Giá bạc hôm nay 15/7 tại thị trường trong nước

Khảo sát vào phiên giao dịch sáng nay ngày 15/7/2026, giá bạc trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, có sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp lớn và thị trường tự do.

Giá bạc hôm nay 15/7: Phục hồi nhẹ nhưng áp lực giảm vẫn đè nặng

Tại thủ đô Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức khá cao: 2.195.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.263.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Song song đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng đưa ra mức niêm yết cạnh tranh sát sao. Cụ thể, DOJI mua vào ở mức 2.190.000 đồng/lượng và bán ra ở mức 2.263.000 đồng/lượng. Sự chênh lệch chỉ 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào giữa hai "ông lớn" này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt nhằm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư kim loại quý tại thị trường miền Bắc.

Đối với các địa điểm giao dịch tự do và các đại lý khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hôm nay có phần "mềm" hơn. Mức giá khảo sát hiện tại nằm quanh ngưỡng 1.939.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.972.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại khu vực phía Nam, cụ thể là TP. Hồ Chí Minh, thị trường ghi nhận mức giá ổn định hơn nhưng biên độ chênh lệch mua - bán lại rộng hơn đáng kể. Giá bạc hôm nay tại đây được niêm yết ở mức 1.940.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.985.000 đồng/lượng (bán ra). Việc khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán lên tới 45.000 đồng/lượng cho thấy tâm lý phòng vệ rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh tại đây trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 15/7 trên thị trường thế giới: Sức ép vô hình từ "cơn lốc" Trung Đông

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 57,64 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ hiện hành, giá bạc thế giới đang giao dịch quanh mức 1.560.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.565.000 đồng/ounce (bán ra).

Để hiểu rõ hơn về mức giá hiện tại, chúng ta cần nhìn lại diễn biến giao dịch của tuần qua. Tuần trước, giá bạc thế giới đã trải qua một đợt "lao dốc" cực mạnh khi bốc hơi gần 3% giá trị, lùi sâu về quanh vùng giá 58,14 USD/ounce.

Tác nhân chính châm ngòi cho đà giảm mạnh mẽ này là sự leo thang không ngừng của căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Những bất ổn này lập tức kích hoạt đà tăng phi mã của giá dầu mỏ và các nguồn năng lượng khác trên phạm vi toàn cầu. Khi chi phí năng lượng leo dốc, bóng ma "lạm phát dai dẳng" lại một lần nữa quay trở lại ám ảnh thị trường tài chính toàn cầu.

Nỗi lo sợ lạm phát kéo dài đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý các nhà đầu tư, khiến họ nhanh chóng hạ thấp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lý giải từ chuyên gia: Vì sao bạc mất đi vị thế trú ẩn an toàn?

Thông thường, khi có xung đột địa chính trị diễn ra, các tài sản an toàn và kim loại quý như vàng hay bạc sẽ được săn đón mạnh mẽ. Tuy nhiên, thị trường lần này lại đang vận hành theo một quy luật rất khác.

Đà tăng mạnh mẽ của giá năng lượng đã trực tiếp thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) đồng loạt bứt phá đi lên. Đây là hai rào cản cực lớn đối với kim loại bạc, bởi bạc là một tài sản không mang lại lợi suất định kỳ giống như trái phiếu Mỹ.

Nhận định về thực trạng này, ông James Hyerczyk - một chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập hàng đầu - cho rằng:

"Căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy dòng vốn tìm đến các tài sản an toàn mang tính phòng thủ trực tiếp và có lợi suất cao hơn như đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ, thay vì bạc. Khác với các cuộc xung đột trong quá khứ, lần này việc giá năng lượng leo thang đang làm gia tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại. Điều này buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài hơn dự kiến."

Cũng theo đánh giá từ chuyên gia này, giá bạc chỉ có thể thực sự tìm lại động lực bứt phá khi thị trường đón nhận các yếu tố hỗ trợ rõ ràng. Đó phải là khi giá dầu thô toàn cầu hạ nhiệt, hạ bớt áp lực lạm phát, hoặc khi Fed chính thức phát đi các tín hiệu nới lỏng chính sách một cách rõ nét. Tuy nhiên, trước mắt, khi tình hình Trung Đông vẫn diễn biến vô cùng khó lường, khả năng xuất hiện các tín hiệu khả quan này trong ngắn hạn vẫn còn rất thấp.

Lời khuyên đầu tư cho những ai đang nắm giữ bạc

Đứng trước xu hướng biến động phức tạp của giá bạc hôm nay 15/7, các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu tích trữ cần đặc biệt lưu ý:

Tránh tâm lý FOMO: Mặc dù giá bạc ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong phiên hôm nay, nhưng đây chưa phải là dấu hiệu của một chu kỳ tăng trưởng dài hạn vững chắc. Sức ép từ chính sách lãi suất của Fed và sức mạnh đồng USD vẫn là rào cản lớn.

Theo dõi sát sao thị trường vĩ mô: Các thông tin về chỉ số lạm phát Mỹ (CPI), các tuyên bố từ cuộc họp của Fed và diễn biến giá dầu thô sẽ là "kim chỉ nam" định hình đường đi tiếp theo của giá bạc.

Lựa chọn thương hiệu uy tín: Khi mua bán bạc tích trữ trong nước, người dân nên chọn các thương hiệu có tiếng như DOJI, Phú Quý để đảm bảo chất lượng kiểm định cũng như tối ưu hóa biên độ chênh lệch mua - bán.

Giá bạc hôm nay 15/7/2026 dù tạm thời ngắt được đà rơi nhưng vẫn đang "bơi ngược dòng" trong một bối cảnh vĩ mô tương đối bất lợi. Kiên nhẫn quan sát và đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ là chiến lược phòng thủ an toàn nhất cho dòng tiền của bạn vào thời điểm hiện tại.