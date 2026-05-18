Giá bạc hôm nay 18/5 trong nước giảm mạnh

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường bạc trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu lớn. Diễn biến này phản ánh áp lực bán tháo trên thị trường quốc tế cũng như tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các tín hiệu kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 18/5: Lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,829 - 2,916 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg giao dịch quanh ngưỡng 75,44 - 77,76 triệu đồng/kg.

So với tuần trước, bạc miếng Phú Quý giảm tới 208.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Đối với bạc thỏi, mức giảm còn mạnh hơn khi mất từ 5,55 - 5,73 triệu đồng/kg chỉ sau một tuần giao dịch.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh mạnh giá bạc. Hiện bạc miếng loại 1 lượng tại doanh nghiệp này được giao dịch ở mức 2,824 - 2,911 triệu đồng/lượng, giảm 186.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 211.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt tuần liền trước.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng lùi sâu xuống vùng 75,31 - 77,76 triệu đồng/kg, tương ứng mức giảm từ 4,49 - 5,44 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông qua thương hiệu Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,892 - 2,988 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng bạc đã giảm 78.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Sacombank đưa giá về mức 77,12 - 79,68 triệu đồng/kg, giảm khoảng 2,08 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Thị trường bạc trong nước chịu áp lực từ đà giảm thế giới

Theo giới phân tích, giá bạc trong nước hiện chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến lao dốc của thị trường quốc tế. Sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm 2026, bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá trở lại cũng khiến sức hấp dẫn của bạc suy giảm đáng kể. Khi USD mạnh lên, các kim loại quý định giá bằng USD như bạc và vàng thường chịu áp lực giảm do trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng cao khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có lợi suất ổn định thay vì kim loại quý không sinh lãi.

Giá bạc hôm nay 18/5 trên thế giới giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay chốt tuần ở mức 75,98 USD/ounce, giảm mạnh 5,44% so với tuần trước đó. Đây được xem là một trong những tuần điều chỉnh mạnh nhất của bạc kể từ đầu quý II/2026.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm về mức 77,55 USD/ounce, tương ứng mức giảm 4,16% trong tuần.

Diễn biến lao dốc trong phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thị trường đang khá tiêu cực trước áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ. Các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục bị đẩy lùi, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng mạnh.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn còn lớn

Theo ông Muhammad Umair, bạc vẫn là một trong những tài sản được hưởng lợi trong bối cảnh lạm phát cao và nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn gia tăng.

Chuyên gia của FXEmpire cho rằng kim loại quý này vẫn có sức hút nhờ vai trò thay thế cho nhiều tài sản tài chính truyền thống trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Ngoài yếu tố trú ẩn, bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, pin mặt trời và sản xuất điện tử. Nếu quan hệ thương mại Mỹ - Trung có tín hiệu cải thiện sau cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, nhu cầu bạc công nghiệp có thể tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, ông Umair nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu Mỹ cao cùng sức mạnh của đồng USD đang tạo áp lực rất lớn lên thị trường bạc. Đây là nguyên nhân khiến bạc chưa thể quay lại mốc 100 USD/ounce dù từng lập đỉnh trên 120 USD hồi đầu năm 2026.

Đáng chú ý, theo chuyên gia này, việc giá bạc không thể vượt qua vùng 89 USD/ounce đã khiến mô hình kỹ thuật hai đáy quanh mốc 60 USD không còn duy trì được như kỳ vọng trước đó.

Việc giá bạc giao ngay xuyên thủng ngưỡng 80 USD/ounce trong phiên cuối tuần cũng phát đi tín hiệu rằng rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu trong ngắn hạn.

Giá bạc có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới

Dù thị trường đang trong nhịp điều chỉnh, giới phân tích cho rằng bạc vẫn chưa đánh mất hoàn toàn xu hướng tăng dài hạn.

Theo ông Muhammad Umair, vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh mốc 72 USD/ounce. Nếu mức này bị phá vỡ, giá bạc có thể lao dốc mạnh về vùng 50 USD/ounce. Ngược lại, nếu giữ được vùng hỗ trợ này, bạc vẫn có cơ hội phục hồi khi nhu cầu công nghiệp cải thiện và áp lực lãi suất giảm bớt.

Trong bối cảnh hiện tại, thị trường bạc được đánh giá đang ở trạng thái thiếu chắc chắn. Nhà đầu tư vì vậy cần thận trọng trước các biến động mạnh có thể tiếp tục xuất hiện trong ngắn hạn.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến đồng USD, chính sách lãi suất của Mỹ cũng như các tín hiệu kinh tế toàn cầu để có chiến lược giao dịch phù hợp.

Với những biến động mạnh liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, giá bạc hôm nay 18/5 được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư kim loại quý trong tuần mới.