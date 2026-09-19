Giá bạc hôm nay 19/9 trong nước đồng loạt tăng

Giá bạc hôm nay 19/9 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực tại các thị trường giao dịch lớn trong nước. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 2,254 triệu đồng/lượng mua vào và 2,324 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 19/9: Bạc trong nước đồng loạt tăng, thế giới vượt 66 USD/ounce

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện phổ biến quanh mức 1,981 triệu đồng/lượng mua vào và 2,048 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch quanh mức 1,984 triệu đồng/lượng mua vào và 2,052 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang có sự phân hóa đáng kể giữa từng khu vực và đơn vị kinh doanh. Mức giá tại Phú Quý hiện cao hơn tương đối rõ so với giá bạc được khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM.

Diễn biến này cho thấy ngoài ảnh hưởng từ giá bạc thế giới, giá bạc trong nước còn phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí kinh doanh, thương hiệu và mức chênh lệch mua - bán của từng đơn vị.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá bạc thế giới hồi phục mạnh, thị trường trong nước cũng nhanh chóng phản ánh xu hướng tăng. Tuy nhiên, mức độ tăng không hoàn toàn giống nhau giữa các địa điểm giao dịch.

Với người mua bạc vật chất, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra cũng là yếu tố cần được quan tâm. Chênh lệch này có thể khiến kết quả đầu tư thực tế khác đáng kể so với mức tăng của giá bạc quốc tế.

Giá bạc hôm nay 19/9 trên thế giới có thời điểm vượt 66 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang có diễn biến đáng chú ý sau khi Fed quyết định tăng lãi suất. Theo dữ liệu được cập nhật trong ngày 18/9, giá bạc giao ngay có thời điểm vượt 66 USD/ounce. Đến 9h15 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam, giá bạc ở mức 65,87 USD/ounce, tăng 2,60 USD/ounce so với phiên trước.

Trước đó, trong phiên 17/9, giá bạc tăng khoảng 4,2% lên quanh 65,60 USD/ounce. Reuters cũng ghi nhận bạc tăng 2,3% trong phiên 18/9, lên khoảng 66,70 USD/ounce, trong bối cảnh nhóm kim loại quý đồng loạt phục hồi.

Động thái tăng của bạc khá đáng chú ý bởi diễn ra ngay sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Ngày 16/9, Fed quyết định đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương Mỹ kể từ tháng 7/2023.

Thông thường, lãi suất Mỹ tăng có thể tạo sức ép lên các kim loại quý như bạc, bởi tài sản không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn tương đối so với những tài sản hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao hơn. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng thường là những biến số quan trọng đối với giá bạc.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường lần này cho thấy phản ứng của bạc không đơn giản chỉ phụ thuộc vào quyết định tăng lãi suất.

Sau quyết định của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thời điểm điều chỉnh, tạo điều kiện cho nhóm kim loại quý phục hồi. Reuters cho biết giá vàng ngày 18/9 cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tuần, trong khi bạc tăng hơn 2%.

Bên cạnh đó, diễn biến của thị trường dầu cũng đang được giới đầu tư theo dõi sát. Giá dầu giảm trong phiên 18/9 sau những tín hiệu cho thấy Trung Quốc thúc đẩy Iran hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 104,87 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức 100,30 USD/thùng.

Giá dầu giảm có thể góp phần làm dịu một phần kỳ vọng lạm phát, qua đó tác động tới lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, mặt bằng giá dầu vẫn ở mức cao và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến triển vọng lạm phát khó đoán.

Lãi suất Mỹ tiếp tục là biến số quan trọng với giá bạc

Quyết định mới nhất của Fed cho thấy cuộc chiến chống lạm phát tại Mỹ chưa kết thúc. Trong tuyên bố ngày 16/9, Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ vẫn mở rộng với tốc độ vững, chi tiêu trong nước duy trì khả năng chống chịu, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Fed cho biết việc nâng lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Các dự báo mới của các quan chức Fed cũng cho thấy triển vọng lãi suất vẫn có sự phân hóa. Dữ liệu dự báo tháng 9 cho thấy các thành viên FOMC đưa ra những mức lãi suất khác nhau cho cuối năm, phản ánh sự không đồng nhất trong đánh giá về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, thị trường tài chính đang tiếp tục định giá khả năng Fed có thể tăng lãi suất thêm trong cuộc họp tháng 10. Reuters ngày 18/9 cho biết xác suất thị trường dành cho một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 10 vào khoảng 55%.

Đây vẫn là yếu tố có thể tạo sức ép đối với giá bạc trong thời gian tới. Nếu lãi suất tiếp tục tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không tạo ra thu nhập như bạc sẽ tăng lên. Đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cũng có thể khiến dòng tiền rời khỏi nhóm kim loại quý.

Thực tế, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 5% trong tuần này, mức cao đáng chú ý trong bối cảnh thị trường lo ngại lạm phát và chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt. Reuters cho biết lợi suất 10 năm đã vượt 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Tuy nhiên, bạc có một đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa được xem là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Vì vậy, bên cạnh các yếu tố tài chính như lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng có thể tác động đến giá bạc.

Điều này khiến thị trường bạc có thể phản ứng phức tạp hơn trước những thay đổi của kinh tế toàn cầu. Khi hoạt động công nghiệp, đầu tư công nghệ và nhu cầu sản xuất gia tăng, nhu cầu bạc có thể được hỗ trợ. Ngược lại, triển vọng tăng trưởng suy yếu có thể gây sức ép lên nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các tín hiệu mới từ Fed. Những yếu tố này có thể quyết định liệu bạc có duy trì được vùng giá cao hiện tại hay xuất hiện những nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 19/9 đang cho thấy sự phục hồi đáng chú ý cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Giá bạc trong nước đồng loạt tăng, trong khi bạc thế giới có thời điểm vượt 66 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng hiện vẫn đứng trước những lực cản đáng kể từ chính sách tiền tệ Mỹ, lợi suất trái phiếu cao và sức mạnh của đồng USD.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của bạc trong những phiên tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào cách thị trường cân bằng giữa hai nhóm yếu tố: một bên là nhu cầu trú ẩn và nhu cầu công nghiệp, bên còn lại là áp lực từ mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ.