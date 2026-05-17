Giá bạc hôm nay 17/5 ở trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 17/5 ghi nhận xu hướng đi xuống trên cả thị trường trong nước lẫn thế giới khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh. Tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao đang khiến nhóm kim loại quý chịu sức ép lớn, trong đó bạc là một trong những mặt hàng giảm sâu nhất.

Giá bạc hôm nay 17/5: Lao dốc mạnh, chuyên gia cảnh báo nguy cơ thủng mốc 70 USD/ounce

Tại thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc đã điều chỉnh giảm giá niêm yết so với phiên trước. Khảo sát sáng 17/5 cho thấy giá bạc miếng tại các hệ thống lớn hiện dao động quanh vùng dưới 3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2,829 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,916 triệu đồng/lượng chiều bán ra tại thị trường Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại nhiều điểm giao dịch khác cho thấy giá bạc trong nước hiện phổ biến quanh ngưỡng 2,789 - 2,819 triệu đồng/lượng tại Hà Nội. Tại TP.HCM, giá bạc dao động khoảng 2,791 - 2,825 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và loại bạc giao dịch.

Đối với dòng bạc 99.9, giá bán ra tại Hà Nội hiện ở mức khoảng 2,819 triệu đồng/lượng. Bạc 99.99 được giao dịch quanh mốc 2,827 triệu đồng/lượng, giảm đáng kể so với thời điểm đầu tuần.

Ở quy mô kilogram, bạc 99.99 hiện được các doanh nghiệp niêm yết quanh vùng 74,5 - 75,4 triệu đồng/kg tùy khu vực và thương hiệu phân phối.

Giá bạc hôm nay 17/5 trên thế giới giảm sâu do áp lực lãi suất Mỹ

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng chứng kiến phiên giảm mạnh khi đồng USD duy trì ở mức cao và kỳ vọng FED chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hiện giá bạc quốc tế giao dịch quanh ngưỡng 75,93 USD/ounce, giảm khoảng 5,2 USD/ounce so với phiên liền trước. Đây được xem là mức điều chỉnh khá mạnh sau giai đoạn bạc tăng nóng trong tuần qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 2,281 triệu đồng/ounce chiều mua vào và khoảng 2,286 triệu đồng/ounce chiều bán ra.

Theo giới phân tích, nguyên nhân lớn nhất khiến bạc suy yếu đến từ việc nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Đồng thời, áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở vùng cao cũng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm kim loại quý để tìm đến các tài sản an toàn có lợi suất tốt hơn.

Chuyên gia cảnh báo bạc có thể giảm về 70 USD/ounce

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định thị trường bạc đang bước vào giai đoạn biến động mạnh với rủi ro điều chỉnh sâu vẫn hiện hữu.

Theo chuyên gia phân tích Christopher Lewis, bạc từng có giai đoạn tăng rất mạnh trong tuần qua, tuy nhiên áp lực bán tháo nhanh chóng xuất hiện khi giá tiến sát vùng 90 USD/ounce. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện vẫn khá mong manh và thiếu sự ổn định cần thiết để duy trì xu hướng tăng dài hạn.

Sau khi không thể giữ được đà tăng, bạc đã quay đầu lao dốc và rơi xuống dưới mốc 80 USD/ounce. Đây được xem là tín hiệu kỹ thuật không tích cực đối với xu hướng ngắn hạn của kim loại quý này.

Christopher Lewis cho rằng nếu FED tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến, giá bạc hoàn toàn có thể giảm sâu về vùng hỗ trợ 70 USD/ounce.

Theo ông, mốc 70 USD/ounce hiện là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, giá bạc có nguy cơ tiếp tục lùi về vùng 64 USD/ounce trong thời gian tới.

Ngược lại, trong kịch bản thị trường phục hồi, vùng 80 USD/ounce sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngắn hạn đầu tiên. Xa hơn, mốc 90 USD/ounce vẫn được đánh giá là “rào cản cứng” mà bạc cần vượt qua nếu muốn xác lập xu hướng tăng bền vững.

Nhà đầu tư theo dõi sát chính sách của FED và căng thẳng Trung Đông

Hiện giới đầu tư toàn cầu đang tập trung theo dõi các tín hiệu mới từ FED nhằm đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất trong những tháng tới.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy lạm phát vẫn chưa thực sự hạ nhiệt như kỳ vọng, trong khi thị trường lao động duy trì tương đối ổn định. Điều này khiến khả năng FED duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn trở nên rõ ràng hơn, gây áp lực lên nhóm kim loại quý.

Ngoài yếu tố lãi suất, biến động của đồng USD cũng là nhân tố tác động mạnh đến diễn biến giá bạc. Khi đồng bạc xanh tăng giá, chi phí nắm giữ bạc đối với nhà đầu tư quốc tế trở nên đắt đỏ hơn, từ đó làm suy giảm nhu cầu đầu tư.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là biến số lớn của thị trường tài chính toàn cầu. Những diễn biến bất ổn tại khu vực này có thể khiến dòng tiền trú ẩn tăng mạnh bất ngờ, qua đó tạo ra các nhịp biến động lớn đối với bạc và vàng.

Các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, thị trường bạc sẽ còn tiếp tục rung lắc mạnh do nhà đầu tư đang ở trạng thái giằng co giữa lo ngại lãi suất cao và nhu cầu phòng thủ rủi ro địa chính trị.

Giá bạc hôm nay 17/5: Nhà đầu tư nên thận trọng

Trong bối cảnh giá bạc liên tục biến động mạnh, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định mua đuổi ở vùng giá cao.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc quản trị rủi ro và theo dõi sát các tín hiệu từ FED là yếu tố đặc biệt quan trọng. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể cân nhắc tích lũy từng phần nếu tin tưởng vào triển vọng kim loại quý trong trung và dài hạn.

Giới phân tích nhận định thị trường bạc hiện vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm khi chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ, biến động tỷ giá và các yếu tố địa chính trị toàn cầu. Vì vậy, xu hướng giá trong thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện những nhịp tăng giảm rất mạnh.