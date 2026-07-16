Giá bạc hôm nay 16/7 trong nước đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay 16/7 tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng quay đầu giảm sau nhiều phiên biến động mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Giá bạc hôm nay 16/7: Quay đầu giảm, triển vọng vẫn chịu sức ép từ Fed và biến động địa chính trị

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.258.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá bạc niêm yết ở mức 2.185.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.258.000 đồng/lượng (bán ra), gần tương đương với mức giá của Phú Quý ở chiều bán ra.

Khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được giao dịch ở mức 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.942.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.910.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.955.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn nhẹ so với thị trường Hà Nội ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc quy đổi hiện ở mức 1.535.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.540.000 đồng/ounce (bán ra).

Nhìn chung, giá bạc trong nước vẫn duy trì ở vùng cao so với đầu năm nhưng đã xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn theo biến động của thị trường thế giới. Chênh lệch giữa giá bạc trong nước và giá bạc quốc tế tiếp tục được duy trì, phản ánh yếu tố chi phí, cung cầu nội địa cũng như chính sách kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 16/7 trên thế giới chịu tác động từ dữ liệu lạm phát Mỹ

Thị trường bạc quốc tế liên tục biến động sau giai đoạn điều chỉnh mạnh khi những số liệu lạm phát mới được công bố tại Mỹ đã phần nào làm giảm áp lực đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các số liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, trong khi lạm phát cơ bản gần như không có nhiều biến động. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường tài chính bởi nó giúp giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ quá thắt chặt trong thời gian dài.

Khi áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm theo. Điều này góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn đối với các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng, bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ các kim loại quý giảm xuống.

Chính yếu tố này đã giúp giá bạc có thời điểm phục hồi sau đợt điều chỉnh trước đó, dù xu hướng tăng vẫn chưa thực sự bền vững.

Đồng USD suy yếu tiếp tục hỗ trợ kim loại quý

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc thời gian gần đây là sự suy yếu của đồng USD.

Thông thường, bạc được định giá bằng đồng USD trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh giảm giá, nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác sẽ cần ít chi phí hơn để mua bạc, qua đó góp phần thúc đẩy nhu cầu và cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Bên cạnh đó, diễn biến của đồng USD cũng phản ánh kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của Fed. Nếu cơ quan này chuyển sang lập trường ôn hòa hơn trong các cuộc họp sắp tới, đồng USD có thể tiếp tục chịu áp lực giảm, qua đó tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tác động của đồng USD không phải là yếu tố duy nhất quyết định xu hướng giá bạc. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh khi dòng tiền đầu cơ thay đổi hoặc xuất hiện các thông tin kinh tế mới.

Triển vọng giá bạc vẫn còn nhiều yếu tố bất định

Mặc dù môi trường lãi suất có phần thuận lợi hơn, triển vọng của thị trường bạc vẫn được đánh giá là chưa thực sự rõ ràng.

Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát các tín hiệu từ Fed nhằm xác định thời điểm cũng như tốc độ điều chỉnh chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Chỉ cần xuất hiện thêm những dữ liệu kinh tế tích cực hoặc lạm phát bất ngờ tăng trở lại, kỳ vọng về lãi suất có thể thay đổi nhanh chóng và gây áp lực lên giá bạc.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, thị trường còn chịu tác động từ diễn biến kinh tế toàn cầu. Bạc không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn là kim loại công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất điện tử, năng lượng mặt trời, thiết bị y tế và nhiều ngành công nghệ cao. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ bạc.

Nếu hoạt động sản xuất phục hồi mạnh hơn trong những tháng tới, nhu cầu bạc công nghiệp có thể gia tăng và trở thành động lực quan trọng hỗ trợ giá.

Rủi ro địa chính trị vẫn là biến số khó lường

Ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô, căng thẳng địa chính trị tiếp tục là một trong những biến số lớn đối với thị trường kim loại quý.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tình hình tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt liên quan đến nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Nếu những căng thẳng này leo thang, thị trường tài chính quốc tế có thể xuất hiện các đợt biến động mạnh. Trong những giai đoạn bất ổn, dòng tiền thường có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn như vàng và bạc. Tuy nhiên, biến động quá lớn cũng có thể khiến nhà đầu tư chốt lời hoặc bán ra để cân đối danh mục, khiến giá bạc diễn biến khó dự đoán trong ngắn hạn.

Với bối cảnh hiện nay, giới đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ, đặc biệt là những thông tin liên quan đến lạm phát, thị trường lao động và định hướng chính sách của Fed. Đồng thời, diễn biến của đồng USD và các yếu tố địa chính trị sẽ tiếp tục là những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến xu hướng của giá bạc trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 16/7 có thể vẫn duy trì trạng thái giằng co với những nhịp tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, nếu môi trường lãi suất trở nên thuận lợi hơn và nhu cầu bạc công nghiệp tiếp tục cải thiện, kim loại quý này vẫn được kỳ vọng sẽ có cơ hội phục hồi trong những tháng cuối năm.