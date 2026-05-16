Giá bạc hôm nay 16/5 trong nước giảm sâu

Thị trường bạc trong nước khép lại phiên giao dịch ngày 15/5 với diễn biến tiêu cực khi hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh bạc đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết ở cả bạc miếng và bạc thỏi.

Giá bạc hôm nay 16/5: Sập mạnh, giảm sốc gần 8 triệu đồng/kg

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,909-2,999 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với thời điểm mở cửa phiên, giá bạc đã giảm 101.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 88.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm rất mạnh, xuống còn 77,57-79,97 triệu đồng/kg (mua - bán), tương ứng mức giảm 2,35-2,7 triệu đồng/kg so với đầu phiên. Nếu so với chốt phiên liền trước, giá bạc của Ancarat đã “bốc hơi” tới 7,74-7,94 triệu đồng/kg.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh mạnh giá bạc trong bối cảnh thị trường thế giới lao dốc. Giá bạc miếng loại 1 lượng tại doanh nghiệp này đóng cửa ở mức 2,937-3,028 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 73.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 59.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý niêm yết ở mức 78,32-80,75 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,95-1,57 triệu đồng/kg so với thời điểm mở cửa. So với chốt phiên trước đó, giá bạc thỏi của doanh nghiệp này thấp hơn từ 6,64-6,77 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Sacombank - SBJ ghi nhận mức điều chỉnh thuộc nhóm mạnh nhất thị trường. Giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,892-2,988 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 165.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên.

Giá bạc thỏi loại 1kg tại Sacombank cũng lao dốc mạnh về ngưỡng 77,12-79,68 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm tới 4,7 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên. Nếu tính theo phiên liền kề trước đó, mức giảm đã lên tới 7,84 triệu đồng/kg.

Vì sao giá bạc trong nước giảm mạnh?

Diễn biến lao dốc của giá bạc trong nước chủ yếu chịu tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế. Bạc vốn là kim loại có độ liên thông cao với giá thế giới nên khi thị trường quốc tế giảm sâu, giá trong nước thường phản ứng gần như ngay lập tức.

Ngoài ra, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng khiến lực mua suy yếu đáng kể. Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trước đó, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn chốt lời hoặc đứng ngoài quan sát khi xuất hiện lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 16/5 trên thế giới giảm sốc hơn 8%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động.

Theo dữ liệu cập nhật lúc 20h55 ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm mạnh 6,79 USD/ounce, tương đương giảm 8,14% so với phiên trước đó, lùi về mức 76,69 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai được giao dịch quanh ngưỡng 77 USD/ounce, giảm 8,33 USD/ounce, tương đương mức giảm tới 9,76%.

Theo Trading Economics, đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của bạc trong bối cảnh thị trường chịu áp lực từ các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ cùng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Áp lực lạm phát Mỹ khiến bạc mất sức hút

Các số liệu kinh tế vừa công bố cho thấy giá sản xuất, giá nhập khẩu và giá xuất khẩu của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh nhất kể từ năm 2022. Đồng thời, lạm phát hàng năm cũng lên mức cao nhất kể từ năm 2023.

Giới phân tích cho rằng diễn biến này chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị kéo dài liên quan đến Iran cũng như tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Trong bối cảnh lạm phát nóng trở lại, thị trường gần như không còn đặt kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thậm chí, một bộ phận nhà đầu tư còn dự báo Fed có thể nâng lãi suất vào cuối năm nếu áp lực giá cả tiếp tục leo thang.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc bởi chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường kim loại quý trong những phiên gần đây.

UBS hạ mạnh dự báo nhu cầu đầu tư bạc toàn cầu

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá bạc là việc UBS hạ mạnh dự báo nhu cầu đầu tư bạc toàn cầu trong năm nay.

Theo đánh giá mới nhất, ngân hàng này đã điều chỉnh dự báo nhu cầu đầu tư bạc từ hơn 400 triệu ounce xuống chỉ còn khoảng 300 triệu ounce. Nguyên nhân đến từ sự suy yếu của nhu cầu công nghiệp trong khi nguồn cung từ hoạt động khai thác lại gia tăng.

UBS đồng thời cho rằng mức thâm hụt nguồn cung trên thị trường bạc sẽ thu hẹp đáng kể, xuống còn khoảng 60-70 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó là khoảng 300 triệu ounce.

Thông tin này đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường bởi bạc vốn được xem là kim loại hưởng lợi từ trạng thái thiếu hụt nguồn cung kéo dài trong nhiều năm gần đây.

Triển vọng giá bạc: Vẫn còn cơ hội phục hồi?

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, Sucden Financial nhận định giá bạc vẫn có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn nhờ tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài và vị thế đầu cơ trên thị trường hiện chưa quá cao.

Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng thị trường bạc hiện vẫn thiếu một dòng vốn đầu tư đủ lớn để tạo ra đợt tăng giá bền vững.

Theo Sucden Financial, để bạc có thể quay lại vùng giá 80-85 USD/ounce, thị trường cần hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi hơn như dòng vốn ETF quay trở lại, các quỹ đầu cơ gia tăng vị thế mua và môi trường kinh tế vĩ mô cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, bạc được đánh giá là nhạy cảm với điều kiện kinh tế hơn vàng bởi nhu cầu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức tiêu thụ toàn cầu. Điều này khiến bạc có khả năng tăng mạnh nếu kinh tế toàn cầu “hạ cánh mềm”, tức lạm phát giảm dần trong khi tăng trưởng không rơi vào suy thoái nghiêm trọng.

Ngược lại, nếu kinh tế thế giới suy yếu mạnh hơn dự kiến, nhu cầu công nghiệp giảm tốc có thể trở thành lực cản lớn đối với kim loại này.

Sucden Financial hiện dự báo giá bạc sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong vùng 70-72 USD/ounce. Đây được xem là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư cần thận trọng trước biến động mạnh

Diễn biến lao dốc hiện nay cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn biến động mạnh và chịu tác động lớn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến lạm phát Mỹ, chính sách điều hành của Fed cũng như dòng vốn ETF để đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường bạc.

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục rung lắc mạnh do tâm lý thị trường còn khá nhạy cảm trước các dữ liệu kinh tế mới. Tuy nhiên, về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá có tiềm năng nhờ vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng sạch, pin lưu trữ và điện tử công nghệ cao.