Giá bạc hôm nay 17/11 trong nước: Phú Quý niêm yết ở mức 1,511 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước ngày 17/11 ghi nhận mặt bằng giá duy trì quanh ngưỡng 1,45-1,52 triệu đồng/lượng tại các điểm giao dịch lớn ở Hà Nội và TP.HCM. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục suy yếu, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Giá bạc hôm nay 17/11: Bạc thế giới tiếp tục lao dốc, thị trường trong nước chịu sức ép giảm giá

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.466.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở TP. Hà Nội cho thấy, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.449.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.517.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch ở mức 1.453.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.520.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, giá bạc giữa các doanh nghiệp và khu vực giao dịch vẫn có sự chênh lệch nhất định. Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các điểm giao dịch cũng là yếu tố mà người mua cần cân nhắc, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc quy đổi hiện ở mức khoảng 1.225.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.230.000 đồng/ounce (bán ra).

Trong khi đó, giá bạc thế giới được niêm yết ở ngưỡng 47,64 USD/ounce, giảm 0,95 USD/ounce so với mức trước đó.

Diễn biến trên cho thấy thị trường bạc đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi. Mặc dù nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn, những biến động từ thị trường tài chính Mỹ đang chi phối đáng kể xu hướng giá trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 17/11 chịu sức ép từ đồng USD và chính sách lãi suất Fed

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá bạc thế giới giảm trong phiên giao dịch là sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Về bản chất, bạc là kim loại quý được định giá chủ yếu bằng đồng USD trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể làm suy giảm sức mua và gây áp lực lên giá kim loại quý.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cũng làm thay đổi tương quan hấp dẫn giữa các kênh đầu tư. Trong khi trái phiếu có thể mang lại khoản lợi tức xác định, bạc là tài sản không sinh lãi. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên.

Đặc biệt, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Những dự báo về khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát chưa được kiểm soát, khiến thị trường kim loại quý chịu thêm sức ép.

Trong tuần này, một sự kiện đáng chú ý là việc Fed dự kiến công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 18/11/2026.

Theo lịch công bố chính thức của Fed, biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 sẽ được phát hành vào lúc 14 giờ ngày 18/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Đây là tài liệu được giới đầu tư theo dõi nhằm tìm kiếm thêm thông tin về đánh giá của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Thông tin này có thể ảnh hưởng đến diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và tâm lý trên thị trường kim loại quý. Nếu biên bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát và chưa sẵn sàng nới lỏng tiền tệ, bạc có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Ngược lại, những tín hiệu cho thấy Fed có thể cân nhắc điều chỉnh chính sách theo hướng mềm mỏng hơn sẽ tạo điều kiện để kim loại quý tìm kiếm lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng biên bản cuộc họp phản ánh những trao đổi tại thời điểm diễn ra cuộc họp, không đồng nghĩa với một quyết định lãi suất mới. Vì vậy, phản ứng của thị trường còn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế được công bố sau đó.

Giá bạc hôm nay 17/11: Thị trường toàn cầu vẫn thiếu hụt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp

Mặc dù giá bạc đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, triển vọng cung – cầu trên thị trường toàn cầu vẫn là yếu tố đáng chú ý đối với kim loại quý này.

Theo báo cáo được Viện Bạc (Silver Institute) công bố ngày 12/11/2026, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm thứ sáu liên tiếp.

Cụ thể, tổng nhu cầu bạc toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 1,08 tỷ ounce, giảm 5% so với năm 2025. Trong khi đó, nguồn cung không tăng tương ứng với nhu cầu, khiến thị trường dự kiến thiếu hụt khoảng 35 triệu ounce bạc.

Đáng chú ý, mức thiếu hụt này thấp hơn con số khoảng 54 triệu ounce của năm trước. Điều đó cho thấy tình trạng mất cân đối cung – cầu vẫn tồn tại, nhưng áp lực đã có dấu hiệu thu hẹp.

Viện Bạc cho biết, nhu cầu bạc công nghiệp, không tính lĩnh vực quang điện, được dự báo tăng 4,5% trong năm 2026, lên khoảng 492 triệu ounce. Nhu cầu từ ngành ô tô tiếp tục được hỗ trợ bởi xu hướng điện hóa phương tiện và mở rộng hạ tầng sạc xe điện.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời lại chịu ảnh hưởng từ việc tốc độ lắp đặt thấp hơn kỳ vọng, đặc biệt tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá bạc ở mức cao thúc đẩy các nhà sản xuất tìm cách tiết giảm lượng bạc sử dụng trong sản phẩm hoặc thay thế bằng vật liệu khác khi có thể.

Ở chiều nguồn cung, sản lượng khai thác bạc toàn cầu được dự báo giảm nhẹ 0,5%, xuống khoảng 834 triệu ounce. Trong khi đó, hoạt động tái chế bạc được dự báo tăng 6%, đạt khoảng 210 triệu ounce, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Những con số này cho thấy thị trường bạc đang chịu tác động đồng thời từ hai xu hướng trái chiều. Một mặt, nhu cầu công nghiệp vẫn duy trì nền tảng tương đối vững chắc, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, ô tô và năng lượng. Mặt khác, giá bạc cao đang khiến một số ngành sản xuất điều chỉnh mức tiêu thụ, trong khi nguồn cung khai thác chưa có sự tăng trưởng đột biến.

Về dài hạn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên tiếp có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá bạc. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa giá bạc sẽ liên tục tăng, bởi diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào lượng bạc tồn kho, hoạt động đầu tư, nhu cầu công nghiệp và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Trong những phiên tới, giá bạc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sức mạnh đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những thông tin mới về định hướng lãi suất của Fed. Đặc biệt, biên bản cuộc họp ngày 18/11 được xem là một trong những sự kiện quan trọng có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới đã lùi về dưới ngưỡng 48 USD/ounce, nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định mua bán ngắn hạn. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trong nước, cùng khả năng biến động mạnh của thị trường quốc tế, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.