Giá bạc hôm nay 2/11 ở trong nước ổn định, Phú Quý giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 2/11: Thị trường đang trong giai đoạn "nín thở"

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc sáng nay tiếp tục giữ mức ổn định trong phiên giao dịch trực tuyến, niêm yết ở mức 1.599.000 – 1.629.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra). Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh khi giá bạc đi ngang ở cả hai chiều, hiện dao động quanh 1.600.000 – 1.631.000 đồng/lượng.

Riêng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc sáng nay (2/11) quay đầu giảm 8.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở 1.864.000 – 1.922.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức điều chỉnh này cho thấy sức mua trong nước đang chậm lại khi giới đầu tư vẫn quan sát diễn biến giá bạc quốc tế, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường thế giới trước khi gia tăng vị thế.

Giá bạc hôm nay 2/11 trê thế giới chững lại quanh vùng 48,87 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, vào lúc 07:17 sáng ngày 2/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ghi nhận ở mức 48,87 USD/ounce, giảm nhẹ 0,01 USD/ounce so với phiên liền trước. Trước đó, kim loại quý này đã giao dịch quanh ngưỡng 48,88 USD/ounce.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương 1.281.000 – 1.286.000 đồng/ounce, vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá trong nước.

Các chuyên gia nhận định, sự chững lại của giá bạc trong phiên cuối tuần cho thấy lực mua đang suy yếu, đặc biệt khi giá không thể vượt qua vùng kháng cự mạnh 50 USD/ounce.

Theo ông James Hyerczyk – chuyên gia phân tích của FX Empire, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn sau giai đoạn hồi phục từ vùng đáy 45,55 USD/ounce trong tuần qua. Ông cho rằng đà phục hồi này chủ yếu mang tính kỹ thuật, phản ánh hoạt động mua bù vị thế ngắn hạn hơn là sự đảo chiều xu hướng thật sự.

Vùng kháng cự 50 – 51 USD/ounce: “Cửa ải” khó vượt của bạc

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vùng 50,02 – 51,07 USD/ounce được xem là mốc kháng cự then chốt, nơi lực bán vẫn duy trì rất mạnh. Theo ông Hyerczyk, nếu bạc không thể bứt phá qua khu vực này, xu hướng giảm ngắn hạn sẽ tiếp tục chi phối thị trường, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD đang có dấu hiệu phục hồi trở lại sau chuỗi phiên suy yếu.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của bạc vẫn nghiêng nhẹ về phía tăng, nhờ mốc 45,43 USD/ounce đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, lực cầu quanh ngưỡng này đã suy yếu rõ rệt, khiến thị trường trở nên dễ biến động và khó dự báo hơn.

“Thị trường bạc hiện đang ở thế giằng co mạnh mẽ – mỗi nhịp tăng đều nhanh chóng bị bán ra để chốt lời, trong khi những nhịp giảm lại thu hút lực mua bắt đáy. Sự xung đột giữa các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn khiến giá dao động thất thường, chưa hình thành xu hướng rõ ràng,” ông Hyerczyk nhận định.

Thị trường trong giai đoạn “nín thở”, rủi ro tăng cao nếu phá vỡ biên độ giá

Theo phân tích của các chuyên gia, thị trường bạc đang ở giai đoạn “nín thở” khi cả phe mua lẫn phe bán đều chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng. Ông Hyerczyk nhấn mạnh, chỉ khi giá vượt qua ngưỡng 51,07 USD/ounce hoặc rơi xuống dưới 45,43 USD/ounce, xu hướng mới mới được xác lập rõ ràng.

Trong khi đó, giới đầu tư vẫn thận trọng quan sát các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm diễn biến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tình hình lạm phát và xu hướng tiêu thụ kim loại quý tại châu Á – đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.

Phe bán hiện chiếm ưu thế tương đối, tận dụng các đợt hồi giá ngắn để tăng cường vị thế bán khống, trong khi phe mua tạm thời giữ thế phòng thủ quanh vùng hỗ trợ thấp. Sự giằng co này khiến thị trường bạc dao động trong biên độ hẹp, song rủi ro điều chỉnh mạnh có thể gia tăng nếu xuất hiện các cú sốc từ dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần tới.

Yếu tố toàn cầu ảnh hưởng đến giá bạc: USD, lãi suất và nhu cầu công nghiệp

Ngoài yếu tố kỹ thuật, giá bạc thế giới còn đang chịu tác động từ biến động tỷ giá USD và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Việc đồng USD tăng nhẹ trong phiên gần đây khiến bạc và các kim loại quý khác trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Bên cạnh đó, bạc không chỉ được xem là kim loại quý mà còn là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất chip bán dẫn. Do đó, sự chững lại của hoạt động công nghiệp toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc, đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ bạc vật chất.

Giới phân tích dự báo, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ và Trung Quốc tiếp tục kém tích cực, giá bạc có thể duy trì xu hướng dao động quanh vùng 48 – 49 USD/ounce trong ngắn hạn trước khi có động lực rõ ràng hơn.



Tổng hợp các tín hiệu từ thị trường, có thể thấy giá bạc hôm nay 2/11 đang bước vào giai đoạn tích lũy, với biên độ dao động hẹp và tâm lý nhà đầu tư thiên về phòng thủ. Mức giá hiện tại 48,87 USD/ounce trên thế giới và khoảng 1,6 triệu đồng/lượng trong nước được xem là mốc cân bằng tạm thời của thị trường.

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu chưa ổn định và Fed vẫn duy trì chính sách thận trọng, bạc có thể tiếp tục dao động quanh vùng giá hiện nay trước khi xác lập xu hướng mới trong tuần tới.

Giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin vĩ mô và diễn biến đồng USD, bởi đây là những yếu tố có thể gây biến động mạnh cho thị trường kim loại quý nói chung và bạc nói riêng trong ngắn hạn.