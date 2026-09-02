Giá bạc hôm nay 2/9 trong nước

Sáng 2/9, giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng giảm so với những phiên trước, trong bối cảnh giá bạc thế giới đang chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2.212.000 đồng/lượng mua vào và 2.280.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 2/9: Bạc trong nước giảm mạnh, thế giới chịu sức ép từ Fed

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.933.000 đồng/lượng mua vào và 2.000.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết ở mức 1.937.000 đồng/lượng mua vào và 2.004.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước đang có sự chênh lệch đáng kể giữa Phú Quý và các địa điểm giao dịch khác. Đây là yếu tố mà nhà đầu tư cần lưu ý khi tham khảo giá bạc, bởi giá niêm yết có thể khác nhau tùy doanh nghiệp, sản phẩm bạc, khu vực và thời điểm giao dịch.



Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 2/9 được ghi nhận ở mức khoảng 66,53 USD/ounce.

Theo mức quy đổi được cung cấp, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.689.000 đồng/ounce mua vào và 1.694.000 đồng/ounce bán ra.

Giá bạc hôm nay 2/9 trên thế giới chịu sức ép lớn sau tín hiệu cứng rắn từ Fed

Diễn biến đáng chú ý nhất trên thị trường bạc quốc tế hiện nay đến từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole ngày 28/8, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông cho rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và tiến trình giảm lạm phát trong hai năm qua còn khiêm tốn. Theo bài phát biểu chính thức của Fed, chỉ số PCE - thước đo lạm phát được ngân hàng trung ương Mỹ ưu tiên theo dõi - tăng 3,7% trong 12 tháng tính đến tháng 6, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

Đáng chú ý, ông Warsh đưa ra thông điệp rằng nếu Fed chưa thể chắc chắn lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh thì ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn "việc phải làm". Điều này khiến thị trường gia tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Phản ứng của thị trường diễn ra khá nhanh. Theo Reuters, sau phát biểu của ông Warsh, giới đầu tư nâng mạnh kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Đến ngày 1/9, xác suất thị trường đặt cược vào một đợt tăng lãi suất tháng 9 đã lên khoảng 66%.

Đối với bạc, đây là thông tin không thuận lợi.

Bạc không tạo ra dòng tiền hay lợi suất như trái phiếu hoặc các tài sản sinh lãi. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và thị trường kỳ vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên thường tạo thêm áp lực đối với giá các loại hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh. Khi USD tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể làm giảm nhu cầu đầu tư trong ngắn hạn.

Kitco cho biết sau bài phát biểu của ông Warsh, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh, đồng USD đi lên và xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 tăng từ khoảng 35,9% lên 57,5%. Giá bạc cũng mất các vùng hỗ trợ quan trọng quanh 70 USD và 69 USD/ounce trước khi ổn định trở lại quanh vùng 66 USD/ounce.

Lực bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, lực bắt đáy đã xuất hiện khi giá bạc lùi về vùng 65,67 USD/ounce. Hoạt động mua vào tại vùng giá thấp giúp bạc thu hẹp phần nào mức giảm và tránh tình trạng bán tháo mạnh hơn.

Tuy nhiên, ông Hyerczyk cho rằng dòng tiền mua vào hiện chưa đủ mạnh để tạo ra động lực cho một chu kỳ tăng giá mới. Thay vào đó, lực mua chủ yếu đóng vai trò giúp thị trường tạm thời ổn định sau cú giảm mạnh.

Phân tích của ông Hyerczyk cũng chỉ ra rằng bạc đang chịu tác động kép. Bên cạnh yếu tố lãi suất và đồng USD, thị trường còn phải đối mặt với những lo ngại liên quan đến nhu cầu công nghiệp. Bạc không chỉ là kim loại quý được sử dụng trong đầu tư mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất.

