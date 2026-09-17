Giá bạc hôm nay 17/9: Trong nước duy trì mức cao

Theo khảo sát sáng 17/9, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội được niêm yết ở mức 2.217.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.286.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.919.000 đồng/lượng mua vào và 1.987.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 17/9: Bạc trong nước giữ giá cao

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.923.000 đồng/lượng mua vào và 1.991.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị kinh doanh. Tại Phú Quý, mức giá bán ra cao hơn khoảng 299.000 đồng/lượng so với một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội.

Sự khác biệt này cho thấy khi theo dõi giá bạc hôm nay, người mua không nên chỉ quan tâm đến giá bạc thế giới mà cần tham khảo trực tiếp bảng giá của từng đơn vị. Giá niêm yết có thể khác nhau tùy loại bạc, thương hiệu, thời điểm cập nhật cũng như chính sách mua - bán của từng doanh nghiệp.

Trên thị trường thế giới, giá bạc được quy đổi theo số liệu khảo sát hiện ở mức 1.678.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.683.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Tính theo giá niêm yết quốc tế, bạc thế giới đang ở ngưỡng 63,86 USD/ounce, tăng 0,36 USD/ounce so với phiên trước theo số liệu cập nhật.

Tuy nhiên, mức tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường bạc đang chịu nhiều sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 17/9: Fed tăng lãi suất, bạc đối mặt sức ép mới

Diễn biến đáng chú ý nhất đối với thị trường kim loại quý hiện nay là quyết định chính sách của Fed.

Ngày 16/9, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) bỏ phiếu với tỷ lệ 12-0, quyết định tăng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75%-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định tăng lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo Fed, hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc, trong khi chi tiêu trong nước vẫn có khả năng chống chịu. Cơ quan này đồng thời đánh giá mức độ bất định của nền kinh tế vẫn cao, một phần do các diễn biến địa chính trị.

Quyết định trên có ý nghĩa đáng kể đối với thị trường bạc. Không giống trái phiếu hay tiền gửi, bạc không tạo ra dòng thu nhập từ lãi suất. Vì vậy, khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý thường tăng lên, khiến sức hấp dẫn của bạc có thể bị ảnh hưởng.

Diễn biến thực tế trên thị trường kim loại quý sau quyết định của Fed đã cho thấy áp lực này. Reuters đưa tin ngày 16/9 rằng giá vàng giao ngay giảm hơn 1% sau khi Fed tăng lãi suất, trong khi bạc giảm 1,7%, còn bạch kim và palladium cũng đi xuống. Đồng USD mạnh lên sau quyết định của Fed, qua đó gây thêm sức ép đối với các tài sản không sinh lãi.

Điều này khiến diễn biến giá bạc hôm nay 17/9 cần được nhìn trong hai khoảng thời gian khác nhau: số liệu giao dịch tại thời điểm khảo sát có thể cho thấy bạc đang tăng nhẹ, nhưng phản ứng của thị trường quốc tế sau quyết định chính sách của Fed lại cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu.

Đặc biệt, bạc đã không duy trì được vùng giá cao hơn trong những phiên gần đây và đang giao dịch dưới mốc 64 USD/ounce. Đây là vùng giá mà nhà đầu tư đang theo dõi sát trong bối cảnh thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất Mỹ.

Trước cuộc họp Fed, kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất đã gia tăng đáng kể. Reuters từng ghi nhận ngày 11/9 rằng giá bạc tăng 1,6% lên 64,54 USD/ounce trong phiên, nhưng vẫn giảm 2,6% trong cả tuần khi nhà đầu tư chuẩn bị cho quyết định của Fed.

Sau khi Fed chính thức tăng lãi suất, trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang cách ngân hàng trung ương Mỹ đánh giá lạm phát, tăng trưởng và khả năng tiếp tục điều chỉnh chính sách trong những cuộc họp tới.

Triển vọng giá bạc: áp lực ngắn hạn nhưng nền tảng dài hạn vẫn đáng chú ý

Trong ngắn hạn, giá bạc thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh khi thị trường hấp thụ tác động từ quyết định mới của Fed, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Sức ép đối với bạc không chỉ đến từ lãi suất. Khi đồng USD tăng giá, bạc được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, triển vọng của bạc không hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ. Bạc còn có vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, từ điện tử, ô tô đến các công nghệ liên quan đến trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp. Tổ chức này dự báo đầu tư bạc vật chất có thể tăng 20%, lên 227 triệu ounce, trong khi tổng nguồn cung được dự báo tăng 1,5% lên khoảng 1,05 tỷ ounce.

Silver Institute cũng dự báo nhu cầu công nghiệp năm 2026 giảm khoảng 2%, xuống khoảng 650 triệu ounce, chủ yếu do các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện mặt trời tiếp tục tiết giảm lượng bạc sử dụng hoặc thay thế bạc trong một số ứng dụng. Ngược lại, nhu cầu bạc từ các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và ô tô được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ.

Đáng chú ý, dù nguồn cung được dự báo tăng, thị trường bạc vẫn có thể thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce trong năm nay. Silver Institute cho rằng thị trường sẽ tiếp tục phải dựa vào lượng bạc tồn kho trên mặt đất để cân bằng cung - cầu.

Những yếu tố này tạo ra một bức tranh khá trái chiều đối với bạc. Trong ngắn hạn, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể khiến bạc chịu áp lực, đặc biệt nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Nhưng về dài hạn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu từ các ngành công nghệ vẫn là những yếu tố cần được theo dõi.

Vì vậy, giá bạc hôm nay 17/9 đang đứng trước sự giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một bên là áp lực từ lãi suất Mỹ và đồng USD; bên còn lại là nền tảng cung - cầu của thị trường bạc cùng nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp mới.

Đối với thị trường trong nước, việc giá bạc tiếp tục neo ở mức cao trong khi giá thế giới biến động cho thấy người mua cần đặc biệt lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Với bạc vật chất, mức chênh lệch này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả nếu thời gian nắm giữ ngắn.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa xác lập xu hướng rõ ràng, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu tiếp theo từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối giá bạc thế giới, qua đó tác động đến mặt bằng giá bạc trong nước trong những phiên tới.