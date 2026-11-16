Thị trường kim loại quý bước vào tuần giao dịch mới với tâm lý thận trọng. Những tín hiệu chưa thực sự tích cực từ kinh tế Mỹ, đặc biệt là diễn biến lạm phát và lợi suất trái phiếu Chính phủ, đang khiến dòng tiền đầu tư vào các tài sản không sinh lãi như bạc gặp nhiều trở ngại.

Giá bạc hôm nay 16/11: Bạc thế giới neo ở 48,59 USD/ounce, thị trường trong nước chịu sức ép giảm

Giá bạc hôm nay 16/11 trong nước duy trì quanh 1,5 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 16/11 ghi nhận mặt bằng giá tương đối cao, dù triển vọng của kim loại quý này trên thị trường quốc tế đang chịu nhiều sức ép.

Theo cập nhật tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tại Hà Nội được niêm yết ở mức 1.492.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.538.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến ở mức 1.484.000 đồng/lượng mua vào và 1.551.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.488.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.555.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy, giá bạc giữa các khu vực và đơn vị kinh doanh có sự chênh lệch nhất định. Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại một số điểm giao dịch tương đối lớn, cho thấy người mua bạc vật chất cần đặc biệt quan tâm đến chi phí giao dịch và mức chênh lệch giá.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện đứng ở mức 48,59 USD/ounce. Quy đổi theo dữ liệu giá tham khảo được cung cấp, giá bạc tương đương khoảng 1,254 - 1,259 triệu đồng/ounce.

Diễn biến giá bạc trong nước và thế giới cho thấy thị trường vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ xu hướng chung của kim loại quý quốc tế. Tuy nhiên, giá bạc vật chất tại Việt Nam còn phụ thuộc vào tỷ giá, nguồn cung, chi phí gia công, phân phối và chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp.

Do đó, mức giá trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn tương ứng với giá bạc giao ngay quốc tế trong cùng một thời điểm.

Giá bạc hôm nay 16/11 chịu sức ép từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng

Một trong những yếu tố quan trọng đang chi phối triển vọng giá bạc là kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực giá cả chưa hoàn toàn được kiểm soát. Theo báo cáo công bố ngày 10/11 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9.

Đáng chú ý, CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng 10. Đây là diễn biến cho thấy áp lực lạm phát cơ bản vẫn hiện hữu, dù tốc độ tăng của CPI toàn phần đã chậm lại so với tháng trước.

Thông tin này khiến giới đầu tư phải cân nhắc thận trọng hơn về khả năng Fed sớm chuyển sang lập trường nới lỏng tiền tệ. Khi lạm phát vẫn dai dẳng, ngân hàng trung ương Mỹ có thêm lý do để duy trì chính sách lãi suất ở mức đủ cao nhằm kiểm soát đà tăng giá.

Đối với thị trường bạc, đây là yếu tố không thuận lợi. Khác với các tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền định kỳ, bạc không trả lãi hay cổ tức. Vì vậy, khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng theo.

Nhà đầu tư có thể ưu tiên các tài sản tài chính có mức sinh lời hấp dẫn hơn thay vì tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn ở kim loại quý.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Do bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tăng giá thường khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều đó có thể làm suy giảm nhu cầu đầu tư và hạn chế khả năng phục hồi của giá.

Diễn biến lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng là tín hiệu đáng chú ý. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, ngày 12/11, lợi suất thực trái phiếu kỳ hạn 5 năm đạt 2,64%, tăng so với mức 2,35% ngày 6/11. Trong khi đó, lợi suất thực kỳ hạn 10 năm tăng từ 2,63% lên 2,86% trong cùng khoảng thời gian.

Đến ngày 13/11, lợi suất thực kỳ hạn 5 năm tiếp tục tăng lên 2,68%, cho thấy sức ép từ thị trường trái phiếu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lợi suất thực tăng thường làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Trong bối cảnh nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đầu tư khác, dòng vốn vào kim loại quý có thể trở nên thận trọng hơn.

Đây cũng là lý do khiến triển vọng phục hồi của giá bạc trong ngắn hạn vẫn gặp nhiều trở ngại, ngay cả khi thị trường có những nhịp tăng kỹ thuật.

