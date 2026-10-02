Giá bạc hôm nay 2/10: Bạc chưa thể bứt phá dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt

Giá bạc hôm nay 2/10 trong nước đi ngang

Giá bạc hôm nay 2/10 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.142.000 đồng/lượng mua vào và 2.208.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 2/10: Bạc trong nước đi ngang, thị trường thế giới chịu sức ép từ USD và lợi suất

So với phiên trước, mặt bằng giá này không ghi nhận biến động đáng kể. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý hiện là 66.000 đồng/lượng, cho thấy nhà đầu tư cần tính toán khoảng cách giá khá rõ trước khi thực hiện giao dịch ngắn hạn.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay 2/10 được khảo sát ở mức 1.810.000 đồng/lượng mua vào và 1.878.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết ở mức 1.814.000 đồng/lượng mua vào và 1.881.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác. Khoảng cách này xuất phát từ sự khác biệt về sản phẩm, thương hiệu, quy cách bạc, chính sách kinh doanh và thời điểm cập nhật giá của từng đơn vị.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 2/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Hà Nội cũng được ghi nhận ở mức 2.142.000 đồng/lượng mua vào và 2.208.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 1/10.

Việc giá bạc trong nước đi ngang trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh bạc có thể đang thận trọng trong việc điều chỉnh bảng giá. Đối với người mua bạc vật chất, không chỉ diễn biến của bạc thế giới mà tỷ giá, chi phí gia công, nguồn cung và chênh lệch mua - bán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch trong nước.

Giá bạc hôm nay 2/10 trên thế giới quanh 60,84 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 2/10 được ghi nhận ở mức khoảng 60,84 USD/ounce. Dữ liệu Kitco tại thời điểm 16h30 ngày 1/10 theo giờ New York cho thấy giá bạc giao ngay ở mức 60,84 USD/ounce, tăng 0,55 USD, tương đương 0,91% trong ngày. Biên độ giao dịch được ghi nhận từ 59,84 đến 61,55 USD/ounce.

Quy đổi theo mức giá trên, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.587.000 đồng/ounce mua vào và 1.592.000 đồng/ounce bán ra, theo mức quy đổi được sử dụng trong bảng giá tham khảo.

Diễn biến của bạc trong phiên cho thấy thị trường vẫn khá nhạy cảm với các thông tin kinh tế Mỹ. Sau khi số liệu lạm phát được công bố thấp hơn dự báo, bạc có thời điểm nhận được lực mua hỗ trợ. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì ổn định khi thị trường tiếp tục phải cân nhắc giữa tín hiệu lạm phát giảm và sức ép từ lợi suất trái phiếu cũng như đồng USD.

Đây là điểm đáng chú ý đối với giá bạc hôm nay 2/10. Bạc vừa là kim loại quý, vừa có đặc điểm của một loại hàng hóa công nghiệp nên thường phản ứng với nhiều nhóm yếu tố cùng lúc. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, kim loại quý thường được hỗ trợ do chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi có thể giảm. Ngược lại, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo sức ép lên giá bạc.

Kitco ghi nhận giá bạc giao ngay ở mức 60,84 USD/ounce vào cuối phiên 1/10 theo giờ New York, cho thấy kim loại này vẫn duy trì trên mốc 60 USD/ounce.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhưng chưa đủ để giải tỏa sức ép lên bạc

Một trong những yếu tố quan trọng tác động tới thị trường bạc trong những phiên gần đây là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), chỉ số PCE trong tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, PCE lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng và 3,0% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mức tăng 3,0% của PCE lõi thấp hơn mức 3,3% được thị trường kỳ vọng trước đó theo những thông tin được đưa ra sau khi báo cáo công bố. PCE toàn phần cũng thấp hơn mức 3,7% của tháng 7 nếu xét theo số liệu được nêu trong các bản tin thị trường trước đó.

Số liệu này tạo ra một tín hiệu đáng chú ý đối với chính sách tiền tệ Mỹ: áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm giảm một phần sức ép đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Reuters đưa tin dữ liệu PCE tháng 8 thấp hơn dự kiến đã khiến kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed và các nhà giao dịch vẫn tiếp tục tính đến khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Điều này lý giải vì sao phản ứng của thị trường kim loại quý không hoàn toàn đồng nhất với thông tin lạm phát. Một mặt, PCE thấp hơn dự kiến có thể hỗ trợ kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn. Mặt khác, các dữ liệu kinh tế khác và diễn biến giá năng lượng vẫn có thể khiến thị trường duy trì sự thận trọng.

Theo BEA, chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ trong tháng 8 tăng tới 0,9%, trong khi thu nhập cá nhân tăng 0,2%. Thu nhập khả dụng tăng 0,3%, còn tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở mức 4,1%.

Những con số này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức tiêu dùng tương đối mạnh. Vì vậy, một báo cáo lạm phát thấp hơn dự báo chưa đồng nghĩa áp lực lạm phát đã biến mất hoàn toàn.

Bên cạnh đó, diễn biến đồng USD và thị trường trái phiếu tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với giá bạc hôm nay 2/10. Reuters cho biết ngày 1/10, đồng USD tăng lên mức cao nhất 17 tháng so với euro, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2002. Đồng USD tăng và lợi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các kim loại quý.

Thị trường vì thế đang đứng trước hai lực tác động trái chiều. Tín hiệu PCE mềm hơn dự kiến có thể hỗ trợ bạc thông qua kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt, trong khi USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao lại tạo sức ép lên kim loại quý.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc hôm nay 2/10 có thể tiếp tục phụ thuộc vào cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất Mỹ. Các dữ liệu về việc làm, lạm phát và hoạt động kinh tế trong những tuần tới sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Với thị trường trong nước, giá bạc đang được duy trì tương đối ổn định. Tuy nhiên, do bạc thế giới vẫn chịu tác động mạnh từ USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất, giá bạc trong nước có thể tiếp tục xuất hiện những phiên tăng giảm đan xen.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng giá bạc vật chất trong nước không hoàn toàn vận động theo giá bạc quốc tế từng thời điểm. Chênh lệch mua - bán, thương hiệu, quy cách sản phẩm và tỷ giá đều có thể khiến mức biến động trong nước khác với thị trường thế giới.