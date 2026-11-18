Thị trường bạc thế giới đang đối mặt với nhiều sức ép khi triển vọng tiêu thụ công nghiệp chưa thực sự khởi sắc, hoạt động bán ra vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, giới đầu tư đang theo dõi sát những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ, đặc biệt là báo cáo sản xuất công nghiệp tháng 10 do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 17/11.

Giá bạc hôm nay 18/11: Bạc Phú Quý giảm, thế giới lùi về 47,28 USD/ounce, áp lực bán vẫn lớn

Giá bạc hôm nay 18/11 trong nước: Phú Quý điều chỉnh giảm

Khảo sát thị trường sáng 18/11 cho thấy, giá bạc trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp so với những giai đoạn trước. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.453.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.498.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý hiện là 45.000 đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch mà người mua bạc cần đặc biệt lưu ý, nhất là trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng giảm và biên độ biến động vẫn khá khó lường.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1.443.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.510.000 đồng/lượng (bán ra). So với Phú Quý, giá mua vào thấp hơn 10.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra cao hơn 12.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện được giao dịch quanh mức 1.447.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.514.000 đồng/lượng (bán ra). So với mặt bằng giá tại Hà Nội, giá bạc ở TP.HCM đang nhỉnh hơn ở cả hai chiều mua và bán.

Có thể thấy, mặc dù cùng chịu ảnh hưởng từ diễn biến của thị trường bạc quốc tế, giá bạc tại các khu vực và doanh nghiệp kinh doanh vẫn có sự khác biệt nhất định. Điều này xuất phát từ chính sách niêm yết, chi phí kinh doanh, nguồn cung và nhu cầu giao dịch tại từng địa điểm.

Đối với người có nhu cầu mua bạc tích trữ, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là yếu tố không thể bỏ qua. Nếu giá bạc tiếp tục giảm sau khi mua, nhà đầu tư có thể phải đối mặt với khoản thua lỗ lớn hơn do vừa chịu tác động từ biến động giá, vừa chịu khoảng cách mua - bán.

Vì vậy, việc theo dõi giá niêm yết tại từng doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm giao dịch và xác định rõ mục tiêu đầu tư là điều cần thiết trong giai đoạn thị trường chưa hình thành xu hướng phục hồi rõ ràng.

Giá bạc hôm nay 18/11 trên thị trường thế giới: Lùi về 47,28 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 47,28 USD/ounce, giảm 0,36 USD/ounce so với mức trước đó. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.220.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.225.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến giảm cho thấy thị trường bạc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy yếu. Sau những đợt biến động mạnh, lực cầu đầu tư chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một đợt phục hồi bền vững, trong khi hoạt động chốt lời và bán ra tiếp tục gây sức ép lên giá.

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp. Khác với vàng, bạc vừa là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành sản xuất như điện tử, năng lượng mặt trời, ô tô và thiết bị điện.

Do đó, bất kỳ tín hiệu suy yếu nào từ hoạt động sản xuất công nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng tiêu thụ bạc. Khi các doanh nghiệp thận trọng hơn trong kế hoạch sản xuất, nhu cầu nguyên liệu có nguy cơ tăng chậm, qua đó tác động đến triển vọng giá kim loại này.

Theo thông tin được Reuters dẫn từ nghiên cứu của Metals Focus công bố ngày 13/11, nhu cầu bạc toàn cầu năm 2026 được dự báo giảm 5%, xuống còn 1,08 tỷ ounce. Nhu cầu bạc công nghiệp được dự báo giảm 3%, chủ yếu do hoạt động lắp đặt điện mặt trời không đạt kỳ vọng, đặc biệt tại Trung Quốc.



Đáng chú ý, giá bạc tăng cao trước đó cũng khiến các nhà sản xuất đẩy mạnh tiết giảm lượng bạc sử dụng trong tấm pin mặt trời hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế. Đây là yếu tố có thể làm suy yếu nhu cầu bạc trong một lĩnh vực vốn được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường kim loại quý.

Tuy nhiên, bức tranh cung - cầu bạc không hoàn toàn tiêu cực. Theo báo cáo mới nhất của Viện Bạc (The Silver Institute) ngày 12/11, thị trường bạc toàn cầu được dự báo ghi nhận năm thâm hụt nguồn cung thứ sáu liên tiếp trong năm 2026, với nhu cầu vượt nguồn cung khoảng 35 triệu ounce.

Tổng nhu cầu bạc công nghiệp, nếu không tính lĩnh vực quang điện, được dự báo tăng 4,5%, lên 492 triệu ounce. Nhu cầu từ ngành ô tô điện, cơ sở hạ tầng sạc và vật liệu hàn vẫn được đánh giá có triển vọng tích cực.



