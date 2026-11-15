Giá bạc hôm nay 15/11 trong nước duy trì quanh 1,5 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 15/11 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tiếp tục đi xuống. Mặc dù vậy, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý ở Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì quanh ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá trong nước chưa có sự điều chỉnh tương ứng với mức giảm của thị trường thế giới.

Giá bạc hôm nay 15/11: Bạc thế giới giảm gần 2%, trong nước lùi về quanh 1,5 triệu đồng/lượng

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1.492.000 đồng/lượng mua vào và 1.538.000 đồng/lượng bán ra.

Khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội cho thấy giá bạc phổ biến ở mức 1.484.000 đồng/lượng mua vào và 1.551.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.488.000 đồng/lượng mua vào và 1.555.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với mặt bằng giá tại Phú Quý, giá bạc bán ra tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cao hơn 13.000 đồng/lượng. Tại TP.HCM, giá bán ra cũng cao hơn 17.000 đồng/lượng so với mức niêm yết của Phú Quý. Ở chiều mua vào, chênh lệch giữa các khu vực không quá lớn.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn duy trì mặt bằng giá tương đối cao, bất chấp xu hướng điều chỉnh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các đơn vị kinh doanh.

Cụ thể, tại Phú Quý, khoảng cách giữa hai chiều mua - bán là 46.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 67.000 đồng/lượng. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch, đặc biệt đối với những người mua bạc với mục đích đầu tư ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 15/11 trên thế giới giảm gần 2%, áp lực bán gia tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch kém tích cực. Theo dữ liệu cập nhật ngày 15/11, giá bạc thế giới được giao dịch quanh mức 48,59 USD/ounce, giảm 1,93 USD/ounce so với mức trước đó, tương đương mức giảm khoảng 3,82%.

Quy đổi theo mức giá tham khảo được cung cấp, bạc thế giới tương đương khoảng 1.254.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.259.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, từ sự suy yếu của dòng vốn đầu tư tài chính đến triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bạc có dấu hiệu suy yếu. Khi nhà đầu tư giảm nắm giữ hoặc rút vốn khỏi các quỹ này, áp lực bán có thể gia tăng, đồng thời làm suy yếu lực cầu đầu tư đối với kim loại quý.

Theo hãng tin Reuters ngày 13/11, dẫn nghiên cứu của Metals Focus cho Silver Institute, tổng nhu cầu bạc toàn cầu năm 2026 được dự báo giảm 5%, xuống khoảng 1,08 tỷ ounce. Đáng chú ý, nhu cầu công nghiệp được dự báo giảm 3%, trong khi lượng vốn ròng chảy ra khỏi các sản phẩm đầu tư bạc giao dịch trên sàn (ETP) có thể lên tới 45 triệu ounce trong năm nay.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với năm 2025, thời điểm các sản phẩm đầu tư bạc ghi nhận dòng vốn vào ròng lên tới 278 triệu ounce.

Reuters cũng cho biết lượng bạc nắm giữ trong các sản phẩm ETP vào đầu tháng 11 đạt khoảng 1,25 tỷ ounce. Việc dòng vốn đầu tư suy yếu, cùng với lượng bạc tồn kho và nguồn cung được đưa trở lại thị trường, đã góp phần làm giảm tình trạng khan hiếm bạc vật chất trước đó.

Không chỉ chịu áp lực từ hoạt động đầu tư, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp cũng đang đối mặt với những thách thức nhất định.

Bạc là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là điện tử, thiết bị điện, năng lượng mặt trời và các ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, khi giá bạc tăng mạnh, chi phí nguyên liệu trở thành bài toán đáng quan tâm đối với các nhà sản xuất.

Để kiểm soát chi phí, doanh nghiệp có thể tìm cách tiết giảm lượng bạc sử dụng trong sản phẩm, giảm hàm lượng bạc trong các linh kiện hoặc nghiên cứu vật liệu thay thế có chi phí thấp hơn.

Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng mặt trời đang ghi nhận xu hướng này. Theo Reuters, hoạt động lắp đặt điện mặt trời, đặc biệt tại Trung Quốc, không đạt kỳ vọng, trong khi giá bạc tăng cao trước đó thúc đẩy các nhà sản xuất pin quang điện đẩy nhanh quá trình thay thế hoặc giảm lượng bạc sử dụng.

Bên cạnh đó, nhu cầu bạc trong lĩnh vực trang sức và đồ bạc cũng được dự báo suy giảm do giá kim loại này neo ở mức cao, sức mua tại một số thị trường lớn chưa thực sự khởi sắc.

Những diễn biến trên cho thấy triển vọng tiêu thụ bạc không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ hoạt động sản xuất và khả năng kiểm soát chi phí nguyên liệu của doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 15/11 chịu sức ép từ lợi suất thực trái phiếu Mỹ tăng

Một yếu tố quan trọng khác đang gây sức ép lên giá bạc là xu hướng tăng của lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đây là biến số có ảnh hưởng đáng kể đến dòng vốn trên thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt đối với những tài sản không tạo ra thu nhập định kỳ như vàng và bạc.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, ngày 12/11, lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm đạt 2,64%, trong khi kỳ hạn 10 năm ở mức 2,86%.

So với ngày 6/11, hai mức lợi suất này đã tăng lần lượt từ 2,35% và 2,63%. Diễn biến trên cho thấy chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc đang gia tăng.

Về bản chất, bạc không mang lại khoản lãi định kỳ như trái phiếu hay tiền gửi. Vì vậy, khi lợi suất thực của trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên, nhà đầu tư có thêm động lực cân nhắc phân bổ vốn sang những tài sản có khả năng tạo ra thu nhập ổn định hơn.

Dữ liệu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố trong báo cáo lãi suất H.15 cũng ghi nhận lợi suất thực trái phiếu Mỹ kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt ở mức 2,64% và 2,86% trong ngày 12/11. Đây là những số liệu phản ánh áp lực gia tăng từ thị trường trái phiếu đối với các tài sản không sinh lời định kỳ.

Ngoài lợi suất trái phiếu, diễn biến đồng USD cũng là yếu tố cần theo dõi. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc thường trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Đối với bạc, tác động từ các yếu tố tài chính còn phức tạp hơn do kim loại này đồng thời giữ vai trò là tài sản đầu tư và nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Nếu nhu cầu đầu tư suy yếu trong khi tiêu thụ công nghiệp cũng chững lại, thị trường sẽ thiếu đi hai động lực quan trọng hỗ trợ giá.

Trong ngắn hạn, sự suy yếu của dòng vốn ETF, xu hướng tiết giảm nguyên liệu trong sản xuất và lợi suất thực trái phiếu Mỹ đi lên đang tạo thành những lực cản đáng kể đối với giá bạc.

Dù vậy, triển vọng thị trường vẫn cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh. Những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến lạm phát Mỹ, sức mạnh đồng USD và nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao đều có thể tác động đến xu hướng giá trong thời gian tới.

Với thị trường trong nước, nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát diễn biến giá bạc thế giới, tỷ giá và mức chênh lệch mua - bán tại từng doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá bạc biến động mạnh, việc mua đuổi khi giá tăng hoặc bán tháo khi thị trường điều chỉnh đều tiềm ẩn rủi ro.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 15/11 đang chịu sức ép từ cả yếu tố tài chính lẫn cung cầu thực tế. Khi những động lực hỗ trợ chưa thực sự cải thiện, khả năng phục hồi của kim loại quý này trong ngắn hạn vẫn đối mặt với nhiều thách thức.