Giá bạc hôm nay 16/9 trong nước tiếp tục ở mức cao

Theo khảo sát thị trường, giá bạc hôm nay 16/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội được niêm yết ở mức 2.162.000 đồng/lượng mua vào và 2.229.000 đồng/lượng bán ra.

Tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.892.000 đồng/lượng mua vào và 1.960.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 16/9: Bạc chịu sức ép kép từ lãi suất và USD

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, giá bạc được giao dịch quanh mức 1.896.000 đồng/lượng mua vào và 1.963.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước hiện có sự chênh lệch đáng kể giữa các hệ thống. Tại Phú Quý, mức giá bán ra cao hơn khoảng 269.000 đồng/lượng so với mức khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội.

Sự khác biệt này cho thấy người mua bạc không chỉ cần quan tâm đến diễn biến giá bạc thế giới mà còn phải theo dõi bảng niêm yết cụ thể tại từng doanh nghiệp. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố đáng lưu ý đối với những người giao dịch bạc trong ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện ở mức khoảng 63,5 USD/ounce. Quy đổi theo mức giá khảo sát, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.655.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.660.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy giá bạc thế giới đang thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh từng được thiết lập trong năm nay. Theo dữ liệu thị trường được Reuters và các nguồn tài chính quốc tế cập nhật, bạc đã chịu áp lực mạnh trong những phiên gần đây khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên trước thềm cuộc họp của Fed. Riêng phiên 15/9, hợp đồng bạc tương lai trên sàn Comex giảm 0,44%, xuống 63,236 USD/ounce.

Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý nói chung đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong ngắn hạn. Đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không tạo ra dòng tiền từ lãi suất như bạc và vàng.

Giá bạc hôm nay 16/9 chịu tác động lớn từ cuộc họp Fed

Tâm điểm của thị trường tài chính quốc tế trong ngày 16/9 là kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15-16/9, trong bối cảnh kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng Fed tăng lãi suất đã tăng mạnh sau những số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ.

Theo số liệu chính thức từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7. Tính theo năm, CPI tăng 3,4%. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng 8 và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá năng lượng tiếp tục là một trong những yếu tố gây sức ép lên lạm phát. Theo BLS, chỉ số năng lượng tăng 2,1% trong tháng 8 và tăng tới 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá xăng tăng 3,9% trong tháng, đóng góp hơn một phần ba mức tăng của CPI chung.

Những dữ liệu này khiến bài toán chính sách của Fed trở nên phức tạp hơn. Một mặt, ngân hàng trung ương Mỹ phải cân nhắc tác động của lãi suất cao đối với tăng trưởng kinh tế; mặt khác, áp lực giá vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đặc biệt khi chi phí năng lượng có nguy cơ tiếp tục tăng do căng thẳng địa chính trị.

Trên thị trường, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm đang được giới giao dịch đặt ở mức khoảng 86% theo công cụ CME FedWatch, theo dữ liệu được cập nhật trong bối cảnh cuộc họp 15-16/9 diễn ra.

Một cuộc khảo sát của Reuters cũng cho thấy 85% nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, đưa phạm vi lãi suất mục tiêu lên 3,75-4,00%.

Với thị trường bạc, vấn đề không chỉ nằm ở việc Fed có tăng lãi suất hay không mà còn ở thông điệp được đưa ra về các bước tiếp theo.

Nếu Fed phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn để kiểm soát lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục được hỗ trợ. Khi đó, bạc có thể chịu thêm áp lực bởi đây là tài sản không trả lãi.

Ngược lại, nếu thị trường cho rằng việc tăng lãi suất đã được phản ánh phần lớn vào giá, phản ứng của bạc có thể phụ thuộc nhiều hơn vào triển vọng kinh tế, nhu cầu công nghiệp và diễn biến đồng USD.

Dầu tăng mạnh, bài toán lạm phát của Fed thêm phức tạp

Một yếu tố khác đang được giới đầu tư kim loại quý đặc biệt quan tâm là giá dầu.

