9/12/2026. Những thông điệp về triển vọng lãi suất, lạm phát và sức khỏe nền kinh tế Mỹ tại cuộc họp sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Ngoài chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng cũng có thể tác động đến giá bạc. Nếu căng thẳng tại các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz gia tăng, giá năng lượng có nguy cơ bị đẩy lên, kéo theo áp lực lạm phát và làm phức tạp thêm bài toán điều hành lãi suất của Fed.

Ở chiều ngược lại, bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn, tạo lực hỗ trợ nhất định cho kim loại quý. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào mức độ căng thẳng, phản ứng của thị trường năng lượng và diễn biến của đồng USD.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 14/11 vẫn cho thấy sự phân hóa giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi giá bạc tại các điểm giao dịch lớn trong nước duy trì trên 1,5 triệu đồng/lượng, thị trường thế giới đang đối mặt với áp lực từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và những lo ngại về triển vọng nhu cầu.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các số liệu kinh tế mới và thông điệp từ Fed. Đặc biệt, với mức chênh lệch mua vào - bán ra khá lớn tại một số doanh nghiệp, việc cân nhắc giá giao dịch thực tế và thời gian nắm giữ là điều cần thiết trước khi quyết định mua hoặc bán bạc.