Giá bạc hôm nay 16/11: Nguồn cung thiếu hụt nhưng lực cầu đầu tư chưa thực sự mạnh

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, triển vọng cung – cầu cũng đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Theo báo cáo công bố ngày 12/11/2026 của Viện Bạc (Silver Institute), thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp.

Cụ thể, nhu cầu bạc toàn cầu dự kiến đạt khoảng 1,08 tỷ ounce trong năm 2026, giảm 5% so với năm trước. Trong khi đó, nguồn cung vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu, khiến thị trường được dự báo thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce.

Tính chung giai đoạn 2021-2026, lượng bạc thiếu hụt lũy kế có thể lên tới khoảng 746 triệu ounce. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Tuy nhiên, theo Viện Bạc, quy mô thiếu hụt trong năm 2026 đã thu hẹp. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực khan hiếm vật chất trên thị trường có thể giảm bớt so với những giai đoạn trước.

Đáng chú ý, lượng bạc nắm giữ tại các sản phẩm đầu tư giao dịch trên sàn (ETP) đã phục hồi khoảng 24 triệu ounce kể từ cuối tháng 6, một phần bù đắp dòng vốn rút ra trong nửa đầu năm.

Dù vậy, tính đến ngày 3/11, tổng lượng bạc nắm giữ tại các sản phẩm này đạt khoảng 1,25 tỷ ounce, vẫn giảm 55 triệu ounce, tương đương 4% so với đầu năm. Metals Focus dự báo dòng vốn ròng rút khỏi các sản phẩm đầu tư bạc có thể đạt 45 triệu ounce trong cả năm 2026.

Những con số này cho thấy nhu cầu đầu tư bạc vẫn chưa thực sự ổn định. Trong khi một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm cơ hội tích lũy kim loại quý, lợi suất trái phiếu cao và triển vọng lãi suất Mỹ chưa rõ ràng vẫn hạn chế khả năng thu hút dòng vốn mới.

Ở lĩnh vực công nghiệp, nhu cầu bạc cũng xuất hiện những diễn biến trái chiều. Viện Bạc dự báo nhu cầu bạc công nghiệp, nếu không tính lĩnh vực quang điện, có thể tăng 4,5% trong năm 2026, nhờ nhu cầu từ ngành ô tô, điện tử và các lĩnh vực sản xuất khác.

Tuy nhiên, trong ngành năng lượng mặt trời, giá bạc cao đang thúc đẩy các nhà sản xuất tối ưu hóa lượng bạc sử dụng trong mỗi sản phẩm, đồng thời nghiên cứu vật liệu thay thế nhằm giảm chi phí.

Đây là yếu tố đáng chú ý bởi lĩnh vực quang điện từng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu bạc công nghiệp. Khi các doanh nghiệp đẩy mạnh tiết kiệm nguyên liệu và thay thế bạc bằng vật liệu khác, tốc độ tăng nhu cầu có thể bị hạn chế.

Viện Bạc cũng dự báo tổng nhu cầu bạc công nghiệp năm 2026 đạt khoảng 640 triệu ounce, giảm 3% so với năm trước, dù vẫn cao hơn khoảng 22% so với năm 2019.

Nhìn chung, thị trường bạc đang đứng trước hai lực tác động trái chiều. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ giá trong trung và dài hạn, nhưng đồng USD mạnh, lợi suất thực tăng và dòng vốn đầu tư chưa phục hồi bền vững lại gây sức ép trong ngắn hạn.

Trong những phiên giao dịch tới, diễn biến lạm phát Mỹ, tín hiệu chính sách từ Fed, lợi suất trái phiếu Chính phủ và xu hướng dòng vốn vào các quỹ đầu tư bạc sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi.

Đối với người mua bạc vật chất, việc theo dõi đồng thời giá mua vào, giá bán ra và chênh lệch giữa hai mức giá là điều cần thiết. Trong bối cảnh thị trường biến động, không nên chỉ dựa vào thông tin thiếu hụt nguồn cung để kỳ vọng giá bạc sẽ tăng ngay trong ngắn hạn.