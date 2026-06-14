Giá bạc hôm nay 14/6 tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trên cả thị trường trong nước và quốc tế khi dòng tiền đầu tư quay trở lại nhóm kim loại quý. Sau nhiều phiên điều chỉnh mạnh, bạc đang phát đi những tín hiệu phục hồi đáng chú ý nhờ lực mua bắt đáy gia tăng, cùng kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới có thể chuyển sang chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 14/6 trong nước đồng loạt đi lên

Giá bạc hôm nay 14/6 tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ theo xu hướng của giá bạc thế giới. Nhiều hệ thống kinh doanh kim loại quý đã điều chỉnh giá niêm yết theo hướng tích cực hơn, phản ánh sự cải thiện trong tâm lý nhà đầu tư.

Giá bạc hôm nay 14/6: Tăng trở lại, triển vọng phục hồi sáng hơn nhờ lực mua bắt đáy

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 hiện được niêm yết ở mức 2,572 triệu đồng/lượng mua vào và 2,652 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với bạc thỏi loại 1 kg, giá giao dịch đạt 68,59 triệu đồng/kg mua vào và 70,72 triệu đồng/kg bán ra.

Đây là mức giá tương đối cao so với giai đoạn điều chỉnh gần đây, cho thấy nhu cầu tích trữ và đầu tư bạc đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Khảo sát tại thị trường Hà Nội cho thấy bạc 99,9 hiện được giao dịch ở mức 2,177 triệu đồng/lượng mua vào và 2,211 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, bạc 99,99 được niêm yết ở mức cao hơn, đạt 2,185 triệu đồng/lượng mua vào và 2,219 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc 99,9 dao động quanh mức 2,179 triệu đồng/lượng mua vào và 2,224 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với bạc 99,99, giá giao dịch lần lượt là 2,187 triệu đồng/lượng mua vào và 2,221 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước tiếp tục tăng nhẹ theo diễn biến thuận lợi của thị trường quốc tế. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn được duy trì ở mức hợp lý, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Giá bạc hôm nay 14/6 trên thế giới tăng mạnh nhờ dòng tiền quay lại kim loại quý

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện đạt 67,76 USD/ounce, tăng 0,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 2,157 triệu đồng/lượng mua vào và 2,163 triệu đồng/lượng bán ra.

Đà tăng của giá bạc thế giới diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đầu tư quay trở lại nhóm kim loại quý sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ mua vào khi giá bạc giảm sâu trước đó, tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường.

Các chuyên gia nhận định lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá bạc phục hồi. Hoạt động bắt đáy không chỉ đến từ nhà đầu tư cá nhân mà còn từ các quỹ đầu tư lớn, vốn đang tìm kiếm cơ hội ở những tài sản có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Địa chính trị Trung Đông và chính sách tiền tệ tác động tới giá bạc

Một trong những yếu tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm hiện nay là tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Những diễn biến mới trong khu vực này có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, các tài sản trú ẩn như vàng và bạc thường được hưởng lợi khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh bảo toàn giá trị. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu nắm giữ kim loại quý trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Nếu Fed phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn về lộ trình lãi suất, giá bạc có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng. Đây là một trong những lý do khiến giới đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ tiếp tục hưởng lợi trong môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro dù triển vọng phục hồi tích cực

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, đợt phục hồi hiện nay cho thấy thị trường bạc vẫn đang nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ lực mua bắt đáy.

Ông cho rằng vùng giá quanh 60 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Việc giá bạc liên tục bật tăng mỗi khi giảm về khu vực này phản ánh lực cầu vẫn hiện diện khá mạnh trên thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng nhà đầu tư không nên quá lạc quan. Theo ông, một phần đà tăng gần đây chỉ phản ánh quá trình hồi phục kỹ thuật sau khi thị trường rơi vào trạng thái bán quá mức.

"Nếu giá bạc đánh mất vùng hỗ trợ 60 USD/ounce, áp lực bán có thể quay trở lại rất nhanh và đẩy thị trường lùi về khu vực 50 USD/ounce", ông Lewis nhận định.

Theo phân tích của FX Empire, thị trường bạc đang dần hình thành vùng dao động rộng với ngưỡng hỗ trợ quanh 60 USD/ounce và vùng kháng cự mạnh gần 90 USD/ounce. Điều này đồng nghĩa với việc biên độ biến động của bạc có thể tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.

Triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực

Ở góc độ dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng của bạc tương đối tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng.

Không giống vàng chủ yếu phục vụ mục đích đầu tư và tích trữ, bạc còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất pin, năng lượng tái tạo, điện tử, chất bán dẫn và nhiều công nghệ cao khác.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh trên toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bạc trong những năm tới. Đặc biệt, ngành sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất đối với thị trường bạc.

Ngoài ra, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ bạc công nghiệp. Nếu hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng, nhu cầu đối với kim loại này có thể tăng mạnh hơn nữa.

Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì?

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm trước các quyết định chính sách tiền tệ lớn, giới chuyên gia cho rằng giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến từ Fed, tình hình địa chính trị Trung Đông cũng như xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu để đưa ra quyết định phù hợp.

Dù vậy, nếu lực cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp tiếp tục duy trì tích cực, bạc vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng đà phục hồi trong nửa cuối năm 2026.

Với những tín hiệu khả quan hiện nay, giá bạc hôm nay 14/6 đang cho thấy triển vọng tích cực hơn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và đòi hỏi nhà đầu tư cần có chiến lược quản trị rủi ro hợp lý khi tham gia vào kênh đầu tư kim loại quý này.