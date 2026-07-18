Giá bạc hôm nay 18/7 đồng loạt giảm tại thị trường trong nước

Giá bạc hôm nay 18/7 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm trên cả thị trường trong nước và thế giới. Sau nhiều phiên biến động mạnh, bạc tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD duy trì ở vùng giá cao cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến dòng tiền đầu tư vẫn thận trọng với nhóm tài sản không sinh lãi.

Giá bạc hôm nay 18/7: Giảm đồng loạt, bạc thế giới lùi dưới 55 USD/ounce vì USD mạnh

Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý cho thấy, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 2,106 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,171 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm so với phiên trước.

Tại thị trường Hà Nội, bạc 99,9 đang được giao dịch ở mức 1,809 triệu đồng/lượng mua vào và 1,842 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, bạc 99,99 được niêm yết ở mức 1,816 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,850 triệu đồng/lượng chiều bán.

Nếu quy đổi theo kilogram, bạc 99,9 tại Hà Nội hiện có giá từ 48,232 - 49,130 triệu đồng/kg, còn bạc 99,99 dao động trong khoảng 48,438 - 49,342 triệu đồng/kg.

Tại TP.HCM, mặt bằng giá bạc nhỉnh hơn so với Hà Nội. Cụ thể, bạc 99,9 được giao dịch trong khoảng 1,811 - 1,856 triệu đồng/lượng, còn bạc 99,99 dao động từ 1,818 - 1,852 triệu đồng/lượng.

Đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999, doanh nghiệp vẫn niêm yết ở mức 2,106 triệu đồng/lượng mua vào và 2,171 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bạc thỏi quy đổi theo kilogram hiện dao động từ 56,16 - 57,89 triệu đồng/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt của thị trường bạc trong nước phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường quốc tế cũng như tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 18/7 trên thế giới hôm nay lùi xuống dưới 55 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tiếp tục suy yếu khi giảm xuống còn 54,89 USD/ounce, thấp hơn 2,13 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo tỷ giá quy đổi hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,452 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,457 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra.

Nếu quy đổi theo đơn vị lượng, giá bạc quốc tế hiện đạt khoảng 1,751 - 1,757 triệu đồng/lượng, trong khi giá theo kilogram dao động từ 46,684 - 46,853 triệu đồng/kg.

Việc giá bạc thế giới rơi xuống dưới ngưỡng 55 USD/ounce cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Dù mức giảm chưa quá mạnh so với giai đoạn biến động trước đó, xu hướng hiện tại vẫn phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư khi các yếu tố hỗ trợ chưa thực sự rõ ràng.

Trong bối cảnh hiện nay, bạc vẫn chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD mạnh tiếp tục tạo sức ép lên giá bạc

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân lớn nhất khiến giá bạc chưa thể phục hồi là việc đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh trong thời gian gần đây.

Khi đồng bạc xanh tăng giá, các mặt hàng được định giá bằng USD như bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở vùng cao khiến dòng tiền tiếp tục dịch chuyển sang các tài sản có khả năng sinh lời ổn định hơn. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ các kim loại quý không tạo ra lợi suất như bạc và vàng.

Ngoài áp lực từ đồng USD, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi tâm lý chờ đợi các tín hiệu mới từ Fed. Nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ để đánh giá thời điểm cơ quan này có thể chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng.

Mặc dù vậy, thị trường cũng xuất hiện một số tín hiệu tích cực. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy áp lực giá đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm bớt lập trường thắt chặt hoặc tiến tới cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, bạc cùng nhiều kim loại quý khác có thể được hưởng lợi khi chi phí vốn giảm và đồng USD suy yếu.

Triển vọng giá bạc ngắn hạn vẫn đối mặt nhiều rủi ro

Đánh giá về triển vọng của thị trường, ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý - cho rằng môi trường lãi suất cao vẫn là rào cản lớn đối với đà phục hồi của bạc.

Theo ông, bạc là một trong những kim loại có mức độ nhạy cảm cao với biến động của đồng USD và các quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Khi chi phí vay vốn còn duy trì ở mức cao, nhu cầu đầu tư vào bạc sẽ khó tăng mạnh.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chuyên gia này nhận định giá bạc đang trong quá trình kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng sau chuỗi phiên suy giảm liên tiếp.

Nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá bạc có thể còn kéo dài xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

Ngược lại, nếu lực cầu quay trở lại nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất hoặc đồng USD suy yếu, giá bạc hoàn toàn có thể phục hồi. Tuy nhiên, vùng 60 USD/ounce vẫn được đánh giá là ngưỡng kháng cự rất mạnh cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý.

Đây sẽ là khu vực mà bên mua và bên bán có khả năng giằng co quyết liệt trước khi thị trường xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed. Đây sẽ là những yếu tố quyết định hướng đi của giá bạc trong thời gian tới, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của toàn bộ nhóm kim loại quý trên thị trường quốc tế.