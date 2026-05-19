Giá bạc hôm nay 19/5 trên thế giới bật tăng mạnh

Sau chuỗi ngày lao dốc, giá bạc hôm nay 19/5 trên thị trường thế giới đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Theo dữ liệu từ Investing.com, giá bạc giao ngay thế giới tăng lên khoảng 76,7385 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với mức 75,9772 USD/ounce của phiên trước.

Giá bạc hôm nay 19/5: Bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, tín hiệu hồi phục xuất hiện?

Đáng chú ý, biên độ dao động trong ngày của bạc khá lớn, từ 73,8770 USD đến 78,1820 USD/ounce. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá nhạy cảm và dòng tiền đầu cơ tiếp tục hoạt động mạnh trên thị trường kim loại quý.

Diễn biến phục hồi của giá bạc xuất hiện trong bối cảnh áp lực bán tháo đã giảm nhiệt sau nhiều phiên liên tục lao dốc. Không ít nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường với tâm lý “bắt đáy”, kỳ vọng giá bạc đã chạm vùng hấp dẫn sau đợt điều chỉnh mạnh.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu nhẹ trong các phiên gần đây cũng giúp kim loại quý hồi phục. Thông thường, khi đồng bạc xanh giảm giá, các mặt hàng định giá bằng USD như bạc sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Ngoài yếu tố tài chính, bạc còn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp. Đây là điểm khác biệt lớn giữa bạc và nhiều kim loại quý khác. Không chỉ đóng vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghệ hiện đại.

Vì sao giá bạc phục hồi?

Theo giới phân tích, đợt tăng hiện tại của bạc đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Trước hết, hoạt động bán tháo trên thị trường hàng hóa đã có dấu hiệu chững lại. Sau giai đoạn giảm sâu, áp lực cắt lỗ không còn quá mạnh như trước.

Thứ hai, lực mua bắt đáy bắt đầu xuất hiện khi nhiều nhà đầu tư đánh giá vùng giá hiện tại tương đối hấp dẫn cho mục tiêu trung và dài hạn.

Ngoài ra, đồng USD hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Trong những tuần trước, việc đồng USD tăng mạnh cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cao đã tạo áp lực lớn lên giá bạc.

Hiện nay, thị trường đang theo dõi sát các tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ. Nếu FED phát tín hiệu mềm mỏng hơn về lãi suất trong thời gian tới, giá bạc có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thị trường bạc vẫn tiềm ẩn nhiều biến động mạnh trong ngắn hạn. Bởi bạc là mặt hàng chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả yếu tố tài chính lẫn nhu cầu sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 19/5 trong nước tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, khảo sát cho thấy giá bạc hôm nay 19/5 đã tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên đi ngang và giảm sâu.

Tại Phú Quý Group, bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2.846.000 đồng/lượng mua vào và 2.934.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 10 lượng và 5 lượng cũng được giao dịch ở mức tương tự, với giá mua vào 2.846.000 đồng/lượng và bán ra 2.934.000 đồng/lượng.

Đối với dòng đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999, doanh nghiệp niêm yết giá mua vào 2.846.000 đồng/lượng và bán ra 3.348.000 đồng/lượng.

Riêng bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg hiện có giá mua vào 75.893.144 đồng/kg và bán ra 78.239.804 đồng/kg.

Ở nhóm bạc 999 thương hiệu khác, giá mua vào được ghi nhận ở mức 2.412.000 đồng/lượng.

Theo ghi nhận, toàn bộ mức giá trên đã bao gồm thuế VAT.

So sánh giá bạc hôm nay với phiên trước

So với ngày 18/5, thị trường bạc trong nước đã có những điều chỉnh tích cực hơn.

Cụ thể, bạc miếng Phú Quý tăng khoảng 17.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Giá bán ra cũng tăng thêm khoảng 18.000 đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, mức tăng lên tới hơn 450.000 đồng/kg, phản ánh khá rõ xu hướng hồi phục của giá bạc thế giới.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ thị trường đều tăng giá. Nhóm bạc 999 thương hiệu khác vẫn giảm nhẹ khoảng 4.000 đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước đang phản ứng khá sát với xu hướng quốc tế nhưng vẫn có sự phân hóa giữa các thương hiệu và dòng sản phẩm.

Thị trường bạc bước vào giai đoạn hồi phục kỹ thuật?

Nhiều chuyên gia nhận định đợt tăng hiện tại của bạc chủ yếu mang tính hồi phục kỹ thuật sau chuỗi giảm sâu kéo dài trước đó.

Trong thời gian gần đây, thị trường kim loại quý chịu áp lực lớn bởi kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Điều này khiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại USD và trái phiếu Mỹ thay vì các tài sản không sinh lãi như bạc hay vàng.

Ngoài yếu tố lãi suất, biến động của đồng USD cũng đang tác động rất mạnh tới giá bạc toàn cầu.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư quốc tế vẫn khá thận trọng trước những bất ổn kinh tế toàn cầu. Dòng tiền đầu cơ trên thị trường hàng hóa liên tục dịch chuyển nhanh cũng khiến giá bạc biến động mạnh hơn.

Dù vậy, nhiều tổ chức phân tích vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của bạc tương đối tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tăng mạnh trên toàn cầu.

Nhu cầu công nghiệp tiếp tục là động lực lớn của bạc

Không chỉ là tài sản trú ẩn, bạc còn được xem là kim loại chiến lược trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Hiện nay, bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, pin lưu trữ và thiết bị điện tử công nghệ cao.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng sạch trên toàn cầu đang giúp nhu cầu tiêu thụ bạc tăng nhanh trong những năm gần đây.

Đặc biệt, ngành năng lượng tái tạo được đánh giá là động lực lớn nhất hỗ trợ giá bạc trong dài hạn. Các dự án điện mặt trời, hệ thống lưu trữ điện và xe điện đều cần lượng bạc đáng kể trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, ngành công nghệ điện tử cũng tiếp tục duy trì nhu cầu cao với bạc nhờ đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội của kim loại này.

Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp bạc vẫn giữ được sức hấp dẫn bất chấp các đợt biến động ngắn hạn của thị trường tài chính.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Giới phân tích nhận định giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn do thị trường vẫn chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến đồng USD.

Nếu đồng USD tiếp tục hạ nhiệt và kỳ vọng FED giảm áp lực lãi suất gia tăng, bạc có thể xuất hiện thêm các nhịp phục hồi mới.

Trong nước, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục đi theo xu hướng thế giới. Nếu lực mua tích trữ quay trở lại mạnh hơn, thị trường bạc nội địa có thể ghi nhận thêm các phiên tăng giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng bởi thị trường bạc hiện vẫn biến động rất nhanh và chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý đầu cơ toàn cầu.