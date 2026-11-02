Giá bạc hôm nay 2/11 trong nước: Phú Quý niêm yết cao hơn mặt bằng chung

Thị trường bạc trong nước ngày 2/11 ghi nhận sự phân hóa về giá giữa các đơn vị kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục cao hơn mức khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác, cho thấy nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn nơi mua bán.

Giá bạc hôm nay 2/11: Bạc thế giới giảm gần 12 USD/ounce trong một tháng, giá trong nước phân hóa

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc ở Hà Nội được niêm yết ở mức 1.606.000 đồng/lượng mua vào và 1.656.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc phổ biến ở mức 1.501.000 đồng/lượng mua vào và 1.568.000 đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, kim loại quý này được giao dịch quanh mức 1.505.000 đồng/lượng mua vào và 1.572.000 đồng/lượng bán ra.

So sánh các mức giá cho thấy, giá bạc bán ra tại Phú Quý cao hơn 88.000 đồng/lượng so với mức khảo sát tại các địa điểm khác ở Hà Nội và cao hơn 84.000 đồng/lượng so với mặt bằng tại TP.HCM. Đối với chiều mua vào, mức niêm yết của Phú Quý cao hơn lần lượt 105.000 đồng/lượng và 101.000 đồng/lượng.

Sự chênh lệch này cho thấy giá bạc trên thị trường trong nước không hoàn toàn đồng nhất giữa các đơn vị kinh doanh. Giá niêm yết có thể chịu ảnh hưởng từ nguồn cung, chi phí kinh doanh, loại sản phẩm, chính sách định giá và điều kiện giao dịch của từng doanh nghiệp.

Vì vậy, người mua không nên chỉ căn cứ vào một bảng giá để quyết định giao dịch. Việc đối chiếu giá mua vào, giá bán ra và các điều kiện thu mua lại sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá sát hơn chi phí thực tế.

Một yếu tố khác cần chú ý là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, chênh lệch hai chiều là 50.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch tại các điểm khảo sát khác ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 67.000 đồng/lượng và 67.000 đồng/lượng.

Khoảng cách mua – bán phản ánh một phần chi phí giao dịch mà người mua phải tính đến. Nếu mua bạc rồi bán lại trong thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể chịu lỗ ngay cả khi giá thị trường chưa biến động nhiều theo hướng bất lợi, bởi giá bán lại thường được tính theo mức mua vào của đơn vị kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều bất ổn, việc cân nhắc biên độ chênh lệch mua – bán càng có ý nghĩa. Nhà đầu tư nên xác định rõ mục tiêu nắm giữ, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro trước khi xuống tiền.

Giá bạc hôm nay 2/11 trên thế giới xuống 48,94 USD/ounce, áp lực bán gia tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện được niêm yết quanh mức 48,94 USD/ounce, giảm 11,90 USD/ounce so với một tháng trước. Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh đáng kể đối với kim loại quý trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Trong tuần qua, thị trường kim loại quý chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen, nổi bật là đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ và nguy cơ lạm phát quay trở lại khi giá năng lượng tăng.

Áp lực bán gia tăng sau khi các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt giảm điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng đáng kể trước kết quả kinh doanh không như kỳ vọng của một số doanh nghiệp, đồng thời xuất hiện những hoài nghi về khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo thành hiệu quả kinh tế thực tế.

Những diễn biến này khiến tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường tài chính. Khi triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp trở nên khó đoán định, nhà đầu tư có xu hướng điều chỉnh danh mục, thu hẹp các vị thế rủi ro hoặc bán bớt tài sản để tăng khả năng ứng phó với biến động.

Trong bối cảnh đó, bạc chịu sức ép không chỉ vì vai trò là một tài sản đầu tư mà còn bởi mối liên hệ mật thiết với hoạt động sản xuất công nghiệp.

Khác với vàng, bạc có tỷ trọng nhu cầu công nghiệp đáng kể, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, thiết bị điện, năng lượng mặt trời và các ứng dụng công nghệ. Do đó, triển vọng tiêu thụ bạc có thể chịu ảnh hưởng khi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu hoặc doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Nếu thị trường lo ngại hoạt động kinh tế chậm lại, nhu cầu nguyên liệu công nghiệp có thể bị đánh giá thấp hơn, qua đó tạo thêm áp lực lên giá bạc. Ngược lại, khi triển vọng sản xuất và đầu tư công nghiệp cải thiện, nhu cầu sử dụng bạc có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, không phải mọi đợt giảm của bạc đều xuất phát từ nhu cầu công nghiệp. Trong ngắn hạn, biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất và hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính cũng có thể khiến giá kim loại này thay đổi mạnh.

