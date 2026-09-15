Thị trường bạc đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt ngưỡng 5%.

Giá bạc hôm nay 15/9 trong nước tiếp tục neo ở mức cao

Theo khảo sát, giá bạc hôm nay 15/9 tại thị trường trong nước tiếp tục được niêm yết ở mức cao, song có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa điểm giao dịch.

Giá bạc hôm nay 15/9: Đối mặt với "phép thử" lớn

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 2.175.000 đồng/lượng mua vào và 2.242.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.869.000 đồng/lượng mua vào và 1.936.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.872.000 đồng/lượng mua vào và 1.940.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước hiện vẫn duy trì quanh vùng 2 triệu đồng/lượng tại nhiều điểm giao dịch. Tuy nhiên, mức giá giữa các đơn vị có sự khác biệt khá rõ, do mỗi nơi có cách xác định giá, sản phẩm bạc, chi phí gia công và mức chênh lệch mua - bán khác nhau.

Đối với người mua bạc vật chất, sự chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Với mức giá tại Phú Quý, chênh lệch mua - bán hiện là 67.000 đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa giá bạc thế giới có thể tăng nhưng nhà đầu tư vẫn cần một mức tăng nhất định mới có thể bù đắp khoảng chênh lệch khi giao dịch.

Ở thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mức chênh lệch mua - bán cũng đang ở khoảng gần 70.000 đồng/lượng. Vì vậy, việc chỉ theo dõi giá niêm yết bán ra mà bỏ qua giá mua vào có thể khiến nhà đầu tư đánh giá chưa đầy đủ về hiệu quả thực tế của một giao dịch bạc.

Bạc cũng có đặc điểm khác vàng ở chỗ vừa được xem là kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Do đó, diễn biến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào USD, lãi suất và nhu cầu đầu tư mà còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành công nghiệp.

Giá bạc hôm nay 15/9 trên thế giới giảm nhẹ, Fed trở thành tâm điểm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 15/9 được niêm yết ở mức 64,22 USD/ounce, giảm 0,14 USD/ounce.

Mức giảm không lớn, nhưng diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất hiện nay là dữ liệu lạm phát Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,4%.

Đáng chú ý, CPI lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng 8 và tăng 2,4% trong 12 tháng. BLS cho biết chỉ số này tăng nhanh hơn mức 0,2% của tháng 7 theo tháng, trong khi tốc độ tăng theo năm giảm từ 2,5% xuống 2,4%.

Giá năng lượng tiếp tục là một điểm đáng chú ý trong bức tranh lạm phát Mỹ. Riêng chỉ số năng lượng tăng 2,1% trong tháng 8, còn giá xăng tăng 3,9%, đóng góp hơn một phần ba mức tăng CPI chung trong tháng. Tính trong 12 tháng, chỉ số năng lượng tăng tới 16,3%, trong đó giá xăng tăng 27,4%.

Những con số này khiến bài toán chính sách của Fed trở nên khó khăn hơn. Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng trong khi giá dầu và năng lượng tăng cao, khả năng ngân hàng trung ương Mỹ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn sẽ tăng lên.

Theo khảo sát của Reuters công bố ngày 14/9, 85% số nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9, đưa phạm vi lãi suất điều hành lên 3,75%-4%. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với thời điểm trước khi số liệu lạm phát tháng 8 được công bố.

Fed chính thức xác nhận cuộc họp chính sách tháng 9 diễn ra trong hai ngày 15-16/9/2026, với cuộc họp FOMC và họp báo của Chủ tịch Fed sau đó.

Trong bối cảnh này, giá bạc đang chịu tác động từ hai lực kéo trái chiều.

Một mặt, bất ổn địa chính trị và giá năng lượng tăng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản được xem là có khả năng phòng vệ. Mặt khác, lãi suất cao, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên lại làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 5% trong phiên 14/9, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023. Reuters cho biết lợi suất kỳ hạn 10 năm có lúc lên 5,01%, trong bối cảnh thị trường lo ngại lạm phát kéo dài và Fed phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Lợi suất tăng là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với kim loại quý. Khi trái phiếu Mỹ mang lại mức sinh lời cao hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc - một tài sản không trả lãi - cũng tăng lên. Điều này có thể tạo sức ép khiến dòng tiền ngắn hạn rời khỏi thị trường kim loại quý.

Diễn biến của bạc trong những phiên gần đây cho thấy áp lực này khá rõ. Ngày 10/9, Reuters ghi nhận giá bạc giao ngay từng giảm 4,6% xuống 64,19 USD/ounce, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát và lợi suất trái phiếu làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất.

Tuy nhiên, không nên xem đây là tín hiệu cho thấy xu hướng dài hạn của bạc đã hoàn toàn đảo chiều.

Bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ riêng, đặc biệt từ nhu cầu công nghiệp. Trong những năm gần đây, bạc ngày càng được sử dụng trong các lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều ứng dụng công nghệ. Vì vậy, nếu nhu cầu công nghiệp duy trì tích cực, thị trường bạc vẫn có nền tảng hỗ trợ ngay cả khi chính sách tiền tệ của Mỹ gây áp lực trong ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý là thị trường hiện không chỉ quan tâm đến việc Fed có tăng lãi suất hay không mà còn theo dõi sát thông điệp sau cuộc họp. Một quyết định tăng lãi suất đã được thị trường phản ánh ở mức độ nhất định, nhưng nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, giá bạc có thể chịu thêm áp lực từ lợi suất trái phiếu và USD.

Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu rằng đợt tăng lãi suất này chỉ mang tính ứng phó với lạm phát và không mở ra một chu kỳ thắt chặt kéo dài, áp lực lên kim loại quý có thể giảm bớt.

Vì vậy, trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 15/9 nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh theo từng thông tin liên quan đến Fed, USD, lợi suất trái phiếu và thị trường năng lượng.

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc giá bạc đang duy trì ở vùng cao cũng đặt ra yêu cầu thận trọng hơn. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các điểm giao dịch tương đối lớn, trong khi giá bạc thế giới có thể biến động nhanh theo các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Thay vì chỉ nhìn vào một phiên tăng hoặc giảm, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời ba yếu tố: diễn biến chính sách của Fed, xu hướng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Đây là những biến số có khả năng quyết định hướng đi của bạc trong ngắn hạn.

Trong khi đó, về dài hạn, triển vọng của bạc sẽ phụ thuộc thêm vào nhu cầu công nghiệp và tình trạng cân bằng cung - cầu trên thị trường. Chính sự kết hợp giữa vai trò kim loại quý và nguyên liệu công nghiệp khiến bạc có diễn biến khác vàng và có thể tạo ra những nhịp tăng, giảm mạnh hơn.

Với giá bạc hôm nay 15/9 ở mức 64,22 USD/ounce trên thị trường quốc tế, thị trường đang đứng trước một thời điểm quan trọng. Cuộc họp Fed ngày 15-16/9 có thể tạo ra biến động đáng kể cho bạc, đặc biệt nếu thông điệp về lãi suất trong thời gian tới khác với những gì thị trường đang kỳ vọng.

Do đó, trong phiên hôm nay và những phiên kế tiếp, diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD cùng phản ứng của thị trường sau quyết định chính sách của Fed sẽ là những tín hiệu quan trọng để xác định liệu bạc có thể tìm lại đà phục hồi hay tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh.