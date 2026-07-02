Giá bạc hôm nay 2/7 trong nước biến động trái chiều

Theo ghi nhận, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7, thị trường bạc trong nước xuất hiện diễn biến không đồng nhất giữa các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 2/7: Bạc thế giới phục hồi mạnh, thị trường trong nước diễn biến trái chiều

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,214 - 2,283 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Sacombank - SBJ điều chỉnh xuống còn 59,04 - 60,88 triệu đồng/kg (mua - bán), thấp hơn 80.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với mức giá mở cửa.

Trái ngược với diễn biến trên, Công ty CP Kim loại quý Ancarat lại có phiên điều chỉnh tăng rất mạnh.

Cụ thể, giá bạc miếng được doanh nghiệp này nâng lên 2,290 - 2,361 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 92.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 95.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu phiên.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi 1kg tại Ancarat tăng mạnh lên 61,067 - 62,96 triệu đồng/kg (mua - bán). So với đầu phiên, mức giá mua vào tăng tới 2,327 triệu đồng/kg, trong khi giá bán ra tăng hơn 2,53 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá bạc sau nhiều phiên biến động.

Theo đó, bạc miếng được niêm yết ở mức 2,232 - 2,301 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi 1kg được giao dịch ở 59,52 - 61,36 triệu đồng/kg.

So với đầu phiên, giá bạc miếng của Phú Quý tăng từ 43.000 - 44.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tăng khoảng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và hơn 1,17 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang chịu tác động từ sự biến động mạnh của giá bạc thế giới cũng như chính sách điều chỉnh giá riêng của từng đơn vị kinh doanh.

Giá bạc hôm nay 2/7 trên thế giới phục hồi sau chuỗi ngày giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 2/7 ghi nhận tín hiệu tích cực sau nhiều phiên liên tiếp chịu áp lực bán.

Tại thời điểm 21 giờ 12 phút ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 60,49 USD/ounce, tăng 1,9 USD/ounce so với phiên trước.

Đây được xem là phiên phục hồi đáng chú ý khi bạc vừa trải qua giai đoạn giảm mạnh, rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 7 tháng.

Theo giới phân tích, tâm lý nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi hai sự kiện quan trọng có khả năng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Thứ nhất là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trong ngày 1/7.

Thứ hai là báo cáo việc làm của Mỹ được công bố vào sáng 2/7 (giờ địa phương), ngay trước kỳ nghỉ lễ của thị trường Mỹ.

Các dữ liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực, khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao sẽ lớn hơn. Điều này thường gây áp lực lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc, bởi lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi.

Ngược lại, nếu các số liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng đang chậm lại hoặc thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất có thể quay trở lại. Khi đó, bạc cùng các kim loại quý nhiều khả năng sẽ nhận được lực hỗ trợ đáng kể.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục tác động đến giá bạc

Ngoài chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị cũng tiếp tục là nhân tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thị trường đang theo dõi khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng hai nước sẽ tiến hành đối thoại tại Doha trong tuần này và khẳng định những thông tin trên không có cơ sở.

Những diễn biến liên quan đến căng thẳng địa chính trị luôn có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu, từ đó tác động tới nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn như bạc và vàng.

Giá bạc vẫn ở vùng thấp nhất nhiều tháng

Mặc dù phục hồi trong phiên gần nhất, nhưng theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc hiện vẫn đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Tính chung trong tháng 6 cũng như quý II/2026, giá bạc đã giảm hơn 20%, đánh dấu một trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh nhất của thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây.

Đợt giảm sâu này diễn ra sau khi bạc từng lập đỉnh 121,67 USD/ounce vào ngày 29/1/2026 trước khi chịu áp lực chốt lời mạnh cùng những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Chuyên gia nhận định gì về xu hướng giá bạc?

Theo phân tích của FX Empire, vùng 57 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt quan trọng.

Nếu giá bạc giữ vững trên vùng này, thị trường có thể hình thành nền giá mới và từng bước phục hồi trong các tháng tới.

Ngược lại, nếu mốc hỗ trợ 57 USD/ounce bị phá vỡ, giá bạc có khả năng tiếp tục giảm sâu về khu vực 50 USD/ounce.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng sau khi điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh lịch sử, mặt bằng giá hiện tại đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Thay vì bán tháo, không ít nhà đầu tư đang lựa chọn chiến lược tích lũy từng phần với kỳ vọng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ giúp nhóm kim loại quý lấy lại đà tăng.

Dự báo giá bạc trong thời gian tới

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc hôm nay 2/7 và các phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm cũng như định hướng chính sách của Fed.

Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh, đồng USD nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ, tạo áp lực lên giá bạc.

Trong trường hợp dữ liệu kinh tế kém khả quan hơn dự báo, kỳ vọng giảm lãi suất sẽ tăng lên, qua đó tạo động lực để bạc phục hồi sau giai đoạn giảm sâu.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc được dự báo vẫn sẽ biến động theo xu hướng quốc tế nhưng biên độ điều chỉnh có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp do chính sách giá và nguồn cung của từng đơn vị.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách của Fed cũng như các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra quyết định giao dịch, đặc biệt khi giá bạc vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm sau đợt điều chỉnh mạnh kéo dài suốt quý II/2026.