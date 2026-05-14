Giá bạc hôm nay 14/5 ở trong nước: Điều chỉnh nhẹ, xu hướng phân hóa rõ nét

Khép lại phiên giao dịch ngày 13/5, thị trường bạc trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng nóng trước đó. Tuy nhiên, giữa các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn lại xuất hiện sự phân hóa khá rõ về xu hướng điều chỉnh giá.

Giá bạc hôm nay 14/5: Bạc thế giới lập đỉnh 2 tháng, thị trường trong nước biến động trái chiều

Tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,186 - 3,282 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, SBJ điều chỉnh tăng lên mức 84,96 - 87,52 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tương ứng mức tăng 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán.

Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì quan điểm tích cực trước xu hướng tăng của bạc thế giới, nhất là khi giá kim loại quý này đang nhận được lực hỗ trợ mạnh từ nhu cầu công nghiệp toàn cầu.

Ngược lại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lại điều chỉnh giảm giá bạc trong phiên giao dịch gần nhất.

Cụ thể, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,217 - 3,299 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, bạc thỏi 1kg tại Phú Quý được giao dịch quanh ngưỡng 85,786 - 87,973 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 320.000 đồng/kg chiều mua vào và giảm mạnh 346.000 đồng/kg chiều bán ra.

Theo giới phân tích, việc một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bạc chủ yếu nhằm cân đối biên độ chênh lệch sau giai đoạn tăng quá nhanh của thị trường trong những ngày trước đó.

Còn tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 3,199 - 3,281 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên, giá mua tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng nhưng chiều bán ra lại giảm 14.000 đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi 1kg, doanh nghiệp này đưa giá lên mức 85,307 - 87,493 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/kg chiều mua vào nhưng giảm 374.000 đồng/kg chiều bán ra.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay trong nước chưa xuất hiện biến động quá mạnh, song xu hướng phân hóa giữa các thương hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng hơn sau chuỗi tăng liên tiếp.

Giá bạc hôm nay 14/5 trên thế giới tăng mạnh lên vùng cao nhất 2 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục duy trì đà tăng tích cực.

Vào lúc 21h ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động quanh mức 86,96 - 87,21 USD/ounce, tăng 0,52 USD/ounce so với đầu phiên, tương đương mức tăng khoảng 0,6%.

Đáng chú ý, theo giới phân tích từ Trading Economics, bạc hiện đã tăng lên vùng giá cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Khác với vàng – vốn chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và trang sức – bạc hiện được hưởng lợi mạnh từ vai trò kép vừa là tài sản trú ẩn vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu.

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất pin mặt trời, xe điện, vi mạch điện tử và thiết bị công nghệ cao đang gia tăng mạnh mẽ.

Đây cũng được xem là yếu tố giúp bạc vượt trội hơn nhiều kim loại quý khác trong thời gian gần đây.

Nhu cầu công nghiệp trở thành “bệ đỡ” lớn nhất cho giá bạc

Các chuyên gia nhận định thị trường bạc toàn cầu đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc hiếm gặp trong lịch sử hàng hóa.

Nếu trước đây bạc chủ yếu được nhìn nhận như một kim loại quý phục vụ đầu tư và tích trữ, thì hiện nay nhu cầu công nghiệp mới là động lực chính quyết định xu hướng giá.

Bạc hiện là vật liệu có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất trong các kim loại, khiến nó trở thành nguyên liệu không thể thay thế trong nhiều ngành công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, ngành năng lượng tái tạo đang tạo ra “cơn khát bạc” trên phạm vi toàn cầu.

Các tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng lượng bạc khá lớn để dẫn điện, trong khi ngành xe điện cũng cần bạc cho pin, hệ thống cảm biến và linh kiện điện tử.

Ngoài ra, nhu cầu bạc từ lĩnh vực quốc phòng, công nghệ AI, trung tâm dữ liệu và điện tử tiên tiến cũng đang tăng trưởng mạnh.

Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu lại không theo kịp nhu cầu tiêu thụ.

Nguyên nhân là phần lớn bạc trên thế giới được khai thác dưới dạng sản phẩm phụ từ các mỏ đồng, chì hoặc kẽm. Điều này khiến sản lượng bạc phụ thuộc lớn vào hoạt động khai thác kim loại cơ bản thay vì nhu cầu thực tế của riêng thị trường bạc.

Theo nhiều chuyên gia quốc tế, sự mất cân đối giữa cung và cầu có thể tiếp tục hỗ trợ giá bạc trong trung và dài hạn.

Lạm phát Mỹ tăng cao khiến thị trường vẫn dè chừng

Dù triển vọng dài hạn của bạc đang khá tích cực, thị trường vẫn chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn kỳ vọng của thị trường và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Thông tin này khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Lãi suất duy trì ở mức cao thường tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đây cũng là nguyên nhân khiến tâm lý giao dịch trên thị trường kim loại quý vẫn còn khá thận trọng dù giá bạc đang tăng.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động tới thị trường hàng hóa toàn cầu.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể khiến giá dầu tăng liên tiếp trong ba phiên gần đây, qua đó làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ấn Độ đã quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc nhằm hạn chế hoạt động mua bán kim loại quý, đồng thời hỗ trợ đồng nội tệ.

Động thái này được cho là có thể ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ bạc vật chất tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Giá bạc hôm nay 14/5: Nhà đầu tư nên thận trọng trước biến động ngắn hạn

Theo các chuyên gia, xu hướng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá bạc có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh do tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và biến động địa chính trị toàn cầu.

Với thị trường trong nước, giá bạc hiện đang neo ở vùng cao nên nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ chiến lược mua bán, tránh tâm lý chạy theo các nhịp tăng nóng ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến lạm phát Mỹ, động thái của Fed cũng như xu hướng nhu cầu công nghiệp toàn cầu để có quyết định phù hợp.