Giá bạc hôm nay 20/6 ghi nhận diễn biến giảm nhiệt trên cả thị trường trong nước và quốc tế sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Trong khi giá bạc thế giới mất hơn 4 USD/ounce chỉ sau một phiên giao dịch, thị trường trong nước cũng có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư thận trọng trước các biến động mới.

Giá bạc hôm nay 20/6: Lao dốc mạnh theo thế giới, chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh sâu

Giá bạc hôm nay 20/6 trong nước ổn định nhưng đà tăng đã chững lại

Khảo sát thị trường sáng 20/6 cho thấy giá bạc trong nước vẫn duy trì ở vùng cao so với đầu năm, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể dưới tác động từ xu hướng điều chỉnh của thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,443 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,519 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với bạc 99,9%, giá giao dịch tại Hà Nội phổ biến ở mức 2,082 triệu đồng/lượng mua vào và 2,116 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó tại TP.HCM, giá bạc nhỉnh hơn nhẹ, dao động quanh mức 2,084 triệu đồng/lượng mua vào và 2,129 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở dòng bạc 99,99%, giá niêm yết tại Hà Nội hiện dao động từ 2,090 triệu đồng/lượng đến 2,124 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM, mức giá tương ứng là từ 2,091 triệu đồng/lượng đến 2,125 triệu đồng/lượng.

So với giai đoạn tăng mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước đang bước vào trạng thái cân bằng hơn. Nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm thời đứng ngoài quan sát khi giá bạc liên tục xuất hiện các phiên biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia cho rằng đây là diễn biến bình thường sau chuỗi tăng kéo dài. Khi giá đã lên mức cao, hoạt động chốt lời thường xuất hiện mạnh hơn, khiến thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy.

Giá bạc hôm nay 20/6 trên thế giới giảm mạnh hơn 4 USD/ounce

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường kim loại quý hôm nay là đà giảm sâu của giá bạc thế giới.

Theo ghi nhận, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đã giảm xuống còn 65,05 USD/ounce, mất tới 4,46 USD/ounce so với phiên trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 2,058 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,064 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đây được xem là một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu tháng 6, chấm dứt chuỗi tăng nóng liên tục của kim loại quý này.

Trước đó, bạc đã có nhiều phiên tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn, cùng với nhu cầu đầu tư trú ẩn và nhu cầu sử dụng trong công nghiệp tăng cao.

Tuy nhiên, khi giá liên tục lập đỉnh mới, áp lực bán chốt lời bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Điều này khiến thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu nhằm thiết lập lại mặt bằng giá phù hợp hơn.

Vì sao giá bạc bất ngờ lao dốc?

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm mạnh đến từ hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư và nhà giao dịch ngắn hạn.

Sau nhiều tuần tăng liên tục, lợi nhuận của các vị thế mua bạc đã đạt mức đáng kể. Đây là thời điểm nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận, tạo áp lực bán lớn lên thị trường.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng cũng gia tăng khi thị trường tài chính Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Juneteenth. Việc các sàn giao dịch tạm ngừng hoạt động khiến nhiều nhà đầu tư chủ động thu hẹp vị thế để hạn chế rủi ro.

Ngoài ra, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối trên thị trường ngoại hối. Khi đồng bạc xanh tăng giá, các tài sản được định giá bằng USD như bạc thường chịu áp lực giảm do chi phí nắm giữ trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Một yếu tố khác là những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dù nhu cầu bạc công nghiệp vẫn tích cực, giới đầu tư đang đánh giá lại triển vọng của nhiều ngành sản xuất trong bối cảnh kinh tế thế giới còn đối mặt với nhiều bất ổn.

Chuyên gia cảnh báo bạc có thể tiếp tục điều chỉnh

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, cho rằng diễn biến hiện tại phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường.

Theo ông, giá bạc từng tăng trong đầu phiên nhưng không thể vượt qua vùng kháng cự mạnh quanh 70 USD/ounce. Đây là tín hiệu cho thấy lực mua đang suy yếu sau giai đoạn tăng nóng.

Đáng chú ý, bạc quay đầu giảm ngay cả khi kỳ vọng về việc hạ lãi suất tại Mỹ vẫn tồn tại. Điều này cho thấy thị trường không còn phản ứng theo những mô hình truyền thống như trước đây.

Ông Lewis nhận định nhà đầu tư đang dần tin rằng áp lực lạm phát toàn cầu đã đạt đỉnh. Khi lạm phát giảm nhiệt, vai trò phòng ngừa rủi ro của bạc cũng phần nào suy yếu, khiến dòng tiền đầu cơ trở nên thận trọng hơn.

Theo phân tích kỹ thuật, khu vực 60 USD/ounce hiện được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, xu hướng tăng trung hạn của bạc có thể đối mặt với những thách thức lớn hơn.

Trong kịch bản thận trọng, giá bạc có thể tiếp tục lùi về khu vực 64 USD/ounce nhằm tạo mặt bằng cân bằng mới trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực

Mặc dù thị trường đang trải qua đợt điều chỉnh đáng kể, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của bạc tương đối khả quan.

Nguyên nhân là nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao tiếp tục gia tăng mạnh. Bạc hiện là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin, tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử và nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến khác.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh trên toàn cầu cũng đang tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho nhu cầu bạc công nghiệp.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương vẫn duy trì định hướng chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Môi trường lãi suất thấp trong dài hạn thường tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản kim loại quý.

Ông Christopher Lewis cho rằng lực cầu trên thị trường bạc chưa hề biến mất. Những phiên giảm mạnh hiện nay chủ yếu phản ánh hoạt động điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng quá nhanh.

Do đó, đợt giảm giá hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng dài hạn của bạc đã kết thúc.

Nhà đầu tư cần làm gì lúc này?

Các chuyên gia nhận định thị trường bạc trong ngắn hạn có thể tiếp tục xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, việc quản trị rủi ro được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, đặc biệt là vùng 60 USD/ounce trên thị trường quốc tế. Đồng thời, diễn biến của đồng USD và các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá bạc là kênh đầu tư đáng chú ý trong năm 2026 nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp tích cực. Tuy nhiên, việc giải ngân nên được thực hiện theo từng giai đoạn thay vì mua đuổi ở các vùng giá cao.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể còn nhiều biến động, nhưng về dài hạn, bạc vẫn là một trong những kim loại quý nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư toàn cầu.