Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhịp phục hồi hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật, trong bối cảnh đồng USD vẫn mạnh, giá dầu leo thang và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý này.

Giá bạc hôm nay 20/7: Đồng loạt tăng trở lại, nhưng đà phục hồi vẫn đối mặt nhiều sức ép

Giá bạc hôm nay 20/7 trong nước tăng nhẹ tại nhiều hệ thống

Sau nhiều phiên liên tiếp suy yếu, thị trường bạc trong nước đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh kim loại quý đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.191.000 đồng/lượng (bán ra). Mức giá này cao hơn so với những phiên trước, phản ánh diễn biến phục hồi của thị trường bạc quốc tế.

Khảo sát tại thị trường Hà Nội cho thấy, bạc 99,9 đang được giao dịch ở mức 1.832.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.865.000 đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, bạc 99,99 được niêm yết ở mức 1.840.000 đồng/lượng mua vào và 1.873.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc cũng tăng tương ứng. Cụ thể, bạc 99,9 được thu mua với giá 1.834.000 đồng/lượng và bán ra 1.879.000 đồng/lượng. Đối với bạc 99,99, giá giao dịch lần lượt là 1.841.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.875.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến tăng nhẹ của thị trường trong nước chủ yếu phản ánh xu hướng hồi phục của giá bạc thế giới, đồng thời cho thấy nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư đã cải thiện sau khi giá bạc giảm mạnh trong nhiều phiên liên tiếp.

Giá bạc hôm nay 20/7 trên thế giới hôm nay phục hồi nhưng chưa đủ tạo xu hướng mới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,76%, lên 55,95 USD/ounce, đánh dấu phiên hồi phục đầu tiên sau chuỗi ngày điều chỉnh.

Theo tỷ giá quy đổi hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.471.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.476.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, tương ứng khoảng 1.774.000 - 1.780.000 đồng/lượng.

Mặc dù tăng trở lại trong phiên cuối tuần, bạc vẫn vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6. So với thời điểm đầu năm, giá kim loại quý này hiện thấp hơn khoảng 20%, phản ánh áp lực bán vẫn đang chi phối thị trường.

Nhiều chuyên gia nhận định, đợt tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước sang một chu kỳ tăng mới. Đây nhiều khả năng chỉ là nhịp hồi kỹ thuật sau khi giá giảm sâu và xuất hiện lực mua bắt đáy.

Đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao tiếp tục gây sức ép

Theo các chuyên gia, giá bạc vẫn đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố vĩ mô bất lợi.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là giá dầu thô tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, có thêm lý do duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục giữ vững sức mạnh khi dòng tiền quốc tế có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn. Đồng bạc xanh tăng giá khiến các kim loại quý được định giá bằng USD, trong đó có bạc, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu.

Thị trường cũng đang theo dõi sát các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Phần lớn nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát. Thậm chí, khả năng tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ.

Môi trường lãi suất cao khiến sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc giảm đáng kể, bởi nhà đầu tư có xu hướng chuyển dòng tiền sang trái phiếu hoặc các công cụ tài chính có khả năng sinh lời cao hơn.

Chuyên gia: Đà phục hồi hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến gần đây cho thấy yếu tố trú ẩn an toàn không còn đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý như trước.

Ông nhận định, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed hiện mới là yếu tố chi phối mạnh nhất đối với xu hướng giá bạc.

Theo James Hyerczyk, đợt điều chỉnh của bạc nhiều khả năng vẫn chưa kết thúc. Nếu thị trường chưa xuất hiện lực mua đủ lớn, áp lực bán có thể tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn.

Ông cũng lưu ý rằng hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, cùng với việc nhiều quỹ đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cắt giảm vị thế, vẫn đang tạo ra áp lực đáng kể lên thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc những phiên tăng gần đây chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều, mà mới chỉ phản ánh hoạt động mua kỹ thuật sau khi giá giảm sâu.

Triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, phần lớn chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với bạc trong dài hạn nhờ nhu cầu công nghiệp tiếp tục mở rộng.

Hiện bạc là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại như sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và trung tâm dữ liệu (data center).

Quá trình chuyển đổi năng lượng xanh cùng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và hạ tầng dữ liệu đang kéo theo nhu cầu lớn đối với các thiết bị sử dụng bạc.

Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp thị trường bạc duy trì triển vọng tăng trưởng trong nhiều năm tới, bất chấp những biến động ngắn hạn từ chính sách tiền tệ hay tâm lý đầu tư.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhu cầu từ khu vực công nghiệp vẫn chưa đủ mạnh để bù đắp lượng bán ra của giới đầu cơ và các quỹ đầu tư tài chính.

Dự báo giá bạc: Cần lực mua mạnh để xác nhận xu hướng hồi phục

Các chuyên gia cho rằng những phiên giao dịch sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo của giá bạc.

Nếu dòng tiền mua tiếp tục cải thiện và lực cầu gia tăng, thị trường có thể bước vào một nhịp phục hồi kỹ thuật kéo dài từ 2 đến 3 phiên giao dịch, trước khi hình thành xu hướng mới.

Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về lãi suất, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số lạm phát, việc làm và những phát biểu từ các quan chức Fed. Đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến của giá bạc trong thời gian tới.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 20/7 đã ghi nhận sự phục hồi tích cực sau chuỗi phiên giảm sâu. Tuy nhiên, đà tăng hiện vẫn được đánh giá là khá mong manh khi các yếu tố gây áp lực như đồng USD mạnh, lãi suất cao và hoạt động chốt lời vẫn hiện hữu. Trong dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá khả quan nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, nhưng để xác lập một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm những tín hiệu hỗ trợ rõ ràng từ kinh tế vĩ mô và dòng tiền đầu tư.