Giá bạc hôm nay 18/9 trong nước duy trì ở mức cao

Theo khảo sát thị trường sáng 18/9, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội được niêm yết ở mức 2.217.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.286.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay 18/9 trong nước duy trì ở mức cao

Trong khi đó, tại một số địa điểm giao dịch bạc khác ở Hà Nội, giá bạc được ghi nhận ở mức 1.948.000 đồng/lượng mua vào và 2.015.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.952.000 đồng/lượng mua vào và 2.019.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước giữa các đơn vị đang có sự chênh lệch khá rõ. Giá bạc tại Phú Quý cao hơn đáng kể so với mức khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chênh lệch này có thể đến từ thương hiệu, sản phẩm bạc được giao dịch, quy cách sản phẩm cũng như chính sách giá của từng đơn vị.

Với nhà đầu tư hoặc người có nhu cầu mua bạc vật chất, việc theo dõi đồng thời cả giá mua vào và bán ra là cần thiết. Khoảng cách giữa hai mức giá phản ánh một phần chi phí giao dịch mà người mua phải tính đến nếu muốn mua rồi bán lại trong thời gian ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới được ghi nhận quanh ngưỡng 63,27 USD/ounce. Đây vẫn là vùng giá đáng chú ý sau khi kim loại quý này trải qua những phiên biến động mạnh dưới tác động của chính sách tiền tệ Mỹ.

Diễn biến trong phiên 17/9 cho thấy bạc có khả năng phục hồi nhanh sau cú rung lắc liên quan đến cuộc họp của Fed. Reuters cho biết giá bạc giao ngay tăng 4,2%, lên 65,60 USD/ounce trong phiên này, cùng chiều với đà phục hồi mạnh của vàng.

Điều này cho thấy phản ứng của thị trường bạc không hoàn toàn đơn giản theo hướng “Fed tăng lãi suất thì bạc giảm”. Những yếu tố khác như diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, giá dầu và kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed cũng đang tác động đồng thời đến giá kim loại quý.

Fed tăng lãi suất, thị trường bạc biến động mạnh

Tâm điểm của thị trường tài chính quốc tế trong tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 15-16/9 của Fed.

Theo thông báo chính thức, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã quyết định nâng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75-4%. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 12-0.

Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ vẫn đang mở rộng với tốc độ ổn định. Chi tiêu trong nước duy trì sức chống chịu, tăng trưởng năng suất ở mức mạnh và đầu tư vốn tiếp tục được duy trì. Trên thị trường lao động, số việc làm tăng tương đối phù hợp với quy mô lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp thay đổi không đáng kể.

Tuy nhiên, vấn đề khiến Fed tiếp tục thận trọng là lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này nhấn mạnh quyết định tăng lãi suất nhằm hỗ trợ quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Với bạc, đây là thông tin có tác động hai chiều.

Về lý thuyết, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không tạo ra thu nhập từ lãi suất như vàng và bạc. Khi trái phiếu và các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn, dòng tiền có thể giảm mức độ ưu tiên đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cứng rắn thường tạo điều kiện để đồng USD tăng giá. Bạc được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế, vì vậy đồng bạc xanh mạnh lên thường khiến kim loại này trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Reuters cho biết ngay sau quyết định của Fed, đồng USD đã tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, gây sức ép lên các kim loại quý. Trong phiên 16/9, bạc giảm 1,7%, trong khi vàng cũng chịu áp lực.

Tuy nhiên, đến ngày 17/9, bức tranh đã thay đổi. Đồng USD giảm nhẹ sau khi tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi xuống. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm được Reuters ghi nhận ở mức 4,949%, giảm so với trước đó.

Sự hạ nhiệt của USD và lợi suất đã tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi. Giá bạc vì vậy tăng mạnh trong phiên 17/9, bất chấp việc Fed vừa nâng lãi suất.

Đáng chú ý, quyết định tăng 0,25 điểm phần trăm không hoàn toàn gây bất ngờ đối với thị trường. Trước cuộc họp, giới đầu tư đã phần lớn tính đến khả năng Fed tăng lãi suất ở mức này. Vì vậy, tác động của quyết định thực tế còn phụ thuộc nhiều vào thông điệp về đường đi chính sách trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 18/9 chịu tác động bởi cả USD, lợi suất và triển vọng lãi suất

Sau quyết định mới nhất, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát các tín hiệu về chính sách tiền tệ Mỹ. Các dự báo kinh tế mới được Fed công bố cùng cuộc họp cho thấy các quan chức vẫn nhìn nhận lạm phát là vấn đề cần kiểm soát, đồng thời đưa ra những dự báo khác nhau về mức lãi suất phù hợp trong những năm tới.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường bạc có thể tiếp tục chứng kiến những phiên biến động mạnh khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Một yếu tố khác cần chú ý là diễn biến của thị trường dầu mỏ. Giá dầu thời gian qua tăng mạnh do những lo ngại liên quan đến nguồn cung và căng thẳng địa chính trị, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Tuy nhiên, đến ngày 17/9, giá dầu đã giảm khi những lo ngại về nguồn cung dịu bớt. Reuters ghi nhận giá dầu Brent giảm gần 1%, xuống 104,82 USD/thùng.

Nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lạm phát có thể giảm bớt, qua đó làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Ngược lại, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, thị trường có thể tiếp tục lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ duy trì ở trạng thái thắt chặt hơn.

Đối với bạc, ngoài yếu tố tài chính, nhu cầu công nghiệp cũng là một biến số quan trọng. Khác với vàng, bạc có mức độ sử dụng lớn trong các lĩnh vực sản xuất và công nghệ. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế, đầu tư công nghiệp và nhu cầu vật liệu có thể tác động đến giá bạc theo hướng khác với vàng.

Ở thời điểm hiện tại, diễn biến giá bạc hôm nay 18/9 cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm với các thông tin kinh tế Mỹ. Giá trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi giá quốc tế vừa trải qua một nhịp phục hồi đáng kể sau phản ứng ban đầu với quyết định tăng lãi suất của Fed.

Với nhà đầu tư trong nước, diễn biến của giá bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý nhất là sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng về các đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo của Fed và diễn biến giá bạc quốc tế.

Trong bối cảnh các yếu tố này liên tục thay đổi, giá bạc có thể tiếp tục xuất hiện những phiên tăng giảm mạnh. Do đó, việc đánh giá xu hướng không nên chỉ dựa vào một phiên giao dịch riêng lẻ mà cần theo dõi đồng thời diễn biến của thị trường quốc tế và mức giá niêm yết trong nước.