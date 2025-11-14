Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước biến động trái chiều, bạc thế giới đảo chiều giảm mạnh

Theo số liệu cập nhật từ giabac.net vào lúc 13h ngày 14/11/2025, thị trường bạc trong nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các hệ thống giao dịch. Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm khá mạnh, trong khi một số đơn vị khác lại tăng giá đáng kể, tạo nên bức tranh trái chiều trong phiên sáng nay. Đáng chú ý, giá bạc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt giảm mạnh từ 29.000 – 30.000 đồng/lượng, trái ngược với đà tăng mạnh của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, nơi giá bạc bật tăng thêm 67.000 – 68.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.

Song song với diễn biến trong nước, giá bạc thế giới giao ngay trong cùng thời điểm cũng ghi nhận nhịp giảm mạnh, rơi xuống mức 52,48 USD/ounce, thấp hơn 1,08 USD/ounce so với phiên liền trước. Trước khi điều chỉnh, bạc từng duy trì tại mức 53,56 USD/ounce, cho thấy sự suy yếu đáng kể của thị trường quốc tế trong vài giờ giao dịch gần đây.

Giá bạc hôm nay 14/11 ở trong nước đảo chiều tại nhiều khu vực

Hà Nội: Giá quay đầu giảm sâu

Tại Hà Nội, khảo sát trong phiên trực tuyến sáng 14/11 cho thấy thị trường bạc chứng kiến nhịp điều chỉnh rõ rệt. Mức giá tại nhiều hệ thống giảm tới 30.000 đồng/lượng, đưa giá niêm yết về mức 1.714.000 – 1.744.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây được xem là mức giảm tương đối mạnh trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang chịu ảnh hưởng từ đà suy yếu của bạc quốc tế trong phiên đêm trước.

TP. Hồ Chí Minh: Giá giảm tương đương Hà Nội

Không nằm ngoài xu hướng chung, thị trường TP. Hồ Chí Minh sáng nay cũng ghi nhận đà hạ nhiệt đồng loạt từ 29.000 – 30.000 đồng/lượng. Theo đó, bạc được giao dịch tại mức 1.716.000 – 1.746.000 đồng/lượng, tương đối sát với giá niêm yết tại Hà Nội. Sự sụt giảm này nhiều khả năng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường quốc tế giảm sâu, làm tăng áp lực điều chỉnh lên giá bạc nội địa.

Phú Quý: Ngược dòng thị trường, giá bật tăng mạnh

Đi ngược xu hướng giảm của phần lớn hệ thống, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng. Trong phiên sáng 14/11, giá bạc tại đây vọt thêm từ 67.000 – 68.000 đồng/lượng, đưa giá niêm yết lên 2.052.000 – 2.115.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây là mức chênh lệch khá lớn so với mặt bằng chung thị trường, phản ánh chiến lược điều chỉnh giá riêng của doanh nghiệp cũng như nhu cầu mua vào mạnh tại hệ thống này.

Giá bạc hôm nay 14/11 trên thế giới: Giảm mạnh, xuyên thủng vùng hỗ trợ kỹ thuật

Tại thời điểm 13h ngày 14/11, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đảo chiều giảm sâu, còn 52,48 USD/ounce, thấp hơn 1,08 USD/ounce so với phiên trước. Trước nhịp giảm này, giá bạc từng duy trì tại vùng 53,56 USD/ounce, cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.377.000 – 1.382.000 đồng/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức giá giao dịch phổ biến trong nước.

Phân tích kỹ thuật: Giá xuyên thủng vùng hỗ trợ, lực cầu trở lại

Trong phiên giao dịch hôm nay, bạc đã có thời điểm xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng 50,02 – 51,07 USD/ounce, vốn được xem là mức phòng thủ quan trọng của thị trường trong ngắn hạn. Theo chuyên gia kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire), dù giảm mạnh, giá bạc đã nhanh chóng nhận được lực cầu tốt khi chạm về vùng hỗ trợ, giúp thị trường phục hồi nhẹ và duy trì tín hiệu lạc quan.

Ông Hyerczyk cho rằng nếu lực mua duy trì đều đặn, giá bạc hoàn toàn có thể hướng tới 54,49 USD/ounce, mức được đánh giá là đỉnh cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây cũng là mốc kháng cự mạnh, phản ánh kỳ vọng tăng giá dài hạn nếu thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô thuận lợi.

Các yếu tố chi phối xu hướng giá bạc toàn cầu

1. Tâm lý tích cực từ thị trường vàng

Diễn biến của vàng – kim loại quý có liên hệ mật thiết với bạc – cũng đang góp phần hỗ trợ thị trường. Vàng tăng giúp gia tăng tâm lý lạc quan đối với các tài sản trú ẩn, từ đó kéo theo dòng tiền chuyển dịch vào bạc. Xu hướng này được xem là yếu tố bổ trợ mạnh cho giá bạc trong ngắn hạn.

2. Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng lên 67%

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 đã tăng lên 67%, so với mức 62% của kỳ trước – số liệu được ghi nhận bởi công cụ FedWatch (CME). Khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không lợi suất như bạc giảm, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.

3. USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm

Đồng USD giảm giá cùng với việc lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ mạnh cho thị trường bạc. Các biến động này thường làm tăng sức hấp dẫn của bạc trong mắt nhà đầu tư, nhất là trong giai đoạn bất ổn kinh tế.

4. Dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa

Các báo cáo quan trọng như CPI, PPI hay bảng lương phi nông nghiệp hiện đang tạm hoãn công bố do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Khoảng trống thông tin này khiến nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản an toàn, trong đó bạc hưởng lợi phần nào từ dòng tiền tìm nơi trú ẩn.

Theo ông Hyerczyk, “những tín hiệu tích cực từ kỹ thuật, chính sách tiền tệ và diễn biến của USD đang tạo ra môi trường thuận lợi để bạc duy trì đà tăng. Nếu áp lực mua tiếp tục được củng cố, vùng giá 54 USD/ounce hoàn toàn có thể đạt được trong ngắn hạn”.



Giá bạc hôm nay 14/11 ghi nhận thị trường bạc biến động mạnh ở cả hai chiều. Sự phân hóa rõ rệt trong nước, cùng với xu hướng điều chỉnh của thị trường quốc tế, đang tạo ra bối cảnh nhiều cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro.

Trong nước, giá bạc giảm tại đa số hệ thống nhưng tăng mạnh tại Phú Quý, cho thấy mỗi đơn vị đang phản ứng khác nhau trước tình hình thị trường.

Thế giới, bạc giảm sâu nhưng vẫn giữ được xu hướng tăng tổng thể nhờ lực cầu mạnh và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách.