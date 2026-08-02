Các chuyên gia nhận định, bạc vẫn còn cơ hội phục hồi trong dài hạn nhưng ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu tác động từ chính sách lãi suất cao của Mỹ và tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Giá bạc hôm nay 2/8 tại thị trường trong nước

Khảo sát sáng ngày 2/8 cho thấy giá bạc tại các doanh nghiệp và hệ thống kinh doanh kim loại quý trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ theo diễn biến của thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.201.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 2/8: Bạc trong nước giảm nhẹ, thế giới lùi về 57,41 USD/ounce

Trong khi đó, khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.886.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.920.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc giao dịch ở mức 1.888.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.933.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch nhẹ so với khu vực Hà Nội.

Diễn biến trên cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng điều chỉnh của giá bạc thế giới. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn nhờ nhu cầu giao dịch trong nước vẫn duy trì ở mức ổn định.

Giá bạc hôm nay 2/8 trên thế giới giảm xuống 57,41 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 57,41 USD/ounce, tương đương khoảng 1.516.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.522.000 đồng/ounce (bán ra).

Đây là phiên giao dịch tiếp tục chứng kiến áp lực điều chỉnh sau khi bạc không thể duy trì trên ngưỡng tâm lý quan trọng 60 USD/ounce. Trong nhiều phiên gần đây, kim loại quý này liên tục dao động dưới vùng kháng cự mạnh, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và lực bán.

Giới phân tích cho rằng, việc chưa thể chinh phục lại mốc 60 USD/ounce khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn. Nhà đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu kinh tế mới, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ trước khi đưa ra các quyết định giao dịch quy mô lớn.

Ngoài ra, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối sau các tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Chuyên gia: Giá bạc vẫn còn cơ hội phục hồi

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, mặc dù giá bạc đang suy yếu nhưng áp lực bán hiện chưa đủ lớn để khiến thị trường bước vào một xu hướng giảm sâu.

Ông nhận định rằng triển vọng phục hồi của bạc vẫn được duy trì, song tốc độ tăng giá đang bị cản trở đáng kể bởi môi trường lãi suất cao tại Mỹ.

Theo vị chuyên gia này, khi lãi suất duy trì ở mức cao, các tài sản không tạo ra lợi suất như bạc sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn so với trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác. Đây là nguyên nhân khiến giá bạc liên tục gặp khó khăn trong việc bứt phá suốt thời gian qua.

Dù vậy, Christopher Lewis cho rằng xu hướng giảm hiện nay chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, thay vì phản ánh sự thay đổi trong các yếu tố nền tảng của thị trường bạc.

Địa chính trị vẫn là yếu tố khiến thị trường thận trọng

Ngoài yếu tố lãi suất, diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là biến số quan trọng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Theo giới phân tích, những bất ổn tại khu vực này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tác động của yếu tố địa chính trị mới chỉ khiến thị trường trở nên thận trọng hơn, chứ chưa đủ mạnh để tạo ra một làn sóng mua mới đối với bạc.

Điều này lý giải vì sao giá bạc vẫn dao động trong vùng hẹp và chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Các chuyên gia cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, khi nhà đầu tư đồng thời theo dõi diễn biến lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như những biến động địa chính trị.

Mốc 50 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Christopher Lewis đánh giá khu vực 50 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ rất quan trọng đối với giá bạc.

Theo ông, đây là ngưỡng từng nhiều lần giúp thị trường bật tăng trong quá khứ. Nếu giá bạc tiếp tục điều chỉnh về vùng này, phản ứng của lực mua sẽ quyết định khả năng duy trì xu hướng tăng trong trung hạn.

Ngược lại, nếu lực cầu xuất hiện mạnh tại khu vực hỗ trợ này, giá bạc hoàn toàn có thể hình thành nền tích lũy mới trước khi quay trở lại xu hướng tăng.

Trong trường hợp giá vượt thành công vùng kháng cự 60 USD/ounce trong thời gian tới, triển vọng tăng giá sẽ được cải thiện đáng kể khi tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường.

Dự báo giá bạc: Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro

Theo các chuyên gia, thị trường bạc trong ngắn hạn nhiều khả năng vẫn tiếp tục dao động mạnh khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đang đan xen.

Christopher Lewis khuyến nghị nhà đầu tư cần kiểm soát quy mô giao dịch, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro trong bối cảnh biến động giá vẫn ở mức lớn.

Về dài hạn, ông vẫn đánh giá tích cực đối với bạc nhờ nhu cầu sử dụng trong các ngành công nghiệp, năng lượng tái tạo, sản xuất pin, điện tử và công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện mạnh, tạo nền tảng hỗ trợ cho giá trong những năm tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ các thông tin kinh tế vĩ mô, đặc biệt là định hướng chính sách tiền tệ của Fed cũng như diễn biến của đồng USD. Cho đến khi xuất hiện các tín hiệu rõ ràng hơn, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng tích lũy hiện nay trước khi xác lập xu hướng mới.