Điều này cho thấy áp lực giảm giá hiện nay không đồng nghĩa với việc nhu cầu bạc trong dài hạn mất đi. Thay vào đó, thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh khi giá cao làm thay đổi hành vi tiêu dùng, đồng thời triển vọng một số ngành công nghiệp chưa đạt kỳ vọng.

Một yếu tố khác cần quan tâm là sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 17/11, Reuters cho biết đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 5,14%.

Những yếu tố này tạo sức ép lên nhóm tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, bởi nhà đầu tư có thêm động lực nắm giữ các tài sản hưởng lợi suất. Thị trường cũng đang đánh giá khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.



Giá bạc hôm nay 18/11 chịu tác động từ dữ liệu sản xuất công nghiệp Mỹ

Một trong những thông tin kinh tế quan trọng được thị trường theo dõi trong tuần này là báo cáo sản xuất công nghiệp Mỹ tháng 10 do Fed công bố ngày 17/11.

Theo số liệu chính thức từ Fed, sản lượng công nghiệp Mỹ trong tháng 10 giảm 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,7% trong tháng 9. Trong đó, sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3%, sản lượng khai khoáng giảm 0,8% và chỉ số ngành dịch vụ điện, khí đốt giảm 4,3%.

Tính chung, sản lượng công nghiệp Mỹ tháng 10 vẫn cao hơn 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống 76,4%, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với mức bình quân dài hạn giai đoạn 1972-2025.



Những dữ liệu này mang đến tín hiệu trái chiều cho thị trường bạc. Một mặt, sản lượng công nghiệp giảm theo tháng có thể khiến giới đầu tư thận trọng hơn với triển vọng tiêu thụ nguyên liệu trong thời gian tới. Mặt khác, sản lượng ngành chế tạo vẫn tăng và mức sản lượng chung cao hơn cùng kỳ năm trước cho thấy hoạt động sản xuất chưa rơi vào trạng thái suy giảm trên diện rộng.

Đối với bạc, điều quan trọng không chỉ nằm ở con số tăng hay giảm của sản lượng công nghiệp Mỹ, mà còn là triển vọng nhu cầu trong những ngành sử dụng nhiều kim loại này. Nếu hoạt động sản xuất điện tử, ô tô và thiết bị năng lượng tiếp tục mở rộng, nhu cầu bạc vẫn có thể được hỗ trợ bất chấp những biến động ngắn hạn.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed, dự kiến công bố ngày 18/11. Nội dung biên bản có thể cung cấp thêm thông tin về đánh giá của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng lãi suất trong thời gian tới.



Nếu các tín hiệu từ Fed nghiêng về khả năng duy trì lãi suất cao lâu hơn, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục được hỗ trợ. Đây sẽ là yếu tố bất lợi đối với bạc trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu cơ quan này thể hiện sự quan ngại lớn hơn về triển vọng tăng trưởng, kỳ vọng điều chỉnh chính sách tiền tệ có thể tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi.

Về diễn biến kỹ thuật, mốc 45 USD/ounce đang được xem là vùng hỗ trợ quan trọng đối với giá bạc thế giới. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và giá xuyên thủng vùng này, tâm lý bi quan có thể lan rộng, khiến thị trường đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.

Ngược lại, nếu giá bạc giữ được vùng hỗ trợ 45 USD/ounce và lực mua quay trở lại, kim loại quý này có thể xuất hiện những nhịp phục hồi kỹ thuật. Dù vậy, để xác lập xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm những tín hiệu tích cực từ nhu cầu công nghiệp, dòng tiền đầu tư và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong ngắn hạn, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các dữ liệu kinh tế mới sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường cần phân biệt giữa một nhịp phục hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu với sự thay đổi thực sự của các yếu tố nền tảng.

Với thị trường trong nước, giá bạc ngày 18/11 vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến giá bạc quốc tế, tỷ giá và cung cầu tại các doanh nghiệp kinh doanh. Nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch giữa hai chiều để hạn chế rủi ro khi giao dịch.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 18/11 đang đứng trước nhiều thách thức khi lực bán chưa suy yếu rõ rệt, nhu cầu công nghiệp còn những điểm yếu và đồng USD duy trì sức mạnh. Mốc 45 USD/ounce sẽ là vùng giá đáng chú ý trong những phiên tới, nhưng khả năng phục hồi của bạc vẫn phụ thuộc vào việc các yếu tố kinh tế vĩ mô và cung cầu có chuyển biến tích cực hay không.