Theo dữ liệu được FXEmpire dẫn lại từ phân tích của James Hyerczyk, bạc đã giảm hơn 4% trong phiên chịu tác động từ tín hiệu cứng rắn của Fed. Mức giảm mạnh hơn vàng cho thấy yếu tố nhu cầu công nghiệp cũng đang góp phần gia tăng áp lực lên kim loại này.

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa bạc và vàng. Trong khi vàng chủ yếu được xem là tài sản trú ẩn và công cụ phòng ngừa rủi ro, bạc đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể từ chu kỳ sản xuất và nhu cầu công nghiệp.

Thị trường dầu mỏ trở thành biến số mới đối với giá bạc

Không chỉ theo dõi Fed và đồng USD, giới đầu tư bạc hiện cũng đặc biệt quan tâm đến thị trường năng lượng.

Ngày 1/9, giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. Reuters cho biết giá dầu tăng hơn 4%, qua đó làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát trên toàn cầu. Diễn biến này kéo theo lợi suất trái phiếu tăng và hỗ trợ đồng USD.

Giá dầu tăng có thể tác động đến bạc theo một cơ chế khá phức tạp.

Ở chiều tiêu cực, dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát. Nếu lạm phát dai dẳng, Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn hoặc thậm chí tăng lãi suất. Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc.

Mặt khác, nếu giá năng lượng tăng quá mạnh và gây ra những cú sốc đối với tăng trưởng kinh tế, nhu cầu công nghiệp có thể chịu ảnh hưởng. Khi đó, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực do đặc tính là kim loại vừa mang tính đầu tư vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất.

Reuters ngày 1/9 ghi nhận giá bạc giảm khoảng 2,9% trong phiên, trong khi vàng giảm hơn 2% khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD cùng tăng.

Trước đó, ngày 31/8, bạc cũng giảm 0,2%, xuống khoảng 66,24 USD/ounce. Thị trường khi đó tiếp tục phản ứng với những tín hiệu cứng rắn từ Fed và diễn biến tăng của giá dầu trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Giá bạc hôm nay 2/9: Nhà đầu tư cần theo dõi những gì?

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc hôm nay 2/9 nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào ba biến số chính gồm chính sách của Fed, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy lạm phát cao, trong khi thị trường lao động vẫn đủ mạnh, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể tiếp tục duy trì. Khi đó, bạc sẽ khó tạo ra một nhịp tăng bền vững.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới cho thấy lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến hoặc thị trường lao động suy yếu đáng kể, kỳ vọng tăng lãi suất có thể giảm. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ bạc thông qua việc làm giảm lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát diễn biến giá dầu và căng thẳng địa chính trị. Giá năng lượng tăng mạnh có thể vừa tạo ra nhu cầu phòng ngừa lạm phát, vừa khiến thị trường lo ngại về khả năng Fed duy trì lãi suất cao.

Ở thời điểm hiện tại, việc bạc lùi về vùng 66 USD/ounce cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó. Tháng 8, bạc từng vượt mốc 70 USD/ounce nhưng sau đó chịu áp lực bán mạnh khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ thay đổi. Một số dữ liệu thị trường cho thấy bạc vẫn kết thúc tháng 8 với mức tăng đáng kể so với đầu tháng, cho thấy xu hướng trung hạn chưa hoàn toàn bị phá vỡ.

Vì vậy, diễn biến giảm hiện tại chưa đủ để khẳng định thị trường bạc bước vào một chu kỳ giảm dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, áp lực từ lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu vẫn là những yếu tố mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.

Giá bạc hôm nay 2/9 vì thế đang đứng trước bài toán cân bằng giữa lực bắt đáy ở vùng giá thấp và áp lực bán xuất phát từ chính sách tiền tệ Mỹ. Nếu lực mua đủ mạnh để giúp bạc lấy lại các vùng kháng cự quan trọng, thị trường có thể hình thành nhịp hồi phục. Ngược lại, nếu bạc tiếp tục mất các vùng hỗ trợ quanh 65-66 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể còn kéo dài.