Giá bạc hôm nay 14/7 ở trong nước đi ngang

Giá bạc hôm nay 14/7 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn cũng như các điểm giao dịch trên cả nước. Sau nhiều phiên biến động theo xu hướng của thị trường quốc tế, giá bạc trong nước hiện chưa ghi nhận sự điều chỉnh mới, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người mua lẫn người bán.

Giá bạc hôm nay 14/7: Giá bạc trong nước ổn định, bạc thế giới giảm mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.215.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.284.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá bạc cũng được niêm yết ở 2.210.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.284.000 đồng/lượng (bán ra), gần như tương đương với mặt bằng giá của Phú Quý.

Khảo sát tại các điểm giao dịch bạc khác trên địa bàn Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.906.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.939.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.953.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn nhẹ ở chiều bán so với thị trường Hà Nội.

Việc giá bạc trong nước duy trì ổn định diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới đang có những biến động khá mạnh. Các doanh nghiệp trong nước hiện chủ yếu theo dõi diễn biến của thị trường quốc tế trước khi đưa ra những điều chỉnh mới nhằm hạn chế rủi ro về giá.

Giá bạc hôm nay 14/7 trên thế giới giảm về 58,42 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi niêm yết ở mức 58,42 USD/ounce, giảm 1,34 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.532.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.538.000 đồng/ounce (bán ra).

Đây là phiên giảm khá đáng chú ý sau chuỗi giao dịch giằng co quanh vùng 60 USD/ounce. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những thông tin kinh tế mới từ Mỹ cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dù giá bạc điều chỉnh giảm, nhiều chuyên gia nhận định thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy xu hướng tăng trung hạn đã kết thúc.

Báo cáo việc làm Mỹ tạo áp lực lên giá bạc

Một trong những yếu tố tác động mạnh nhất đến giá bạc thời điểm hiện tại là các dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 6 và biên bản cuộc họp chính sách gần đây của Fed.

Theo số liệu vừa được công bố, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới phân tích. Không chỉ vậy, số việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000, cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 4,2%, phản ánh thị trường lao động chưa suy yếu đủ mạnh để buộc Fed phải sớm thay đổi lập trường chính sách.

Thông thường, số liệu việc làm yếu sẽ tạo điều kiện để Fed cân nhắc cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn chưa có đủ cơ sở để tin rằng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chính vì vậy, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối, khiến giá bạc tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh.

Đồng USD mạnh tiếp tục là rào cản đối với kim loại quý

Bên cạnh dữ liệu việc làm, diễn biến của đồng bạc xanh vẫn là yếu tố quan trọng chi phối xu hướng của thị trường kim loại quý.

Đồng USD duy trì ở vùng cao khiến chi phí sở hữu bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Điều này làm giảm nhu cầu đầu tư vào bạc và tạo áp lực lên giá.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất của Mỹ vẫn đang ở mức cao cũng khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu Chính phủ thay vì các kim loại quý.

Đây là lý do khiến giá bạc dù có nhiều yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp vẫn chưa thể bứt phá mạnh như kỳ vọng của thị trường.

Chuyên gia: Mốc 60 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng

Theo ông Lewis, diễn biến trong tuần vừa qua cho thấy giá bạc đã có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 60 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua xuất hiện khá mạnh quanh vùng giá này đã giúp thị trường nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và tránh được một đợt giảm sâu hơn.

Điều đó cho thấy mốc 60 USD/ounce vẫn đang được giới đầu tư xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Mặc dù vậy, chuyên gia này cũng lưu ý rằng đồng USD mạnh cùng chính sách lãi suất hiện nay của Mỹ vẫn tiếp tục tạo áp lực lên giá bạc trong ngắn hạn.

Nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì khả năng chống chịu tốt, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Khi đó, giá bạc có thể còn đối mặt với những phiên điều chỉnh mới.

Ngược lại, nếu lạm phát giảm nhanh hơn hoặc thị trường lao động suy yếu rõ nét, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sẽ gia tăng, qua đó tạo động lực giúp giá bạc phục hồi.

Triển vọng giá bạc thời gian tới

Các chuyên gia cho rằng triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn tương đối tích cực nhờ nhu cầu sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện và các thiết bị điện tử công nghệ cao.

Bạc hiện không chỉ được xem là tài sản trú ẩn mà còn là kim loại công nghiệp có vai trò ngày càng lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Điều này giúp nhu cầu tiêu thụ bạc được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá bạc vẫn sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Fed.

Giới đầu tư vì vậy đang tập trung theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong thời gian tới để đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô cũng như xu hướng của đồng USD trước khi đưa ra quyết định giao dịch, đồng thời duy trì chiến lược đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.