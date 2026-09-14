Giá bạc hôm nay 14/9 trong nước duy trì vùng cao

Giá bạc hôm nay 14/9 tại thị trường trong nước tiếp tục giữ ở mức tương đối cao, dù đã có những nhịp điều chỉnh đáng kể so với vùng đỉnh được thiết lập trước đó.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.181.000 đồng/lượng mua vào và 2.248.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 14/9: Neo cao, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc đang được niêm yết quanh 1.913.000 đồng/lượng mua vào và 1.980.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.916.000 đồng/lượng mua vào và 1.984.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, dù mức giá giữa các đơn vị và khu vực có sự chênh lệch, mặt bằng chung của thị trường bạc trong nước vẫn neo ở vùng cao. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại các điểm khảo sát cũng cho thấy người mua cần đặc biệt lưu ý đến khoảng cách giá này nếu giao dịch trong ngắn hạn.

Diễn biến của giá bạc trong nước hiện vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ giá bạc quốc tế, tỷ giá USD/VND và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp. Vì vậy, ngay cả khi giá bạc thế giới biến động không quá mạnh, giá bạc trong nước vẫn có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Đáng chú ý, diễn biến trong những phiên gần đây cho thấy giá bạc đang trải qua giai đoạn giằng co khá rõ. Sau khi tăng mạnh trong thời gian trước, kim loại quý này đã chịu áp lực điều chỉnh khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

Tuy nhiên, lực mua bắt đáy cùng sự thay đổi của đồng USD đã giúp giá bạc phục hồi trở lại vào cuối tuần.

Trên thị trường quốc tế, Reuters ghi nhận giá bạc tăng 1,6% lên 64,54 USD/ounce trong phiên 11/9, dù tính chung cả tuần vẫn giảm 2,6%. Mức giá tham chiếu hiện được cập nhật ở 64,36 USD/ounce cho thị trường ngày 14/9 theo dữ liệu trong văn bản.

Điều này cho thấy đà phục hồi của bạc chưa thực sự đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng mới. Thị trường vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm trước các thông tin về lạm phát, lãi suất và sức mạnh của đồng USD.

Giá bạc hôm nay 14/9 trên thế giới phục hồi sau nhịp điều chỉnh

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất đối với giá bạc hôm nay là diễn biến của thị trường tài chính Mỹ sau khi nước này công bố số liệu lạm phát tháng 8.

Theo dữ liệu được công bố, CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi tính theo năm tăng 3,4%. Lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng và 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các con số này cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Đặc biệt, việc CPI tăng 0,4% trong tháng 8 tiếp tục khiến thị trường phải cân nhắc khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất để kiểm soát áp lực giá.

Trước đó, giá bạc từng giảm mạnh xuống khoảng 62,94 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tuần, khi thị trường phản ứng với các tín hiệu từ lạm phát Mỹ.

Về lý thuyết, lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc bởi đây là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất cố định. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thêm động lực chuyển vốn sang những tài sản có khả năng tạo thu nhập, qua đó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Đây cũng là lý do giá bạc thường phản ứng khá nhanh với những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường sau báo cáo CPI lần này không hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Sau nhịp giảm ban đầu, giá bạc phục hồi khi nhà đầu tư đánh giá lại toàn bộ dữ liệu lạm phát.

Reuters cho biết bạc tăng 1,6% trong phiên cuối tuần lên 64,54 USD/ounce, cho thấy lực mua đã xuất hiện trở lại sau cú giảm trước đó.

Một yếu tố khác cũng cần được theo dõi là đồng USD. Giá bạc trên thị trường quốc tế chủ yếu được định giá bằng USD. Khi đồng bạc xanh suy yếu, bạc trở nên tương đối rẻ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể hỗ trợ nhu cầu.

Tuy nhiên, diễn biến USD hiện không hoàn toàn một chiều. Sau số liệu CPI, đồng USD vẫn nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất. Reuters cho biết xác suất thị trường đặt vào khả năng Fed tăng 25 điểm cơ bản đã tăng lên khoảng 85-87% sau báo cáo lạm phát.

Điều này lý giải tại sao giá bạc dù phục hồi vẫn chưa thể nhanh chóng quay lại những mức cao trước đó.

Giá bạc hôm nay 14/9 đứng trước biến động lớn từ Fed

Tâm điểm của thị trường kim loại quý trong tuần này sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed.

Theo lịch chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ họp trong hai ngày 15-16/9/2026, với cuộc họp báo diễn ra ngày 16/9.

Đây được xem là sự kiện có khả năng tạo ra biến động lớn đối với giá bạc, vàng, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Tại cuộc họp hồi tháng 7, Fed giữ nguyên phạm vi lãi suất liên bang ở mức 3,5%-3,75%. Tuy nhiên, quyết định này không hoàn toàn đồng thuận khi có 3 thành viên muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Fed khi đó cũng đánh giá lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2%, một phần do các cú sốc nguồn cung, trong đó có năng lượng.

Sau báo cáo CPI tháng 8, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng đáng kể. Reuters cho biết thị trường đang đặt cược khoảng 85% khả năng Fed tăng 25 điểm cơ bản, trong khi một số chuyên gia kinh tế cho rằng triển vọng chính sách vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Đây chính là bài toán khó đối với giá bạc trong những ngày tới.

Nếu Fed phát đi tín hiệu cứng rắn, nhấn mạnh nguy cơ lạm phát kéo dài và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể được hỗ trợ. Kịch bản này nhiều khả năng tạo sức ép lên bạc.

Ngược lại, nếu Fed cho rằng áp lực lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát và không phát tín hiệu về một chu kỳ thắt chặt kéo dài, thị trường kim loại quý có thể được hưởng lợi. Khi đó, giá bạc có cơ hội củng cố đà phục hồi sau nhịp giảm mạnh vừa qua.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, giá dầu cũng là biến số đáng chú ý. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao, qua đó làm gia tăng nguy cơ lạm phát tại Mỹ. Reuters cho biết giá dầu Brent từng tăng mạnh trong tuần trước và những diễn biến tại khu vực Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lên triển vọng lạm phát.

Với nhà đầu tư bạc, điều này tạo ra một nghịch lý: bất ổn địa chính trị thường làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý, nhưng giá dầu tăng mạnh lại có thể làm lạm phát cao hơn, buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Do đó, giá bạc hôm nay 14/9 nhiều khả năng chưa thể hình thành một xu hướng tăng bền vững chỉ dựa trên nhịp phục hồi cuối tuần. Mốc 64 USD/ounce đang là vùng giá cần được theo dõi, trong khi phản ứng của bạc trước quyết định và thông điệp của Fed sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng tiếp theo.

Ở thị trường trong nước, giá bạc vẫn neo quanh vùng 2 triệu đồng/lượng tại nhiều địa điểm, trong đó Phú Quý đang niêm yết 2,181-2,248 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch mua - bán tương đối đáng kể, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ thời điểm giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc quốc tế có thể biến động mạnh sau cuộc họp Fed.

Trong ngắn hạn, ba yếu tố cần được theo dõi sát gồm đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và thông điệp chính sách của Fed. Nếu USD suy yếu và kỳ vọng lãi suất giảm, bạc có thể tiếp tục phục hồi. Ngược lại, nếu lạm phát dai dẳng khiến Fed duy trì lập trường cứng rắn, kim loại quý này có thể phải đối mặt với một nhịp điều chỉnh mới.