Mức giảm 11,90 USD/ounce trong một tháng vì vậy cần được nhìn nhận trong tổng thể các yếu tố kinh tế và tài chính, thay vì chỉ quy về một nguyên nhân riêng lẻ. Với đặc tính biến động tương đối mạnh, bạc có thể phản ứng nhanh trước những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá năng lượng làm gia tăng sức ép lên thị trường bạc

Bên cạnh diễn biến trên thị trường chứng khoán, chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá bạc hôm nay 2/11 và triển vọng kim loại quý trong thời gian tới.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy chỉ số chi phí việc làm trong quý III tăng 0,8%, thấp hơn mức tăng 0,9% của quý trước. Đây là dấu hiệu cho thấy tốc độ gia tăng chi phí lao động có phần chậm lại, song chưa đủ để khẳng định áp lực lạm phát đã được kiểm soát hoàn toàn.

Trong bối cảnh các chỉ báo kinh tế chưa phát đi tín hiệu đồng nhất, giới đầu tư vẫn phải cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp ngày 28/10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,75–4%/năm. Quyết định này cho thấy cơ quan điều hành tiền tệ Mỹ chưa vội điều chỉnh chính sách trong bối cảnh triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế còn nhiều yếu tố khó lường.

Đối với thị trường bạc, lãi suất là biến số có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư. Bạc không mang lại khoản thu nhập định kỳ như tiền gửi hay trái phiếu. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý có thể tăng lên, khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời khác.

Ngoài ra, kỳ vọng về đường đi của lãi suất cũng có thể ảnh hưởng đến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Nếu đồng USD mạnh lên, bạc được định giá bằng USD có thể trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có khả năng gây sức ép lên nhu cầu đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu, nhu cầu vật chất và các yếu tố cung – cầu riêng của thị trường bạc. Việc Fed giữ nguyên lãi suất không đồng nghĩa giá bạc chắc chắn giảm, cũng như khả năng nới lỏng tiền tệ không bảo đảm kim loại quý lập tức tăng giá.

Một yếu tố khác cần theo dõi là diễn biến giá năng lượng. Khi dầu mỏ và các mặt hàng năng lượng tăng giá, chi phí vận tải, sản xuất và nhiều hoạt động kinh tế có thể gia tăng. Nếu áp lực này kéo dài và lan rộng sang giá hàng hóa, nguy cơ lạm phát dai dẳng có thể khiến các ngân hàng trung ương trì hoãn kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đây là diễn biến không thuận lợi đối với bạc trong trường hợp thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Dù vậy, giá năng lượng tăng cũng có thể tác động đến triển vọng đầu tư vào một số lĩnh vực liên quan đến chuyển dịch năng lượng, trong đó có điện mặt trời, một ngành sử dụng bạc làm nguyên liệu. Tác động ròng vì thế phụ thuộc vào việc chi phí đầu vào, nhu cầu đầu tư và triển vọng tăng trưởng công nghiệp thay đổi theo hướng nào.

Trong thời gian tới, thị trường bạc nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với các thông tin về lạm phát, thị trường lao động Mỹ, định hướng chính sách của Fed và biến động trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời các yếu tố này để đánh giá xu hướng, thay vì chỉ dựa vào biến động giá trong một phiên giao dịch.

Với thị trường trong nước, mức chênh lệch đáng kể giữa giá mua vào và bán ra tại các đơn vị kinh doanh cũng là yếu tố cần được tính toán. Ngay cả khi giá bạc thế giới phục hồi, lợi nhuận thực tế của người mua vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi mức chênh lệch giá trong nước, tỷ giá và chi phí giao dịch.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 2/11 đang chịu sức ép từ nhiều phía, từ tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính đến triển vọng lãi suất và nguy cơ lạm phát kéo dài. Trong bối cảnh xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên thận trọng với các quyết định mua đuổi khi giá biến động mạnh, đồng thời cân nhắc khả năng chịu rủi ro trước khi lựa chọn thời điểm giao dịch.