Trong những ngày gần đây, căng thẳng tại Trung Đông và những rủi ro liên quan đến nguồn cung năng lượng đã đẩy giá dầu lên cao. Reuters ngày 15/9 cho biết giá dầu tăng mạnh đã kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và hỗ trợ đồng USD, trong khi thị trường chờ quyết định của Fed.

Đáng chú ý, sang ngày 16/9, giá dầu có thời điểm hạ nhiệt sau khi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Reuters cho biết tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/9 tăng 7,1 triệu thùng, trái với dự báo giảm 1,6 triệu thùng; giá dầu Brent giảm 93 cent xuống 107,82 USD/thùng, trong khi WTI giảm 97 cent xuống 104,86 USD/thùng. Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu vẫn chịu nhiều rủi ro do các diễn biến địa chính trị.

Đây là yếu tố quan trọng đối với triển vọng giá bạc. Nếu dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, chi phí sản xuất và vận chuyển có thể tăng, tạo thêm áp lực lên lạm phát. Trong trường hợp đó, Fed có thể phải duy trì lập trường thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bên cạnh vai trò là kim loại quý, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng mặt trời và một số ngành công nghệ. Vì vậy, triển vọng của bạc không hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ như vàng.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, yếu tố lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu vẫn có thể chi phối mạnh tâm lý thị trường.

Diễn biến trong phiên 15/9 phần nào phản ánh điều này. Hợp đồng bạc tương lai giảm 0,44% xuống 63,236 USD/ounce, trong khi vàng cũng giảm khi dầu tăng và kỳ vọng Fed nâng lãi suất được củng cố.

Giá bạc có thể biến động mạnh sau thông điệp của Fed

Với giá bạc hôm nay 16/9, nhà đầu tư đang đứng trước một phiên giao dịch có khả năng xuất hiện biến động lớn khi thị trường tiếp nhận quyết định lãi suất và những tín hiệu mới từ Fed.

Điều đáng chú ý không chỉ là mức điều chỉnh lãi suất, mà còn là cách Fed đánh giá lạm phát, tăng trưởng kinh tế và triển vọng chính sách trong những tháng cuối năm.

Nếu thông điệp của Fed nghiêng về việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tiếp tục gây sức ép lên bạc. Ngược lại, nếu thị trường nhận thấy chu kỳ thắt chặt đã tiến gần tới điểm kết thúc, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ từ kỳ vọng về điều kiện tài chính bớt căng thẳng.

Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư cũng cần phân biệt giữa biến động của giá bạc thế giới và giá bạc vật chất trong nước. Giá bạc tại các doanh nghiệp có thể không điều chỉnh hoàn toàn theo từng nhịp tăng giảm của giá quốc tế do còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, cung cầu trong nước, chi phí gia công và mức chênh lệch mua - bán.

Vì vậy, việc giá bạc thế giới quanh 63,5 USD/ounce không đồng nghĩa giá bạc trong nước sẽ lập tức tăng hoặc giảm với cùng tỷ lệ.

Đặc biệt, với mức chênh lệch mua - bán khá rộng tại một số điểm giao dịch, người mua bạc vật chất cần tính đến chi phí giao dịch trước khi đánh giá hiệu quả đầu tư trong ngắn hạn.

Nhìn rộng hơn, thị trường bạc hiện cùng lúc chịu tác động từ ba nhóm yếu tố: chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến USD và lợi suất trái phiếu, cùng với nhu cầu công nghiệp và các rủi ro địa chính trị. Trong đó, quyết định của Fed ngày 16/9 được xem là biến số có khả năng tạo ra phản ứng nhanh nhất trên thị trường.

Do đó, giá bạc hôm nay 16/9 có thể tiếp tục dao động mạnh khi nhà đầu tư chờ thông điệp chính thức từ Fed. Sau quyết định lãi suất, hướng đi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ là những tín hiệu quan trọng để đánh giá liệu bạc có thể tìm được lực hỗ trợ trở lại hay tiếp tục chịu áp lực trong các phiên tiếp theo.