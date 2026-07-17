Giá bạc hôm nay 17/7 trong nước đồng loạt đi xuống

Giá bạc hôm nay 17/7 ghi nhận xu hướng giảm trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những diễn biến mới của kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 17/7: Đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.142.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.208.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở 1.827.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.861.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc giao dịch ở mức 1.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.874.000 đồng/lượng (bán ra), gần tương đương với khu vực Hà Nội.

Đối với bạc quy đổi theo giá thế giới, mức giao dịch hiện ở khoảng 1.467.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.473.000 đồng/ounce (bán ra).

Việc giá bạc trong nước đồng loạt giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục điều chỉnh sau chuỗi phiên biến động mạnh. Dù mức giảm không quá lớn nhưng cho thấy tâm lý giao dịch đang trở nên thận trọng hơn khi nhiều yếu tố vĩ mô vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Giá bạc hôm nay 17/7 trên thế giới giảm mạnh gần 1,5 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 17/7 được niêm yết ở mức 56,65 USD/ounce, giảm 1,47 USD/ounce so với phiên trước.

Đây là phiên giảm đáng chú ý sau giai đoạn bạc nhiều lần nỗ lực vượt các vùng giá cao nhưng không thành công. Đà giảm lần này phản ánh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư kết hợp với áp lực từ sự phục hồi của đồng USD và mặt bằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao.

Thông thường, khi đồng USD tăng giá hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời cố định thay vì những tài sản không tạo ra lợi suất như vàng và bạc. Điều này khiến sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý suy giảm trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng lựa chọn đứng ngoài thị trường để chờ thêm các tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong những tháng tới.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhưng chưa đủ tạo động lực cho bạc

Theo đánh giá của các chuyên gia, một trong những yếu tố tích cực đối với thị trường kim loại quý là các dữ liệu lạm phát mới công bố tại Mỹ cho thấy áp lực tăng giá đang dần hạ nhiệt.

Lạm phát giảm đồng nghĩa với việc Fed có thể không cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian quá dài. Nếu lãi suất được hạ trong tương lai, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc sẽ giảm xuống, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đầu tư vào kim loại quý phục hồi.

Đây là lý do nhiều tổ chức tài chính vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với bạc trong trung và dài hạn, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành công nghiệp như năng lượng mặt trời, sản xuất linh kiện điện tử và xe điện vẫn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, tác động tích cực từ kỳ vọng lãi suất hiện vẫn chưa đủ mạnh để giúp giá bạc bật tăng trở lại ngay lập tức.

Lợi suất trái phiếu và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây sức ép

Dù triển vọng lạm phát đã có dấu hiệu cải thiện, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi.

Đầu tiên là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở vùng cao. Điều này tiếp tục tạo sức hút đối với dòng vốn đầu tư, làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như bạc.

Ngoài ra, những diễn biến phức tạp tại Trung Đông vẫn là yếu tố khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh. Nguy cơ giá dầu tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại trong thời gian tới.

Nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang, Fed nhiều khả năng sẽ phải duy trì lập trường thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Đây sẽ là yếu tố không thuận lợi đối với diễn biến của thị trường bạc.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, mọi dữ liệu liên quan đến lạm phát, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế Mỹ đều có thể tác động mạnh đến kỳ vọng chính sách tiền tệ, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới giá bạc cũng như toàn bộ nhóm kim loại quý.

Giá bạc đứng trước vùng hỗ trợ quan trọng

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, giá bạc vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi nhiều lần không thể vượt qua vùng kháng cự mạnh 58 - 60 USD/ounce.

Việc liên tiếp thất bại trước vùng giá này đã kích hoạt lực bán chốt lời, khiến giá bạc quay đầu giảm và hiện hướng sự chú ý về vùng hỗ trợ 56 - 56,5 USD/ounce.

Đây được xem là vùng giá có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của bạc.

Nếu giá bạc giữ được vùng hỗ trợ này, thị trường vẫn có cơ hội phục hồi khi xuất hiện thêm các thông tin tích cực từ chính sách tiền tệ hoặc sự suy yếu của đồng USD.

Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ bị xuyên thủng với thanh khoản lớn, áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn, kéo giá bạc giảm sâu trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như các phát biểu từ Fed để đánh giá xu hướng của thị trường. Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ dao động mạnh khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đang đan xen.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 17/7 đang chịu sức ép từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô, khiến cả thị trường trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm. Mặc dù triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất giảm và nhu cầu bạc công nghiệp, nhưng trong ngắn hạn, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế khi bạc chưa thể vượt vùng kháng cự quan trọng và đang đứng trước nguy cơ đánh mất vùng hỗ trợ 56 USD/ounce. Nhà đầu tư vì vậy cần duy trì sự thận trọng, đồng thời theo dõi sát các tín hiệu mới từ kinh tế Mỹ để có chiến lược giao dịch phù hợp.